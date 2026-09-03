T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

Gen.G hạ KT Rolster, giành vé Chung Kết Thế Giới 2026 tại Mỹ

Gen.G bước vào vòng 2 nhánh thắng Playoffs LCK 2026 với quyền lựa chọn KT Rolster làm đối thủ. Sau khi dẫn đầu mùa giải chính, đội tuyển của Chovy đứng trước cơ hội tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch LCK.

Gen.G không bỏ lỡ lợi thế này khi đánh bại KT với tỷ số 3-0. Chiến thắng giúp đội tuyển tiếp tục hành trình tại nhánh thắng, đồng thời chính thức giành suất tham dự Chung Kết Thế Giới 2026.

Gen.G giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026. Ảnh: Gen.G.

KT từng tạo sức ép đáng kể trong ván đầu tiên khi kiểm soát nhiều mục tiêu lớn và sở hữu bốn Rồng. Tuy nhiên, Canyon đã tạo ra bước ngoặt với pha Trừng Phạt thành công Rồng Ngàn Tuổi. Gen.G tận dụng lợi thế ngay sau đó để quét sạch đội hình KT và khép lại ván đấu.

Hai ván còn lại chứng kiến Gen.G kiểm soát tốt hơn các pha giao tranh cũng như mục tiêu quan trọng. KT không thể tạo thêm bất ngờ, qua đó chấp nhận thất bại 0-3.

Kết quả này đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt với T1. Theo cơ chế phân bổ suất dự Chung Kết Thế Giới của LCK năm nay, việc Gen.G đánh bại KT giúp T1 đủ điều kiện góp mặt tại giải đấu mà không cần giành thêm chiến thắng.

T1 tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới

Trước ngày thi đấu 1/9, T1 có hai khả năng để sớm giành vé. Đội tuyển của Faker có thể tự quyết định số phận bằng một chiến thắng tại Playoffs hoặc chờ Gen.G vượt qua KT Rolster. Kịch bản thứ hai đã xảy ra, giúp T1 chính thức vượt qua vòng loại.

Faker và đồng đội vì thế không cần chờ trận đấu với Hanwha Life Esports ngày 2/9 để xác định tấm vé đến Chung Kết Thế Giới 2026.

T1 giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026. Ảnh: T1.

T1 trước đó phải trải qua loạt trận khó khăn trước BNK FEARX. Nhà đương kim vô địch thế giới từng bị dẫn 1-2 nhưng thắng ngược 3-2. Faker tạo dấu ấn với Anivia ở ván 4, trước khi Peyz hoàn tất cú pentakill bằng Varus trong ván quyết định.

Tấm vé năm nay tiếp tục mở ra cơ hội để T1 kéo dài chuỗi thành tích đặc biệt. Đội tuyển này đã vô địch Chung Kết Thế Giới trong ba năm liên tiếp, từ 2023 đến 2025, và đang hướng tới danh hiệu thứ tư.

Như vậy, HLE, Gen.G và T1 đã chắc suất đại diện LCK. Suất còn lại cùng thứ tự hạt giống sẽ tiếp tục được quyết định qua các trận Playoffs.