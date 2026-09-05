'Việt Nam Rồng Xanh' tôn vinh giá trị văn hóa bằng công nghệ

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số văn hóa, thể thao và du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship), Vietnam Brand Purpose và Stamford Global Leadership Center tổ chức công bố “Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh-Viet Nam Rong Xanh Awards”. Đây là sự kiện mở ra không gian kết nối giữa văn hóa, di sản, điểm đến và đổi mới sáng tạo.

Với thông điệp “Tôn vinh những thành tựu kiến tạo giá trị & tương lai Việt Nam qua Sức mạnh mềm, bao gồm Văn hóa - Di sản - Điểm đến - Đổi mới sáng tạo”, giải thưởng lần đầu được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển văn hóa, di sản, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Công bố Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh - Viet Nam Rong Xanh Awards.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; phát triển du lịch thông minh, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế sáng tạo theo hướng hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu và sức mạnh mềm của Việt Nam.

Khi công nghệ mở thêm cách tiếp cận di sản

Sự ra đời của Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các chủ trương về phát triển văn hóa, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Khi sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp cận văn hóa, di sản và các điểm đến, công nghệ đang mở ra khả năng số hóa, tái hiện, kể lại và đưa di sản đến với hàng triệu người ở bất cứ đâu. Khi đó, văn hóa không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực cho công nghiệp sáng tạo, du lịch thông minh, thương hiệu địa phương và sức mạnh mềm quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Lan, Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Rồng Xanh, cho rằng vấn đề đặt ra là làm thế nào để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn “được sống trong đời sống đương đại”, trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo, sản phẩm, thương hiệu, trải nghiệm và sức mạnh mềm của Việt Nam.

Theo bà, đổi mới sáng tạo và công nghệ là một trong những câu trả lời cho vấn đề này: “Công nghệ không thay thế văn hóa. Công nghệ giúp văn hóa có thêm những phương thức mới để được bảo tồn, được kể lại, được trải nghiệm và được lan tỏa.”

6 hạng mục của Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh

Theo ban tổ chức, Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh gồm 6 hạng mục trọng tâm, bao quát các lĩnh vực di sản, du lịch, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và giáo dục.

Rồng Xanh Di sản tôn vinh các sáng kiến, mô hình, dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng.

Rồng Xanh Thương hiệu Điểm đến dành cho các mô hình du lịch tạo ra trải nghiệm mới, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.

Rồng Xanh Công nghiệp Văn hóa tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu và mô hình khai thác giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia.

Rồng Xanh Đổi mới Sáng tạo hướng tới các giải pháp công nghệ, mô hình đổi mới sáng tạo góp phần giải quyết những thách thức trong lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch và phát triển địa phương.

Rồng Xanh STEAM tôn vinh các tổ chức, cá nhân, trường, viện, trung tâm và nền tảng giáo dục, đào tạo có đóng góp trong đào tạo về đổi mới, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và kỹ năng lãnh đạo trong thời đại số.

Đáng chú ý, Rồng Xanh Impact là hạng mục cao nhất, dành cho những địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhà lãnh đạo và cá nhân tạo ra tác động sâu rộng, bền vững đối với cộng đồng, địa phương và quốc gia, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, trí tuệ và giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Đối tượng tham gia giải thưởng là các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, phù hợp với các hạng mục của chương trình. Hội đồng Giám khảo gồm các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực di sản, văn hóa, du lịch, kinh tế trải nghiệm, công nghiệp sáng tạo, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng sự tham gia của các chuyên gia quốc tế.

Kết nối văn hóa, công nghệ và thị trường

Trong khuôn khổ chương trình Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh, Ban Tổ chức tổ chức chuỗi các Diễn đàn Việt Nam Rồng Xanh với chủ đề: “Sức mạnh mềm Việt Nam trong kỷ nguyên số: phát triển công nghiệp Văn hóa - Di sản - Điểm đến và Đổi mới sáng tạo”.

Đây là nơi các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp sáng tạo được kết nối, trao đổi những vấn đề có tính thời sự và chiến lược như: Văn hóa và đổi mới sáng tạo, động lực mới cho phát triển quốc gia; công nghệ và tương lai của di sản; AI vì văn hóa, di sản và du lịch; du lịch thông minh và trải nghiệm thế hệ mới; khai thác tài nguyên văn hóa và di sản để tạo ra giá trị kinh tế; xây dựng thương hiệu điểm đến địa phương từ văn hóa, di sản,…

Theo ban tổ chức, diễn đàn không chỉ hướng tới trao đổi học thuật mà còn kết nối ý tưởng với hành động, công nghệ với văn hóa, di sản với thị trường và địa phương với mạng lưới toàn cầu, góp phần mở ra những hướng tiếp cận mới cho quá trình phát triển văn hóa và kinh tế sáng tạo của Việt Nam.