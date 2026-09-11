Khoa học

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

13:38 | 11/09/2026
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Trung Quốc đang phát triển mạng lưới có thể điều phối thiết bị không người lái trên không, mặt đất và mặt biển. Tham vọng này phụ thuộc vào năm năng lực, từ sống sót, nhận biết môi trường đến tự học trong chiến đấu.
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Trung Quốc muốn hợp nhất đàn thiết bị không người lái đa miền
Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền.

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc đang chuyển trọng tâm từ những đội hình gồm hàng trăm máy bay không người lái giống nhau sang mạng lưới có thể kết nối phương tiện trên không, mặt đất và mặt biển. Mục tiêu cuối cùng là để nhiều loại thiết bị tự chia sẻ dữ liệu, phân công nhiệm vụ và phối hợp trong cùng một chiến dịch.

Định hướng này được Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông minh thuộc Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc, CETC, trình bày trong một bài viết mới. CETC là tập đoàn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực điện tử, thông tin và công nghệ quốc phòng của Trung Quốc.

Theo viện nghiên cứu, dàn thiết bị không người lái không đơn thuần là một nhóm lớn phương tiện di chuyển cùng nhau. Đây phải là một hệ thống phân tán, trong đó từng thiết bị có thể giao tiếp, nhận biết môi trường, đưa ra quyết định cục bộ và đóng góp vào năng lực chung của toàn mạng lưới.

Năm năng lực quyết định hiệu quả của dàn thiết bị

CETC xác định năm năng lực có thể quyết định một đàn thiết bị không người lái có hoạt động hiệu quả trong chiến đấu hay không, gồm khả năng sống sót, nhận biết tình huống, lập kế hoạch và ra quyết định, thực hiện nhiệm vụ, tự học và phát triển.

Khả năng sống sót thể hiện ở việc toàn hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động khi một số thiết bị bị phá hủy, mất liên lạc hoặc chịu tác động của gây nhiễu điện tử. Các đàn máy bay cùng loại của Trung Quốc đã thử nghiệm cơ chế tự cấu hình lại mạng, lấp khoảng trống đội hình và phân phối lại nhiệm vụ khi một nút trong mạng ngừng hoạt động.

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Cách vận hành này khác với đội hình được điều khiển tập trung. Nếu mọi mệnh lệnh đều đi qua một trung tâm duy nhất, toàn bộ hệ thống có thể bị tê liệt khi trung tâm chỉ huy mất kết nối. Trong mô hình phân tán, từng thiết bị vẫn có thể xử lý một phần thông tin và phối hợp với các thiết bị ở gần.

Năng lực thứ hai là nhận biết tình huống. Mỗi máy bay hoặc phương tiện mặt đất chỉ quan sát được một khu vực nhất định. Khi dữ liệu từ nhiều cảm biến được ghép lại, đàn thiết bị có thể tạo ra bức tranh rộng hơn về mục tiêu và môi trường hoạt động.

CETC cho biết hệ thống hiện nay có thể sàng lọc mục tiêu, nhận dạng vật thể ngụy trang và xác định vị trí dựa trên dữ liệu thu từ nhiều thiết bị. Tuy nhiên, việc phát hiện mục tiêu nhỏ, bị che khuất hoặc phát tín hiệu yếu vẫn khó khăn khi môi trường có nhiều vật cản và nhiễu điện từ mạnh.

Năng lực thứ ba liên quan đến lập kế hoạch và ra quyết định. Các hệ thống đã có thể tự đổi đội hình, chọn đường bay, tránh va chạm và điều chỉnh nhiệm vụ theo tình huống. Thách thức lớn hơn là giúp chúng tạo ra phương án mới khi gặp môi trường chưa từng xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện hoặc đối thủ có khả năng phản ứng nhanh.

Khả năng thực hiện nhiệm vụ là năng lực thứ tư. Một dàn thiết bị có thể tham gia nhiều công đoạn, từ trinh sát, chế áp điện từ, chỉ thị mục tiêu đến tấn công chính xác và đánh giá kết quả. Hiệu quả của chuỗi hoạt động phụ thuộc vào tốc độ truyền dữ liệu, độ chính xác của cảm biến và khả năng phối hợp giữa các phương tiện.

Năng lực cuối cùng là tự học và phát triển. CETC cho biết trí tuệ nhân tạo điều khiển đàn thiết bị đã chuyển từ chương trình có quy tắc cố định sang cơ chế tối ưu thích ứng. Hệ thống có thể tích lũy kinh nghiệm thông qua học tăng cường, tức học bằng cách thử nhiều phương án rồi điều chỉnh theo kết quả nhận được.

Dù vậy, khả năng tự phát triển chiến thuật theo thời gian thực vẫn là mục tiêu dài hạn. Các nhà nghiên cứu chưa công bố bằng chứng cho thấy một đàn thiết bị đã có thể tự hình thành phương án tác chiến hoàn toàn mới trong môi trường thực tế.

Khó khăn nằm ở việc kết nối nhiều loại phương tiện

Trung Quốc đã đạt kết quả nhất định với đàn đồng nhất, gồm nhiều máy bay có thiết kế, cảm biến và phương thức liên lạc tương tự. Bước tiếp theo là xây dựng đàn không đồng nhất, nơi máy bay, xe tự hành và phương tiện trên biển cùng tham gia một mạng lưới.

Đây là bài toán khó hơn nhiều. Máy bay di chuyển nhanh và phụ thuộc vào liên kết dữ liệu trên không. Phương tiện mặt đất phải xử lý địa hình, vật cản và tín hiệu bị che khuất. Thiết bị trên biển hoạt động trong môi trường có sóng, độ ẩm cao và khoảng cách liên lạc lớn.

Mỗi nền tảng còn sử dụng cảm biến, giao thức truyền tin và tải nhiệm vụ khác nhau. Muốn phối hợp, chúng cần giao diện tương thích, tiêu chuẩn dữ liệu chung và cơ chế phân quyền rõ ràng. Hệ thống cũng phải xác định thiết bị nào được phép ra quyết định, thiết bị nào cung cấp thông tin và con người can thiệp ở thời điểm nào.

Theo South China Morning Post, CETC coi đàn đồng nhất đã trưởng thành là nền tảng để xây dựng mạng lưới kết nối nhiều loại thiết bị không người lái trên toàn khu vực hoạt động.

Viện nghiên cứu cũng thừa nhận khả năng phối hợp giữa không trung, mặt đất và mặt biển còn hạn chế. Việc bảo đảm một đàn không đồng nhất tiếp tục hoạt động trong hành trình dài, dưới điều kiện gây nhiễu mạnh, vẫn cần thêm nghiên cứu và thử nghiệm thực địa.

Thuật toán chưa phải điều kiện duy nhất

Lộ trình do CETC nêu ra gồm ba giai đoạn. Trung Quốc trước tiên hoàn thiện đàn thiết bị cùng loại, sau đó giải quyết khả năng phối hợp giữa các nền tảng khác nhau và cuối cùng kết nối chúng thành mạng lưới hoạt động trên nhiều miền.

Tuy nhiên, CETC cảnh báo ngành công nghiệp này đang xuất hiện các dự án trùng lặp, đầu tư phân tán và tâm lý chú trọng trình diễn hơn hiệu quả có thể đo lường. Một đội hình bay đẹp trong điều kiện kiểm soát chưa chứng minh được khả năng vận hành khi mất tín hiệu, chịu tấn công mạng hoặc bị phá hủy một phần.

Sự phát triển của đàn thiết bị vì vậy không thể chỉ dựa vào thuật toán trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này còn cần chuẩn dữ liệu thống nhất, giao diện tương thích, hạ tầng liên lạc an toàn, khả năng chống gây nhiễu và phương pháp thử nghiệm sát điều kiện sử dụng.

Kiểm soát con người cũng là vấn đề chưa được giải đáp đầy đủ. Khi nhiều thiết bị tự phân công và điều chỉnh nhiệm vụ, trách nhiệm đối với một quyết định sai có thể trở nên khó xác định. Rủi ro tăng lên nếu hệ thống mang vũ khí hoặc hoạt động trong khu vực có dân thường.

Trung Quốc hiện có nền tảng tương đối trưởng thành đối với các dàn máy bay cùng loại. Mục tiêu kết nối phương tiện trên không, mặt đất và mặt biển vẫn còn nhiều rào cản về cảm biến, liên lạc, trí tuệ nhân tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật. Khoảng cách giữa một màn trình diễn quy mô lớn và mạng lưới tự chủ có thể hoạt động trong môi trường phức tạp vẫn chưa được thu hẹp hoàn toàn.

Công nghệ Trung Quốc Trí tuệ nhân tạo tác chiến đa miền CETC dàn thiết bị không người lái Vũ khí quân sự

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 14:45
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AUD 18063 18338 18911
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CHF 31227 31606 32241
CNY 0 3821 3916
EUR 29456 29677 30753
GBP 34247 34638 35573
HKD 0 3174 3377
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KRW 0 18 20
NZD 0 14805 15392
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THB 699 762 816
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Cập nhật: 11/09/2026 14:45
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USD(10-20) 24,701 - -
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Cập nhật: 11/09/2026 14:45
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HKD 3,239 3,252 3,368
CHF 31,366 31,492 32,418
JPY 163.83 164.49 172.45
AUD 18,236 18,309 18,903
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