Kaspersky OT Secure: thúc đẩy năng lực chống chịu an ninh mạng công nghiệp

Tập trung vào phương thức tăng cường an ninh mạng cho công nghệ vận hành (OT) và nâng cao năng lực chống chịu an ninh mạng công nghiệp. Các nội dung được thảo luận tại sự kiện bao gồm kiểm kê tài sản, đánh giá rủi ro, bảo vệ hệ thống, phát hiện mối đe dọa và bất thường, vận hành an ninh mạng và mức độ sẵn sàng về năng lực chống chịu.

Bên cạnh đó là các phiên thảo luận chuyên sâu, đi vào cách thức doanh nghiệp có thể tăng cường khả năng quan sát, giám sát toàn diện, nhận diện vấn đề trong những môi trường OT phức tạp, đánh giá và giảm thiểu rủi ro an ninh mạng, tăng cường bảo vệ tài sản quan trọng, đồng thời xây dựng kiến trúc bảo mật và năng lực ứng phó nhằm nâng cao năng lực chống chịu trước các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky tại Việt Nam

“Trong bối cảnh các ngành công nghiệp trọng yếu tại Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, an ninh mạng cũng cần phát triển song hành với những công nghệ đang được ứng dụng trong môi trường này. Sự kết nối giữa hệ thống IT và OT mang lại nhiều lợi ích đáng kể, nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức mới, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn đối với năng lực chống chịu an ninh mạng. Kaspersky OT Secure mang đến một diễn đàn để các lãnh đạo trong ngành và chuyên gia an ninh mạng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như các phương pháp thực tiễn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Chúng tôi tự hào có thể tổ chức sự kiện này tại Hà Nội và tiếp tục cam kết hỗ trợ các tổ chức nâng cao năng lực chống chịu trước các mối đe dọa an ninh mạng không ngừng thay đổi”. Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky tại Việt Nam cho biết.

Tại sự kiện, đại diện Kaspersky đã công bố số liệu thống kê của Kaspersky ICS CERT: 48,4% máy tính OT tại Việt Nam bị mã độc tấn công trong năm 2025. Ông Anton Grigoryev, chuyên gia tiếp thị sản phẩm an ninh mạng công nghiệp tại trụ sở Kaspersky, nhấn mạnh sự kết nối giữa hệ thống IT và OT, cùng với bề mặt tấn công ngày càng mở rộng khi hệ thống có thêm nhiều điểm kết nối và truy cập, là những thách thức an ninh mạng đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số.

Để giải quyết những vấn đề phức tạp trong việc bảo vệ môi trường công nghiệp, ông Andrey Strelkov, Giám đốc Mảng Sản phẩm Công nghiệp tại trụ sở Kaspersky, giới thiệu bộ khung 8 bước của Kaspersky nhằm xây dựng năng lực chống chịu an ninh mạng công nghiệp. Bộ khung này bao gồm kiểm kê tài sản; đánh giá chi tiết rủi ro; triển khai các biện pháp bảo vệ thiết yếu; phát hiện mối đe dọa và bất thường; kiểm toán an ninh mạng và tuân thủ; phân vùng và kiểm soát luồng kết nối; xây dựng năng lực vận hành an ninh mạng trưởng thành và nâng cao mức độ sẵn sàng chống chịu. Bộ khung tám bước đồng thời xem xét các yếu tố về quản lý, quy trình, con người và công nghệ.

Khả năng theo dõi và giám sát tài sản trong hệ thống là bước đầu tiên. Phương pháp đánh giá an ninh ICS của Kaspersky xem xét cách sử dụng thông tin thu được từ quá trình quan sát và giám sát hệ thống, từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Ông Sergey Sidorov, chuyên gia đến từ Kaspersky Security Services đưa ra ba câu hỏi then chốt: Kẻ tấn công có thể xâm nhập vào mạng công nghiệp hay không? Kẻ tấn công có thể tiếp cận những hệ thống công nghiệp nào? Kẻ tấn công có thể tác động đến quy trình công nghiệp bằng cách nào? Quá trình đánh giá xem xét các đường tấn công tiềm ẩn từ hệ thống IT sang OT, đồng thời xem xét các vấn đề bảo mật liên quan đến lọc lưu lượng mạng, máy chủ trung gian, thiết bị một chiều, firmware, mật khẩu, PLC và IED.

Đánh giá rủi ro là cơ sở để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Bảo vệ các hệ thống không gian mạng - vật lý và xây dựng kiến trúc OT an toàn. Ông Dmitry Astapov, Quản lý Sản phẩm Cấp cao tại trụ sở Kaspersky, trình bày phương pháp của Kaspersky trong việc bảo vệ các hệ thống không gian mạng - vật lý, bao quát khả năng giám sát tài sản, nhận định rủi ro, phát hiện mối đe dọa và ứng phó sự cố. Giải pháp Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) đóng vai trò là nền tảng toàn diện cho việc bảo vệ thiết bị đầu cuối, đánh giá rủi ro, phát hiện mối đe dọa, điều tra và ứng phó sự cố.

Kiến trúc OT an toàn là lớp bảo vệ quan trọng khác cấu tạo nên năng lực chống chịu an ninh mạng công nghiệp. Ông Sergey Paltov, Quản lý Nhóm An ninh Công nghiệp tại trụ sở Kaspersky, trình bày kiến trúc OT an toàn dành cho các cơ sở dầu khí và điện lực. Phương pháp này dựa trên các thông lệ bảo mật OT được áp dụng trên toàn cầu, trong đó có Khung An ninh mạng NIST (NIST Cybersecurity Framework) với 6 nhóm hoạt động: Quản trị, Xác định, Bảo vệ, Phát hiện, Ứng phó và Khôi phục; cùng 7 yêu cầu nền tảng của tiêu chuẩn IEC 62443. Các biện pháp bảo mật bao gồm khả năng giám sát toàn diện tài sản trong hệ thống, mạng và dữ liệu quy trình; nhận diện rủi ro và lỗ hổng; phân đoạn mạng; bảo vệ thiết bị đầu cuối; giám sát liên tục; phát hiện bất thường và mối đe dọa; tương quan sự kiện; và ứng phó sự cố phù hợp với đặc thù của môi trường OT.

Đại diện Kaspersky đã chia sẻ bộ khung 8 bước của Kaspersky nhằm xây dựng năng lực chống chịu an ninh mạng công nghiệp

Để tăng cường năng lực chống chịu an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu thông qua những kinh nghiệm thực tiễn về bảo mật OT.

Các trường hợp triển khai thực tế mang đến góc nhìn cụ thể về cách áp dụng những phương pháp trên trong môi trường công nghiệp. Ông Mikhail Chekalin, Quản lý Phát triển Kinh doanh Cấp cao về An ninh mạng Công nghiệp tại trụ sở Kaspersky, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế của Kaspersky trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí, từ lưới điện, năng lượng hạt nhân, thủy điện, lọc dầu đến các cơ sở lọc dầu và hóa dầu. Trong các dự án này, Kaspersky đã triển khai giải pháp KICS for Networks, KICS for Nodes, XDR, SOC cùng các công nghệ và dịch vụ phát hiện điểm bất thường.

Kaspersky cũng tổ chức trình diễn quy trình điều tra tấn công bằng các sản phẩm Kaspersky Industrial CyberSecurity, dưới sự hướng dẫn của ông Sergey Paltov. Các phiên thảo luận chuyên sâu sau đó dành cho đại biểu đến từ Malaysia, Indonesia và Việt Nam, tập trung vào danh mục sản phẩm KICS, phát hiện và nâng cao khả năng giám sát tài sản, bảo vệ các tài sản quan trọng, phát hiện mã độc, phân tích cảnh báo và xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố. Các chủ đề khác bao gồm hệ thống đô thị thông minh, điều khiển giao thông, xử lý nước và tích hợp SOC giữa IT và OT.

Kaspersky OT Secure tại Hà Nội tiếp nối các hoạt động chia sẻ kiến thức về an ninh mạng của Kaspersky trong khu vực. Năm 2025, Kaspersky tổ chức Hội nghị Cyber Immunity tại GITEX Asia ở Singapore, nơi các chuyên gia thảo luận về sự kết hợp giữa hệ thống IT và OT, thực trạng mối đe dọa an ninh mạng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phương thức tiếp cận Cyber Immunity nhằm xây dựng các hệ thống an toàn ngay từ khâu thiết kế. Sự kiện Kaspersky OT Secure tại Hà Nội tiếp tục tập trung vào môi trường công nghiệp, với các phiên thảo luận chuyên sâu về an ninh mạng OT và năng lực chống chịu an ninh mạng công nghiệp cho cơ sở hạ tầng trọng yếu.