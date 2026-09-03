Gaming

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

Tạ Thành

Tạ Thành

09:11 | 03/09/2026
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Gen.G và T1 đã chính thức góp mặt tại Chung Kết Thế Giới 2026 sau loạt trận Playoffs LCK ngày 1/9, nâng số đại diện Hàn Quốc chắc suất lên ba đội.
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Gen.G hạ KT Rolster, giành vé Chung Kết Thế Giới 2026 tại Mỹ

Gen.G bước vào vòng 2 nhánh thắng Playoffs LCK 2026 với quyền lựa chọn KT Rolster làm đối thủ. Sau khi dẫn đầu mùa giải chính, đội tuyển của Chovy đứng trước cơ hội tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch LCK.

Gen.G không bỏ lỡ lợi thế này khi đánh bại KT với tỷ số 3-0. Chiến thắng giúp đội tuyển tiếp tục hành trình tại nhánh thắng, đồng thời chính thức giành suất tham dự Chung Kết Thế Giới 2026.

Gen.G giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026. Ảnh: Gen.G.
Gen.G giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026. Ảnh: Gen.G.

KT từng tạo sức ép đáng kể trong ván đầu tiên khi kiểm soát nhiều mục tiêu lớn và sở hữu bốn Rồng. Tuy nhiên, Canyon đã tạo ra bước ngoặt với pha Trừng Phạt thành công Rồng Ngàn Tuổi. Gen.G tận dụng lợi thế ngay sau đó để quét sạch đội hình KT và khép lại ván đấu.

Hai ván còn lại chứng kiến Gen.G kiểm soát tốt hơn các pha giao tranh cũng như mục tiêu quan trọng. KT không thể tạo thêm bất ngờ, qua đó chấp nhận thất bại 0-3.

Kết quả này đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt với T1. Theo cơ chế phân bổ suất dự Chung Kết Thế Giới của LCK năm nay, việc Gen.G đánh bại KT giúp T1 đủ điều kiện góp mặt tại giải đấu mà không cần giành thêm chiến thắng.

T1 tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới

Trước ngày thi đấu 1/9, T1 có hai khả năng để sớm giành vé. Đội tuyển của Faker có thể tự quyết định số phận bằng một chiến thắng tại Playoffs hoặc chờ Gen.G vượt qua KT Rolster. Kịch bản thứ hai đã xảy ra, giúp T1 chính thức vượt qua vòng loại.

Faker và đồng đội vì thế không cần chờ trận đấu với Hanwha Life Esports ngày 2/9 để xác định tấm vé đến Chung Kết Thế Giới 2026.

T1 giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026. Ảnh: T1.
T1 giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026. Ảnh: T1.

T1 trước đó phải trải qua loạt trận khó khăn trước BNK FEARX. Nhà đương kim vô địch thế giới từng bị dẫn 1-2 nhưng thắng ngược 3-2. Faker tạo dấu ấn với Anivia ở ván 4, trước khi Peyz hoàn tất cú pentakill bằng Varus trong ván quyết định.

Tấm vé năm nay tiếp tục mở ra cơ hội để T1 kéo dài chuỗi thành tích đặc biệt. Đội tuyển này đã vô địch Chung Kết Thế Giới trong ba năm liên tiếp, từ 2023 đến 2025, và đang hướng tới danh hiệu thứ tư.

Như vậy, HLE, Gen.G và T1 đã chắc suất đại diện LCK. Suất còn lại cùng thứ tự hạt giống sẽ tiếp tục được quyết định qua các trận Playoffs.

Trước Gen.G và T1, Hanwha Life Esports đã là đội LCK đầu tiên giành quyền dự giải nhờ chức vô địch Mid-Season Invitational 2026 cùng điều kiện thi đấu trong nước. Thành tích của HLE cũng giúp LCK sở hữu bốn suất tại Chung Kết Thế Giới 2026.

Chung Kết Thế Giới 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 đến 14/11 tại Mỹ, với các điểm thi đấu ở Los Angeles, Allen (Texas) và New York. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Barclays Center ở Brooklyn.
Chung Kết Thế Giới 2026 T1 Gen.G Playoffs LCK 2026 LMHT CKTG 2026

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
NL 99.99 13,600 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼200K
Trang sức 99.9 14,100 ▼80K 14,700 ▼80K
Trang sức 99.99 14,110 ▼80K 14,710 ▼80K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,444 ▼13K 14,742 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,444 ▼13K 14,743 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 ▼13K 1,469 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 ▼13K 147 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▼13K 1,459 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1288K 144,455 ▼1288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼975K 109,586 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼884K 99,372 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼793K 89,158 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼758K 85,218 ▼758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼543K 60,996 ▼543K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00

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Loạt phim mới không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc Khánh 2/9

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Quản trị quốc gia và năng lực thực thi: Biến quyết sách thành năng lực phát triển

Quản trị quốc gia và năng lực thực thi: Biến quyết sách thành năng lực phát triển

Heineken Pickleball World Cup 2026: không gian kết nối cộng đồng trong nước và quốc tế

Heineken Pickleball World Cup 2026: không gian kết nối cộng đồng trong nước và quốc tế

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Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?

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Huawei Mate XT 2 sắp ra mắt, cấu hình cao nhất 2TB

Dòng tủ lạnh thế hệ mới LG InstaView French Door Fit & Max có gì đặc biệt?

Dòng tủ lạnh thế hệ mới LG InstaView French Door Fit & Max có gì đặc biệt?

Ép xung dễ dàng hơn với bộ đôi RAM DDR mới từ KLEVV

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Google tung Gemini 3.8 Flash đuổi kịp Anthropic về năng lực lập trình

Google tung Gemini 3.8 Flash đuổi kịp Anthropic về năng lực lập trình

Dòng tiền 3,2 tỷ USD đổ vào các quỹ tiền mã hóa trong một tuần

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Từ 1/9, giao dịch tiền số sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

Từ 1/9, giao dịch tiền số sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

AI có thể mang lại tới 65 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam vào năm 2034

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

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Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

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Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển 362 chỉ tiêu liên thông chính quy

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Sắp xếp trường học và lộ trình sắp xếp đại học

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Lãi 2.427 tỷ đồng, KSV đang đầu tư cho công nghệ ra sao?

Lãi 2.427 tỷ đồng, KSV đang đầu tư cho công nghệ ra sao?

100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế

100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế

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Novaland bán tài sản để xử lý nợ ra sao?

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Từ 1/9, giao dịch tiền số sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

Từ 1/9, giao dịch tiền số sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

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AI có thể mang lại tới 65 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam vào năm 2034

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Quy mô tài sản 91.756 tỷ đồng,

Quy mô tài sản 91.756 tỷ đồng, 'hạ tầng số' của Tài chính Điện lực đang ở đâu?

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Meta chi tới 18 tỷ USD dàn xếp vụ kiện về tác động của Facebook, Instagram với trẻ em

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