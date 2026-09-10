Nhận định chứng khoán 10/9: VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Vùng 1.820 điểm trở thành phép thử gần nhất

Phiên 10/9 nhiều khả năng tiếp tục là một phiên kiểm định cung cầu quanh vùng 1.820 điểm. VN-Index kết thúc ngày 9/9 tại 1.827,12 điểm, chỉ cách vùng hỗ trợ ngắn hạn vài điểm. Việc chỉ số từng tăng lên 1.848,17 điểm nhưng không giữ được sắc xanh cho thấy khu vực 1.840-1.850 điểm đang có lượng cung đáng kể.

Kịch bản cơ sở là VN-Index dao động giằng co trong vùng khoảng 1.815-1.845 điểm. Nếu thanh khoản vẫn quanh mức thấp như phiên 9/9, khả năng chỉ số hình thành xu hướng mạnh ngay trong một phiên là không cao. Khi đó, diễn biến của nhóm vốn hóa lớn sẽ tiếp tục quyết định phần lớn điểm số, còn cơ hội ở cổ phiếu riêng lẻ sẽ mang tính chọn lọc.

Kịch bản tích cực chỉ được củng cố nếu VN-Index vượt lại 1.840-1.850 điểm với giá trị khớp lệnh cải thiện rõ so với mức khoảng 12.330 tỷ đồng trên HoSE của ngày 9/9. Ngược lại, nếu vùng 1.820 điểm bị xuyên thủng cùng sự mở rộng của độ rộng giảm và thanh khoản bán tăng, chỉ số có thể lùi về vùng 1.800-1.810 điểm để tìm lại lực cầu.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán tiếp tục quyết định nhịp chỉ số

Nhóm ngân hàng vẫn là nhóm cần theo dõi đầu tiên trong phiên 10/9. VCB, TCB và HDB đã tạo lực đỡ trong phiên trước, trong khi một số mã khác như LPB còn chịu áp lực. Nếu các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn duy trì được sắc xanh và dòng tiền lan rộng hơn, VN-Index sẽ có cơ hội bảo vệ vùng 1.820 điểm. Nếu nhóm này suy yếu đồng thời với bất động sản, rủi ro điều chỉnh sẽ tăng.

Riêng VIB bước vào ngày giao dịch không hưởng quyền 10/9 đối với phương án thưởng cổ phiếu năm 2025 theo tỷ lệ 1.000:95. Nhà đầu tư cần lưu ý mức giá tham chiếu của VIB sẽ được điều chỉnh theo quyền, vì vậy biến động giá tuyệt đối không nên được đọc như một tín hiệu tăng giảm thông thường.

Ở nhóm bất động sản, VIC và VHM vẫn là hai mã có khả năng tác động mạnh đến VN-Index. Hơn 4,1 tỷ cổ phiếu VHM mới đã bắt đầu được phép giao dịch từ ngày 9/9. Phiên 10/9 vì thế cần theo dõi xem áp lực cung và hoạt động cơ cấu danh mục tại VHM có hạ nhiệt hay không.

Đối với nhóm chứng khoán, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là thanh khoản. SSI, VIX, VCI và HCM khó hình thành nhịp tăng bền nếu giá trị giao dịch toàn thị trường tiếp tục thấp. Ngược lại, một phiên thanh khoản cải thiện đi cùng độ rộng tích cực có thể giúp nhóm này phản ứng nhanh hơn thị trường.

Công nghệ, logistics, bán lẻ và điện có thể tiếp tục phân hóa

Nhóm công nghệ, điện tử viễn thông có thể tiếp tục vận động phân hóa. FPT giữ sắc xanh và được khối ngoại mua ròng đáng kể trong phiên 9/9 là tín hiệu tương đối tích cực, nhưng CTR và DGW chưa đồng thuận. Vì vậy, dòng tiền ngày 10/9 nhiều khả năng vẫn ưu tiên các mã có thanh khoản tốt và diễn biến giá khỏe hơn mặt bằng chung.

Nhóm điện có thể tiếp tục đóng vai trò phòng thủ khi POW và PC1 tăng trong phiên 9/9. Ở nhóm logistics, GMD và HAH đang cho thấy sức mạnh tương đối tốt hơn thị trường, trong khi PVT giảm. Giá dầu Brent tiến sát mốc 100 USD mỗi thùng có thể hỗ trợ cổ phiếu dầu khí nhưng đồng thời gây áp lực chi phí lên một số doanh nghiệp vận tải.

Riêng cổ phiếu Cảng Đà Nẵng, mã CDN, sẽ bị bổ sung vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ trên HNX từ ngày 10/9 do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét quá thời hạn quy định. Nhóm bán lẻ chưa tạo xu hướng rõ khi MWG giảm trong phiên trước, còn y tế dù mang tính phòng thủ vẫn có thể phân hóa mạnh như trường hợp DVM.

Ở chiều hỗ trợ trung hạn, triển vọng nâng hạng FTSE vẫn là câu chuyện đáng chú ý. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tín hiệu cần quan sát vẫn là thanh khoản, độ rộng và khả năng giữ vùng 1.820 điểm. Nếu chỉ số hồi phục nhưng dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu trụ, rủi ro đảo chiều trong phiên còn cao. Ngược lại, một nhịp tăng đi cùng thanh khoản cải thiện và sự đồng thuận của ngân hàng, chứng khoán, công nghệ sẽ có chất lượng tốt hơn.