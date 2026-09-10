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Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ

Phạm Anh

Phạm Anh

12:39 | 10/09/2026
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Trước khi chờ đợi có iPhone 18 Series trên tay để tìm hiểu xem Apple đã thật sự làm được những gì với iPhone mới của họ, cũng như Ai trên iPhone 18 Series có thật sự làm người dùng hài lòng như những gì Samsung đã làm hay chưa, thì chúng ta sẽ sơ lược nhanh xem Apple và Samsung đã nói gì về AI của họ trong ngày ra mắt sản phẩm mới.
Vì sao Samsung nói 'Galaxy S26 Series là dòng Galaxy AI Phone trực quan nhất'? Samsung Galaxy S26: Khi AI không còn là tính năng phụ Trải nghiệm Galaxy AI trên Galaxy S26: Trợ lý cá nhân cho kỳ nghỉ lý tưởng
Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Với Apple “AI hiểu bạn hơn.”

Apple nói: AI phải là “cá nhân” trước. Và ngay từ WWDC 2026, Apple đã mô tả Siri AI mới bằng ba ý rất rõ ràng là:

Personal context: phải hiểu dữ liệu và ngữ cảnh cá nhân của người dùng.

On-screen awareness: hiểu thứ đang xuất hiện trên màn hình.

Systemwide actions: thực hiện hành động xuyên ứng dụng.

Apple giải thích rằng Siri của họ có thể tìm kiếm thông tin trong Messages, Mail, Photos…, hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình, tìm ra được các thông tin mới trên web và thực hiện các hành động giữa các ứng dụng.

Apple không nói quá nhiều theo kiểu: “AI của chúng tôi thông minh hơn.” Mà Apple thể hiện thông điệp kiểu: “AI hiểu bạn hơn.”

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Với Samsung: “AI phải hành động”

Samsung nói: “AI phải hành động”. Và chúng ta thấy rất rõ điều này trên Samsung Galaxy S26 Series, nơi mà Samsung đã dùng một từ khóa rất mạnh: “Agentic AI”.

Samsung đã đi thẳng vào vấn đề AI không nên chỉ tồn tại trong từng ứng dụng, từng tính năng hay từng khoảnh khắc. AI trên smartphone của Samsung phải personal - adaptive và agentic.

Tức là AI trên Galaxy S26 Series phải Cá nhân hóa, phải thích nghi và phải đưa ra hành động.

Và Samsung thậm chí đã gọi AI trên Galaxy S26 Series của họ là “agentic AI phone”.

Ví dụ, Samsung không chỉ nói: “AI hiểu nội dung cuộc trò chuyện.”, Samsung nói: “AI hiểu bạn muốn làm gì và giúp bạn làm việc đó.”

Samsung đã cho thấy rằng trong một cuộc trò chuyện nhóm bàn về một vấn đề cụ thể, ví dụ như đi du lịch vào cuối tuần, agentic AI phone sẽ tìm kiếm một địa điểm thích hợp, có khoảng cách đủ để nhóm bạn đi vào 2 ngày cuối tuần, nếu đi xe ô tô và nếu đi bằng máy bay. Sau đó đưa ra các phương án khách sạn, nơi vui chơi, nơi ăn uống, giá vé khách sạn, giá vé máy bay, giá vé xe lửa hoặc xe khách…. Rồi bạn chỉ cần đi đến quyết định nhấn cuối cùng là mua vé, đặt phòng hay không.

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Apple khẳng định họ không truy cập dữ liệu người dùng

Điều đó cho chúng ta hiểu rất rõ rằng AI trên Galaxy S26 Series không chỉ trả lời, nó sẽ thay bạn thực hiện chuỗi hành động.

Chúng ta thấy rất rõ là hai thương hiệu, hai nền tảng đã có cách khai thác AI rất khác nhau. Sau này khi có iPhone mới trên tay chúng ta có thể sẽ có một bài test kiểu cùng đưa ra một câu hỏi để xem AI của Apple và AI của Samsung sẽ đưa ra các kết quả như thế nào. Nhưng ở thì hiện tại thì chúng ta chỉ có thể phân tích dựa trên những gì mà hai thương hiệu này đã nói về AI của họ.

Một điều mà Apple rất tự hào, luôn nhấn mạnh trong mỗi lần có sự kiện ra mắt sản phẩm mới, đó là Apple bảo vệ dữ liệu của bạn, và khi AI càng hiểu bạn hơn thì AI càng phải bảo vệ dữ liệu của bạn tốt hơn nữa.

John Ternus, CEO vừa mới nhậm chức của Apple, nói tại sự kiện iPhone 18 đêm qua rằng, AI xử lý trên thiết bị khi có thể và chỉ khi cần năng lực lớn hơn Apple sẽ sử dụng Private Cloud Compute, với cam kết Apple cũng không thể truy cập dữ liệu đó.

Theo nhiều chuyên gia nhận định thì đây không phải câu chuyện quảng cáo, bởi thông điệp này đưa ra từ chính kiến trúc của Siri AI.

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ

Dù vậy, Siri vẫn biết rõ bạn vừa nhắn gì cho ai, ai vừa gửi email cho bạn, lịch trình của bạn hôm nay là gì, nội dung gì đã hiện trên màn hình của bạn

Có thể hiểu đơn giản hơn là Apple muốn Siri có thể biết rõ bạn vừa nhắn gì cho ai, ai vừa gửi email cho bạn, lịch trình của bạn hôm nay là gì, nội dung gì đã hiện trên màn hình của bạn… Nhưng Apple sẽ không biến toàn bộ dữ liệu đó thành một kho dữ liệu trên server của Apple. Đó chính là on-device AI + Private Cloud Compute.

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Đầu tiên là chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra

Thế với Samsung thì sao?

Ai cũng biết Samsung có Knox, và Knox vốn rất mạnh, tất nhiên là thế vì Knox đã ra đời từ gần 10 năm trước, nhưng Samsung còn có cả một hệ thống, với Personal Data Engine, với Knox, với KEEP và cả với Knox Vault.

Tức là AI trên Galaxy có thể sử dụng dữ liệu cá nhân trên thiết bị của bạn nhưng dữ liệu đó vẫn được kiểm soát bằng một loạt ứng dụng. Đáng chú ý là toàn bộ dữ liệu này khi xử lý trên cloud sẽ được dùng để tạo phản hồi rồi xóa, trong khi các dữ liệu nhạy cảm hơn sẽ được bảo vệ bằng kiến trúc Knox.

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ

Samsung có Circle to Search, có Live Translate, có Note Assist,có cả Photo Assist, và có cả Google Gemini

Điểm đáng chú ý là Samsung không chỉ bảo vệ dữ liệu của bạn, AI của Samsung làm được nhiều hơn thế. Samsung có Circle to Search, có Live Translate, có Note Assist và có cả Photo Assist, từ tận 2 năm trước. Còn năm nay, AI của Samsung đã được chuyển thành infrastructure, hạ tầng. Đúng như TM Roh đã nói về “AI đang đi tới thời điểm mà nó phải “work for everyone, everywhere, without expertise or friction”; rồi từ đó tiến tới agentic AI.”

Chưa dừng lại ở đó, Samsung đâu chỉ có Galaxy AI, Samsung còn có Google Gemini, nơi mà Google đang làm mưa làm gió với thế giới AI của họ. Thậm chí Samsung còn làm được nhiều hơn thế.

Ví dụ trên Galaxy Z Flip8, Samsung đã tự động hóa với Gemini Intelligence thông qua FlexWindow13 bằng cách cho phép chúng ta thực hiện các tác vụ khi kích hoạt phím cạnh hoặc đưa ra yêu cầu bằng giọng nói.

AI trên Galaxy Z Flip8 cũng hiện thực hơn thông qua ProVisual Engine, nó giúp chúng ta dễ dàng tạo nên những bức chân dung hay ghi dấu khoảnh khắc hằng ngày với tông màu da tự nhiên, hiệu ứng bokeh sống động và độ chi tiết nổi bật.

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ

Một trong những tính năng rất hữu ích trên Samsung Galaxy S26 Ultra nay đã có trên Galaxy Z8 Series

Thậm chí Samsung đã làm được cả việc khóa đường chân chời (Horizontal Lock). Đây là tính năng giúp video luôn mượt mà và giữ cho khung hình luôn cân bằng khi ghi các hoạt động chuyển động nhanh, những khoảnh khắc du lịch hay các cảnh đời thường khi đang di chuyển.

Samsung cũng có cả One UI 9, một trong những ‘niềm tự hào’ trên Galaxy Z Series khi mà hệ điều hành này có thể dựa vào hệ thống phân tích ngữ cảnh trên màn hình để từ một cuộc trò chuyện, nó có thể lưu địa điểm được nhắc đến, hay tìm kiếm thông tin liên quan trong câu chuyện mà bạn vừa ghi được, từ đó giúp chúng ta giảm các thao tác không cần thiết mà đi thẳng vào ứng dụng mong muốn. Hay trên Google (Circle to Search 3.0) chúng ta có thể cùng lúc tìm kiếm nhiều đối tượng trong một hình ảnh, giúp dễ dàng nhận diện sản phẩm, địa điểm, vật thể và nhiều hơn thế nữa chỉ với một thao tác.

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ
Gemini Omni trên Galaxy Z Mới cũng có thể dễ dàng sáng tạo và chỉnh sửa các video clip từ ảnh và video để biến những nội dung này thành các video hoàn chỉnh, chỉn chu và sẵn sàng chia sẻ

Đồng thời Gemini Omni trên Galaxy Z Mới cũng có thể dễ dàng sáng tạo và chỉnh sửa các video clip từ ảnh và video trong bộ sưu tập để biến những nội dung này thành các video hoàn chỉnh, chỉn chu và sẵn sàng chia sẻ.

Samsung đã đi trước rất nhiều năm, thấu hiểu người dùng và có thể làm được cả những gì mà người dùng chúng ta thậm chí còn chưa nghĩ đến. Với Apple, có lẽ vẫn cần thời gian để trả lời, nhưng dù sao thì đây cũng là một điểm cộng mới rất đáng chú ý trên iPhone 18 vừa ra mắt.

Samsung Apple AI Galaxy AI Seri AI iPhone 18 series

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Khánh Hòa

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Thứ ba, 15/09/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
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CHF 31355 31734 32376
CNY 0 3820 3915
EUR 29514 29735 30810
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NZD 0 14852 15434
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Cập nhật: 10/09/2026 15:00
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Cập nhật: 10/09/2026 15:00
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Cập nhật: 10/09/2026 15:00

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