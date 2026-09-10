Kinh tế số
Thị trường

Nhận định chứng khoán 10/9: VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:34 | 10/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.820 điểm trong phiên 10/9, khi thanh khoản thấp và nhóm cổ phiếu lớn còn phân hóa.
Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm
Nhận định chứng khoán 08/9: VN-Index kiểm định vùng 1.800-1.820 điểm Nhận định chứng khoán 08/9: VN-Index kiểm định vùng 1.800-1.820 điểm
Nhận định chứng khoán 09/9: VN-Index thử thách vùng 1.840 điểm Nhận định chứng khoán 09/9: VN-Index thử thách vùng 1.840 điểm

Vùng 1.820 điểm trở thành phép thử gần nhất

Phiên 10/9 nhiều khả năng tiếp tục là một phiên kiểm định cung cầu quanh vùng 1.820 điểm. VN-Index kết thúc ngày 9/9 tại 1.827,12 điểm, chỉ cách vùng hỗ trợ ngắn hạn vài điểm. Việc chỉ số từng tăng lên 1.848,17 điểm nhưng không giữ được sắc xanh cho thấy khu vực 1.840-1.850 điểm đang có lượng cung đáng kể.

Kịch bản cơ sở là VN-Index dao động giằng co trong vùng khoảng 1.815-1.845 điểm. Nếu thanh khoản vẫn quanh mức thấp như phiên 9/9, khả năng chỉ số hình thành xu hướng mạnh ngay trong một phiên là không cao. Khi đó, diễn biến của nhóm vốn hóa lớn sẽ tiếp tục quyết định phần lớn điểm số, còn cơ hội ở cổ phiếu riêng lẻ sẽ mang tính chọn lọc.

Kịch bản tích cực chỉ được củng cố nếu VN-Index vượt lại 1.840-1.850 điểm với giá trị khớp lệnh cải thiện rõ so với mức khoảng 12.330 tỷ đồng trên HoSE của ngày 9/9. Ngược lại, nếu vùng 1.820 điểm bị xuyên thủng cùng sự mở rộng của độ rộng giảm và thanh khoản bán tăng, chỉ số có thể lùi về vùng 1.800-1.810 điểm để tìm lại lực cầu.

Nhận định chứng khoán 10/9: VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán tiếp tục quyết định nhịp chỉ số

Nhóm ngân hàng vẫn là nhóm cần theo dõi đầu tiên trong phiên 10/9. VCB, TCB và HDB đã tạo lực đỡ trong phiên trước, trong khi một số mã khác như LPB còn chịu áp lực. Nếu các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn duy trì được sắc xanh và dòng tiền lan rộng hơn, VN-Index sẽ có cơ hội bảo vệ vùng 1.820 điểm. Nếu nhóm này suy yếu đồng thời với bất động sản, rủi ro điều chỉnh sẽ tăng.

Riêng VIB bước vào ngày giao dịch không hưởng quyền 10/9 đối với phương án thưởng cổ phiếu năm 2025 theo tỷ lệ 1.000:95. Nhà đầu tư cần lưu ý mức giá tham chiếu của VIB sẽ được điều chỉnh theo quyền, vì vậy biến động giá tuyệt đối không nên được đọc như một tín hiệu tăng giảm thông thường.

Ở nhóm bất động sản, VIC và VHM vẫn là hai mã có khả năng tác động mạnh đến VN-Index. Hơn 4,1 tỷ cổ phiếu VHM mới đã bắt đầu được phép giao dịch từ ngày 9/9. Phiên 10/9 vì thế cần theo dõi xem áp lực cung và hoạt động cơ cấu danh mục tại VHM có hạ nhiệt hay không.

Đối với nhóm chứng khoán, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là thanh khoản. SSI, VIX, VCI và HCM khó hình thành nhịp tăng bền nếu giá trị giao dịch toàn thị trường tiếp tục thấp. Ngược lại, một phiên thanh khoản cải thiện đi cùng độ rộng tích cực có thể giúp nhóm này phản ứng nhanh hơn thị trường.

Công nghệ, logistics, bán lẻ và điện có thể tiếp tục phân hóa

Nhận định chứng khoán 10/9: VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Nhóm công nghệ, điện tử viễn thông có thể tiếp tục vận động phân hóa. FPT giữ sắc xanh và được khối ngoại mua ròng đáng kể trong phiên 9/9 là tín hiệu tương đối tích cực, nhưng CTR và DGW chưa đồng thuận. Vì vậy, dòng tiền ngày 10/9 nhiều khả năng vẫn ưu tiên các mã có thanh khoản tốt và diễn biến giá khỏe hơn mặt bằng chung.

Nhóm điện có thể tiếp tục đóng vai trò phòng thủ khi POW và PC1 tăng trong phiên 9/9. Ở nhóm logistics, GMD và HAH đang cho thấy sức mạnh tương đối tốt hơn thị trường, trong khi PVT giảm. Giá dầu Brent tiến sát mốc 100 USD mỗi thùng có thể hỗ trợ cổ phiếu dầu khí nhưng đồng thời gây áp lực chi phí lên một số doanh nghiệp vận tải.

Riêng cổ phiếu Cảng Đà Nẵng, mã CDN, sẽ bị bổ sung vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ trên HNX từ ngày 10/9 do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét quá thời hạn quy định. Nhóm bán lẻ chưa tạo xu hướng rõ khi MWG giảm trong phiên trước, còn y tế dù mang tính phòng thủ vẫn có thể phân hóa mạnh như trường hợp DVM.

Ở chiều hỗ trợ trung hạn, triển vọng nâng hạng FTSE vẫn là câu chuyện đáng chú ý. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tín hiệu cần quan sát vẫn là thanh khoản, độ rộng và khả năng giữ vùng 1.820 điểm. Nếu chỉ số hồi phục nhưng dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu trụ, rủi ro đảo chiều trong phiên còn cao. Ngược lại, một nhịp tăng đi cùng thanh khoản cải thiện và sự đồng thuận của ngân hàng, chứng khoán, công nghệ sẽ có chất lượng tốt hơn.

nhận định chứng khoán 10/9 VN-Index ngân hàng bất động sản chứng khoán công nghệ Logistics điện bán lẻ y tế

Bài liên quan

Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

Thị trường
VN-Index giảm 3,32 điểm xuống 1.827,12 điểm, ngân hàng nâng đỡ nhưng bất động sản và khối ngoại tiếp tục gây sức ép.
Tỷ lệ du khách quay lại Việt Nam đứng thứ 3 châu Á

Tỷ lệ du khách quay lại Việt Nam đứng thứ 3 châu Á

Thị trường
Đây là con số rất đáng tự hào đối với ngành du lịch nước nhà, con số vừa được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đưa ra.
Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

Thị trường
Mới đây ông Simon Sim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung, đã có bài chia sẻ về chìa khóa để hiểu người dùng Việt bắt đầu từ chính nhịp sống xung quanh họ mỗi ngày.
Nhận định chứng khoán 09/9: VN-Index thử thách vùng 1.840 điểm

Nhận định chứng khoán 09/9: VN-Index thử thách vùng 1.840 điểm

Thị trường
VN-Index có thể giằng co quanh 1.820-1.840 điểm ngày 09/9; thanh khoản, VIC và sức lan tỏa của ngân hàng, chứng khoán sẽ quyết định nhịp.
Chứng khoán 08/9: VN-Index hồi 8,8 điểm, VIC kéo thị trường

Chứng khoán 08/9: VN-Index hồi 8,8 điểm, VIC kéo thị trường

Thị trường
VN-Index tăng 8,8 điểm lên 1.830,44 điểm, nhưng thanh khoản suy yếu và VIC đóng góp hơn 7,5 điểm, cho thấy nhịp hồi vẫn thiếu độ rộng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Một công ty tài chính bị phạt 900 triệu đồng, thanh tra chỉ ra vi phạm trong cho vay và bán bảo hiểm

Một công ty tài chính bị phạt 900 triệu đồng, thanh tra chỉ ra vi phạm trong cho vay và bán bảo hiểm

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
31°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
29°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
31°C
Hà Giang

28°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
22°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 36°C
mây thưa
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
26°C
Khánh Hòa

34°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
35°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
21°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
30°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18158 18433 19009
CAD 18224 18500 19120
CHF 31368 31747 32395
CNY 0 3818 3914
EUR 29507 29728 30812
GBP 34307 34698 35635
HKD 0 3172 3374
JPY 162 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14838 15428
SGD 19954 20236 20806
THB 702 766 819
USD (1,2) 25635 0 0
USD (5,10,20) 25673 0 0
USD (50,100) 25701 25715 26085
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,700 25,700 26,080
USD(1-2-5) 24,672 - -
USD(10-20) 24,672 - -
EUR 29,538 29,562 30,964
JPY 164.16 164.46 174.44
GBP 34,461 34,554 35,762
AUD 18,339 18,405 19,109
CAD 18,400 18,459 19,143
CHF 31,610 31,708 32,648
SGD 20,060 20,122 20,912
CNY - 3,785 3,930
HKD 3,234 3,244 3,381
KRW 17.85 18.61 20.25
THB 750.01 759.27 813.52
NZD 14,814 14,952 15,402
SEK - 2,654 2,749
DKK - 3,962 4,103
NOK - 2,767 2,866
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,942.59 - 6,711.24
TWD 742.1 - 899.15
SAR - 6,774.46 7,140.8
KWD - 82,152 87,422
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,690 25,720 26,100
EUR 29,582 29,701 30,892
GBP 34,480 34,618 35,648
HKD 3,236 3,249 3,366
CHF 31,450 31,576 32,506
JPY 164.56 165.22 173.18
AUD 18,347 18,421 19,017
SGD 20,142 20,223 20,820
THB 767 770 807
CAD 18,424 18,498 19,092
NZD 14,906 15,447
KRW 18.51 20.46
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25720 25720 26080
AUD 18332 18432 19367
CAD 18405 18505 19520
CHF 31611 31641 33223
CNY 3801.7 3826.7 3962.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29690 29720 31442
GBP 34605 34655 36415
HKD 0 3330 0
JPY 165.33 165.83 176.34
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 14946 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20114 20244 20965
THB 0 731.8 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14350000 14350000 14650000
SBJ 13000000 13000000 14650000
Cập nhật: 10/09/2026 10:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Khởi động Hành trình và Giải thưởng

Khởi động Hành trình và Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' 2026

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

3 cách khởi động lại máy tính bảng Samsung khi máy chậm, treo hoặc không phản hồi

3 cách khởi động lại máy tính bảng Samsung khi máy chậm, treo hoặc không phản hồi

Khai mạc Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2026 tại Hà Nội

Khai mạc Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2026 tại Hà Nội

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

LiDAR trên iPhone là gì, dùng để làm gì?

LiDAR trên iPhone là gì, dùng để làm gì?

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

iPhone 18 Pro và iPhone gập sắp ra mắt: Apple chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm

iPhone 18 Pro và iPhone gập sắp ra mắt: Apple chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Starlink có thể cạnh tranh với các nhà mạng di động toàn cầu

Starlink có thể cạnh tranh với các nhà mạng di động toàn cầu

Ba nhà mạng chi hơn 3.000 tỷ đồng cho băng tần 900 MHz

Ba nhà mạng chi hơn 3.000 tỷ đồng cho băng tần 900 MHz

Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có thể mua sắm và lên lịch trình thay người dùng

Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có thể mua sắm và lên lịch trình thay người dùng

Google

Google 'hạ chất lượng' Tìm kiếm tại châu Âu để né phạt của EU

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Việt Nam nghiên cứu trung tâm năng lượng tái tạo gắn với hệ sinh thái công nghiệp

Việt Nam nghiên cứu trung tâm năng lượng tái tạo gắn với hệ sinh thái công nghiệp

Bộ Công Thương tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu và AI

Bộ Công Thương tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu và AI

7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027: Đẩy mạnh quản trị số, ứng dụng AI trong giáo dục

7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027: Đẩy mạnh quản trị số, ứng dụng AI trong giáo dục

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Đạm Phú Mỹ chi 131 tỷ nghiên cứu công nghệ, 7.313 tỷ máy móc hết khấu hao vẫn chạy

Đạm Phú Mỹ chi 131 tỷ nghiên cứu công nghệ, 7.313 tỷ máy móc hết khấu hao vẫn chạy

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam

VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam

Microchip và Marelli đưa kết nối màn hình ô tô theo tiêu chuẩn mở vào thực tế

Microchip và Marelli đưa kết nối màn hình ô tô theo tiêu chuẩn mở vào thực tế

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi