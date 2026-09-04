Chứng khoán tuần 3-4/9: VN-Index lên 1.853 điểm, dòng tiền dồn vào nhóm Vingroup

Hai phiên ngược chiều đưa VN-Index vượt mốc 1.850 điểm

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài khiến tuần đầu tháng 9 chỉ còn hai phiên giao dịch, nhưng biên độ dao động vẫn rộng. Phiên 3/9, áp lực bán dâng lên ngay khi thị trường mở cửa trở lại, VN-Index có lúc lùi về sát ngưỡng 1.800 điểm trước khi thu hẹp mức giảm nhờ lực đỡ từ vài cổ phiếu trụ.

Chốt phiên 3/9, VN-Index dừng ở 1.827,72 điểm, giảm 4,4 điểm, tương ứng 0,24%. HNX-Index lùi về 282,24 điểm, giảm 0,89%. Khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt 520 triệu đơn vị, giảm 7,5% so với phiên trước, còn sàn HNX chỉ có hơn 43 triệu đơn vị, giảm 20,1%.

Sang phiên 4/9, sắc xanh duy trì suốt cả ngày. VN-Index có thời điểm vượt 1.860 điểm rồi hạ độ cao, đi ngang quanh 1.850 điểm phần lớn buổi chiều và đóng cửa tại 1.853,08 điểm, tăng 25,36 điểm, tương ứng 1,39%.

VN30 tăng 23,32 điểm lên 1.984,89 điểm, VNXALL-Index tăng 30,26 điểm lên 2.932,49 điểm. HNX-Index nhích 0,29 điểm lên 282,53 điểm, UPCoM-Index tăng 0,16 điểm lên 127,94 điểm.

Tính cả tuần, VN-Index có thêm 20,96 điểm, tương ứng 1,14%, còn HNX-Index mất 2,24 điểm, tương ứng 0,79%. Chỉ số sàn TP Hồ Chí Minh khép lại tuần ở vùng giá cao nhất gần hai tháng, sau khi kiểm định thành công hỗ trợ 1.800 điểm.

Điểm số đi lên nhưng độ rộng chưa đồng thuận. Phiên 4/9, sàn HoSE ghi nhận 128 mã tăng, 176 mã giảm và 74 mã đứng giá. Phiên 3/9 còn lệch hơn với 90 mã tăng, 234 mã giảm và 49 mã tham chiếu.

Bảng điện thị trường chứng khoán tuần 3-4/9 với VN-Index tăng lên 1.853,08 điểm. Ảnh MBS

Bất động sản và ngân hàng dẫn dắt, công nghệ giữ nhịp ổn định

Bất động sản là nhóm dẫn dắt rõ nhất. Chỉ số ngành tăng 3,51% trong phiên 4/9 sau khi đã tăng 2,27% ở phiên liền trước, với động lực từ VIC, VHM, KSF, VRE, KBC, VPI, NLG, TCH, CEO và VC3.

VIC tăng 4,74% lên 256.100 đồng, có thời điểm chạm 260.000 đồng, mức cao nhất từ trước tới nay, đưa vốn hóa Vingroup lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng. VHM tăng 2,45% lên 75.200 đồng, NLG tăng 4,47%, KSF tăng 3,16%, TCH tăng 2,09% và CEO tăng 2,33%.

Chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp và nhà ở vẫn chịu áp lực, gồm BCM, NVL, KDH, SJS, IDC, TAL, PDR, SIP và DIG. AGG giảm 8,4%, dẫn đầu chiều mất giá trên sàn HoSE phiên cuối tuần.

Nhóm ngân hàng đảo chiều giữa hai phiên. Ngày 3/9, chỉ số ngành giảm 1,86% và lấy đi gần 10 điểm của VN-Index. Ngày 4/9, nhóm hồi phục 0,55% với VCB, BID, TCB, VPB, LPB, STB, SHB, VIB, TPB và NAB tăng giá.

STB tăng 3,76% lên 77.300 đồng, VPB tăng 3,15% lên 27.800 đồng, VIB tăng 2,38%, TCB tăng 1,56% lên 32.600 đồng, SHB tăng 0,84% lên 12.050 đồng. Ở chiều giảm, SSB mất 4,38% về 17.450 đồng và gây sức ép lớn nhất lên chỉ số, OCB giảm 3,21%, MSB giảm 1,5%, CTG và MBB cùng đỏ.

Nhóm chứng khoán cũng đi từ giảm sang tăng. Phiên 3/9, chỉ số ngành mất 1,82% với TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, DSE, FTS và ORS đồng loạt giảm. Phiên 4/9, ngành hồi 0,45% nhờ TCX tăng 2,54%, cùng VCK, SSI, HCM, VCI, BSI, TVS và DSC, trong khi VPX, VIX, VND, SHS, DSE và FTS vẫn đỏ. TVB mất 6,91%.

Công nghệ và phần mềm giữ nhịp ổn định hơn phần còn lại của thị trường. Chỉ số nhóm phần mềm giảm 1,35% phiên 3/9 rồi tăng 0,75% phiên 4/9. FPT đóng cửa tuần tại 72.800 đồng, tăng 0,83%, và nằm trong nhóm khối ngoại mua ròng mạnh phiên cuối tuần.

Điện, điện tử và viễn thông giao dịch kém tích cực. Nhóm dịch vụ truyền thông và công nghiệp mất gần 1%, với VTK giảm 1,33%, ACV giảm 0,73%, GEE giảm 1,57%, CII giảm 2,06%, VGI và FOX cùng đỏ. GEX giảm 0,57%, POW giảm 0,77%.

Logistics và vận tải chưa tìm lại dòng tiền. VTP giảm 1,72% phiên cuối tuần, còn nhóm năng lượng giảm 0,57% với BSR, PLX, PVS, PVD, PVT, PVC, POS và PVB cùng mất giá.

Bán lẻ phân hóa theo từng doanh nghiệp. Chỉ số ngành giảm 0,19% phiên 4/9, áp lực đến từ MWG, FRT, DGW, HHS, HAX và PSD, trong khi PNJ tăng 0,63% lên 40.050 đồng, cùng CTF, SVC và PNC giữ sắc xanh. Y tế và dược phẩm không xuất hiện trong danh sách dẫn dắt của cả hai phiên, giữ vai trò phòng thủ quen thuộc.

Bảo hiểm là điểm sáng ít được chú ý, tăng 1,06% phiên 4/9 với BVH, BIC, MIG, PRE, ABI và BLI cùng lên giá. Nguyên vật liệu nhích 0,24% nhờ HPG, MSR, PHR, ACG và CSV. Xét cả tuần, DGC tăng 9,53% và dẫn đầu chiều tăng, còn SVD giảm 10,51%.

Khối ngoại đảo chiều, thanh khoản chưa theo kịp điểm số

Dòng vốn ngoại đổi chiều rất nhanh trong hai phiên. Ngày 3/9, khối ngoại bán ròng hơn 1.562 tỷ đồng trên toàn thị trường sau sáu phiên mua ròng liên tiếp, riêng sàn HoSE hơn 1.500 tỷ đồng và sàn HNX khoảng 52 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung ở VCB với 215,33 tỷ đồng, VPB 173,13 tỷ đồng, TCB 155,01 tỷ đồng, VIC 148,63 tỷ đồng và HPG 147,62 tỷ đồng. Ở chiều mua, VIX nhận 48,13 tỷ đồng, DPM 45,62 tỷ đồng, VPI 32,65 tỷ đồng, SSB 30,58 tỷ đồng và DCM 29,54 tỷ đồng.

Ngày 4/9, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 118 tỷ đồng trên cả ba sàn. VIC dẫn đầu với 154,83 tỷ đồng, tiếp theo là VHM 133,09 tỷ đồng, MCH 101,4 tỷ đồng, VPB 96,73 tỷ đồng và FPT 69,78 tỷ đồng. Chiều bán ròng có DXG 118,54 tỷ đồng, VCB 79,48 tỷ đồng, HPG 71,56 tỷ đồng, ACB 53,59 tỷ đồng và HDB 50,59 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng gần 1.500 tỷ đồng trên hai sàn niêm yết, gồm hơn 1.400 tỷ đồng ở HoSE và gần 45 tỷ đồng ở HNX.

Thanh khoản là điểm chưa theo kịp đà tăng của chỉ số. Phiên 4/9, tổng giá trị giao dịch ba sàn đạt hơn 17.820 tỷ đồng với gần 697 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, riêng HoSE đạt 16.700 tỷ đồng, giảm 4,38% so với phiên trước. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ hơn 13.711 tỷ đồng.

Cấu trúc dòng tiền cho thấy mức độ tập trung cao. Mười cổ phiếu tác động tích cực nhất mang về 27,59 điểm cho VN-Index phiên 4/9, trong đó riêng VIC, VHM và VPL đóng góp gần 23 điểm, còn mười mã tiêu cực nhất chỉ lấy đi 2,05 điểm.

Thanh khoản dồn vào nhóm ngân hàng và bất động sản vốn hóa lớn. SHB dẫn đầu khối lượng với hơn 61,71 triệu đơn vị, tiếp theo là VPB 21,39 triệu, VHM 14,07 triệu, HPG 13,92 triệu và TCB 12,02 triệu. Trên thị trường phái sinh, phiên 4/9 có 207.645 hợp đồng chuyển nhượng, giá trị hơn 41.048,54 tỷ đồng.

Bối cảnh vĩ mô trong nước vẫn có yếu tố kìm hãm tâm lý. CPI bình quân tám tháng đầu năm tăng 4,45% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,25% của cùng kỳ năm 2025, với áp lực đến từ nhà ở, giao thông, ăn uống và giáo dục. Tỷ giá USD/VND giao dịch quanh 26.058 đồng cuối tuần.

Ở chiều hỗ trợ, IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,2%. Doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 8 ước đạt 680.586 tỷ đồng, tăng 36%, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt 22,4 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Hai phiên vừa qua đặt cạnh nhau hai con số trái chiều. VN-Index thêm 20,96 điểm cả tuần trong khi khối ngoại vẫn rút ròng gần 1.500 tỷ đồng khỏi hai sàn niêm yết. Quy mô vốn hóa của nhóm dẫn dắt và mức độ lan tỏa của dòng tiền tiếp tục là hai yếu tố định hình biên độ dao động của chỉ số trong tháng 9.