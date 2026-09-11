Chứng khoán 10/9: VN-Index giữ mốc 1.820 điểm, FPT và VHM nâng đỡ

VN-Index rút chân từ 1.812,98 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 10/9 tiếp tục cho thấy trạng thái giằng co quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn. VN-Index mở cửa tại 1.825,79 điểm, có lúc giảm xuống 1.812,98 điểm, trước khi hồi phục về cuối phiên và đóng cửa tại 1.829,23 điểm, tăng 2,11 điểm, tương ứng 0,12%. Mức cao nhất trong ngày là 1.834,96 điểm.

Diễn biến này đáng chú ý bởi trong bốn phiên gần nhất, VN-Index nhiều lần lùi về sát hoặc thủng 1.820 điểm rồi hồi phục. Vùng 1.810-1.820 điểm vì vậy tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần. Tuy nhiên, việc chỉ số chưa vượt dứt khoát vùng 1.835-1.850 điểm cho thấy cung chốt lời vẫn hiện hữu khi thị trường hồi lên.

Độ rộng HoSE cuối phiên vẫn nghiêng nhẹ về phía giảm với 132 mã tăng và 163 mã giảm. VN30-Index tăng 0,47% lên 1.976,82 điểm, tốt hơn mức tăng của VN-Index, cho thấy nhóm vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp. Ngược lại, HNX-Index giảm 0,40% xuống 278,37 điểm và UPCoM-Index giảm 0,38% còn 126,87 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 13.565,9 tỷ đồng với hơn 484,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. So với mức 14.557 tỷ đồng của phiên 9/9, giá trị giao dịch giảm khoảng 6,8%. Thanh khoản thấp giúp áp lực bán bớt quyết liệt, nhưng đồng thời cho thấy dòng tiền mua mới chưa trở lại đủ mạnh để xác nhận một nhịp tăng bền vững.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 10/9. Ảnh MBS

Ngân hàng phân hóa, công nghệ và bán lẻ nổi bật hơn

Nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa. STB tăng khoảng 1,7% lên 78.000 đồng/cổ phiếu, SSB tăng khoảng 1,7%, VCB tăng 0,5% và VPB tăng 0,4%. Ở chiều ngược lại, CTG và MBB cùng giảm khoảng 0,5%, HDB giảm 0,2%, BID giảm 0,1%, trong khi TCB và SHB gần như đứng tham chiếu. Sự thiếu đồng thuận của nhóm ngân hàng khiến khả năng kéo chỉ số vẫn phụ thuộc vào một số mã riêng lẻ.

Bất động sản ghi nhận lực đỡ rõ hơn từ VHM. Cổ phiếu này từ mức giảm 1,39% cuối phiên sáng đã đảo chiều và chốt phiên tăng 1,39% lên 73.100 đồng/cổ phiếu, trở thành trụ nâng đỡ quan trọng nhất của VN-Index. VPI tăng 4,6%, VRE tăng khoảng 0,6%. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa trong nhóm vẫn chưa đủ rộng để hình thành xu hướng tăng đồng đều.

Công nghệ và nhóm liên quan điện tử tiêu dùng là điểm sáng. FPT tăng 2,9% lên 74.500 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 882 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 8 theo thống kê của VnEconomy. DGW tăng kịch trần 6,93% lên 44.750 đồng/cổ phiếu. GEE tăng khoảng 1,6%. Đây là nhóm có cả biên độ giá và sự cải thiện thanh khoản đáng chú ý hơn so với phần còn lại của thị trường.

Ở nhóm bán lẻ, MWG tăng khoảng 1,8% lên 72.900 đồng/cổ phiếu; FRT cũng duy trì sắc xanh. Chứng khoán có sự cải thiện nhưng vẫn phân hóa: SSI tăng khoảng 0,5%, VIX tăng 1,47%, trong khi TCX giảm khoảng 1% và VND gần tham chiếu. Diễn biến này phù hợp với bối cảnh thanh khoản toàn thị trường vẫn thấp, chưa tạo nền đủ mạnh để nhóm chứng khoán đồng loạt bứt phá.

Logistics, năng lượng và nhóm phòng thủ chưa đồng thuận

Nguồn finance.vietstock

Nhóm vận tải và logistics có sự phân hóa. PVT tăng 3,57%, trong khi GMD giảm nhẹ quanh 0,5%. Giá dầu quốc tế vượt 101 USD/thùng tạo thêm câu chuyện cho nhóm dầu khí và vận tải dầu, nhưng tác động không đồng nhất: GAS giảm khoảng 1,3% và BSR giảm khoảng 0,9% trong phiên 10/9.

Ở nhóm điện và hạ tầng điện, PC1 nhích tăng, còn GEE duy trì mức tăng trên 1%. Viễn thông nhìn chung chưa tạo sóng rõ rệt, trong khi nhóm y tế tiếp tục vận động hẹp. Đây là những nhóm có thể đóng vai trò cân bằng danh mục trong giai đoạn thị trường rung lắc, nhưng phiên 10/9 chưa xuất hiện tín hiệu dòng tiền lan tỏa mạnh.

Một tín hiệu tích cực khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 355 tỷ đồng trên HoSE. VIC được mua ròng khoảng 249 tỷ đồng, FPT khoảng 221 tỷ đồng, SBT hơn 90 tỷ đồng và DGW khoảng 85 tỷ đồng. Ngược lại, VHM bị bán ròng gần 293 tỷ đồng. Việc vốn ngoại trở lại mua ròng giúp giảm bớt áp lực tâm lý sau chuỗi bán ròng đầu tháng 9, nhưng cần thêm nhiều phiên để xác nhận xu hướng.

Nhìn tổng thể, phiên 10/9 mang tính kiểm định cung cầu nhiều hơn là một phiên xác lập xu hướng mới. Chỉ số giữ được vùng 1.810-1.820 điểm, VN30 mạnh hơn thị trường chung và một số cổ phiếu lớn phục hồi tốt. Tuy nhiên, độ rộng vẫn nghiêng về bên giảm và thanh khoản tiếp tục thấp. Điều kiện quan trọng cho nhịp tăng kế tiếp là dòng tiền phải mở rộng khỏi một số mã trụ, đặc biệt sang ngân hàng, chứng khoán và các nhóm vốn hóa trung bình.