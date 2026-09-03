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Quy mô tài sản 91.756 tỷ đồng, 'hạ tầng số' của Tài chính Điện lực đang ở đâu?

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:06 | 03/09/2026
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Báo cáo soát xét sáu tháng đầu năm 2026 cho thấy tổng tài sản Tài chính Điện lực 91.756 tỷ đồng, hạ tầng công nghệ ghi phần mềm còn lại 8,128 tỷ đồng.
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Ngày 24/7/2026, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE: EVF) hoàn tất báo cáo tài chính giữa niên độ sáu tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026, kèm văn bản soát xét số 2.0537/26/TC-AC của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi nhánh Hà Nội.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tài chính Điện lực là 91.756 tỷ đồng, tăng 10,5% so với mức 83.058 tỷ đồng cuối năm 2025. Toàn bộ hạ tầng công nghệ phục vụ khối tài sản đó hiện ra ở một dòng trong thuyết minh số 11 về tài sản cố định vô hình.

Phần mềm còn lại 8,1 tỷ đồng bên cạnh khoản đặt cọc trụ sở 700 tỷ đồng

Nguyên giá phần mềm máy tính là 72,318 tỷ đồng, hao mòn lũy kế đến ngày 30/6/2026 là 64,190 tỷ đồng, tương đương 88,8% nguyên giá. Giá trị còn lại của phần mềm là 8,128 tỷ đồng, giảm từ 11,221 tỷ đồng đầu năm sau khi Tài chính Điện lực trích khấu hao 3,093 tỷ đồng.

Nguyên giá toàn bộ tài sản cố định vô hình giữ nguyên 277,209 tỷ đồng ở cả hai mốc 1/1/2026 và 30/6/2026, gồm quyền sử dụng đất 194,744 tỷ đồng, phần mềm 72,318 tỷ đồng và tài sản vô hình khác 10,147 tỷ đồng.

Giá trị còn lại của phần mềm máy tính tại ngày 30/6/2026 là 8,128 tỷ đồng trên nguyên giá 72,318 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tài chính giữa niên độ soát xét sáu tháng đầu năm 2026.
Giá trị còn lại của phần mềm máy tính tại ngày 30/6/2026 là 8,128 tỷ đồng trên nguyên giá 72,318 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tài chính giữa niên độ soát xét sáu tháng đầu năm 2026.

Dòng tiền đầu tư cho thấy Tài chính Điện lực chi 2,674 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, giảm 44,2% so với 4,791 tỷ đồng cùng kỳ. Phần tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình là 2 tỷ đồng, gồm 1,929 tỷ đồng phương tiện vận tải, truyền dẫn và 71 triệu đồng máy móc thiết bị.

Thuyết minh tài sản cố định còn ghi một lớp số liệu về tuổi thọ hạ tầng công nghệ. Tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 63,260 tỷ đồng, tương đương 57,6% nguyên giá 109,891 tỷ đồng. Với tài sản vô hình, phần đã khấu hao hết mà vẫn dùng là 34,145 tỷ đồng. Chi khấu hao trong chi phí hoạt động là 7,374 tỷ đồng, giảm 9,3%.

Ở khoản mục tài sản có khác, khoản đặt cọc mua trụ sở tòa nhà văn phòng theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành năm 2024 vẫn là 700 tỷ đồng, không thay đổi giữa hai kỳ. Khoản đặt cọc cho một trụ sở lớn gấp 86 lần giá trị còn lại của toàn bộ phần mềm mà Tài chính Điện lực đang khai thác.

Một cách lý giải cho khoảng cách đó là chu kỳ đầu tư hạ tầng công nghệ đã qua giai đoạn giải ngân và đang ở pha khai thác phần mềm sẵn có. Một hướng khác cũng có thể liên quan, khi tài sản tăng 10,5% trong sáu tháng nhanh hơn nhịp bổ sung hạ tầng công nghệ mà báo cáo phản ánh.

Tiền gửi không kỳ hạn 2,3 tỷ đồng và chi phí lãi tăng 49,7%

Tiền gửi không kỳ hạn, tức khoản tiền khách hàng để trong tài khoản thanh toán và rút bất cứ lúc nào, thường gắn với mức độ số hóa kênh giao dịch. Tại Tài chính Điện lực, khoản mục đó ngày 30/6/2026 là 2,331 tỷ đồng trên tổng tiền gửi khách hàng 8.629 tỷ đồng, tương đương 0,027%.

Tổng tiền gửi khách hàng giảm 40,7% so với 14.552 tỷ đồng cuối năm 2025. Phần vốn hụt đi chuyển sang kênh bán buôn, khi vay các tổ chức tín dụng khác tăng 110,7% lên 22.078 tỷ đồng và phát hành giấy tờ có giá tăng 6,5% lên 32.833 tỷ đồng.

Cấu trúc vốn dịch chuyển kéo theo giá vốn. Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự là 2.542 tỷ đồng, tăng 49,7%, trong đó chi phí lãi giấy tờ có giá tăng 64,5% lên 1.172 tỷ đồng, chi phí lãi tiền vay tăng 85,1% lên 584 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tăng 35,8% lên 1.102 tỷ đồng.

Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng chiếm 0,027% tổng tiền gửi khách hàng tại ngày 30/6/2026.
Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng chiếm 0,027% tổng tiền gửi khách hàng tại ngày 30/6/2026. Nguồn: Báo cáo tài chính giữa niên độ soát xét sáu tháng đầu năm 2026.

Trong danh sách bên liên quan, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber giữ 1.299 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi do Tài chính Điện lực phát hành, giảm từ 1.646 tỷ đồng. Chi phí lãi trả cho bên liên quan đó trong kỳ là 63,679 tỷ đồng.

Nhóm thu nhập gắn với dịch vụ, nơi phí giao dịch số thường hiện ra rõ nhất, đi theo hướng ngược lại. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm 52,9% xuống 15,686 tỷ đồng, toàn bộ đến từ phí dịch vụ quản lý khoản vay. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 60% xuống 9,698 tỷ đồng, còn chi về dịch vụ thanh toán là 1,049 tỷ đồng.

Về nhân lực vận hành hạ tầng công nghệ và kinh doanh, Tài chính Điện lực có 290 người ngày 30/6/2026, so với 288 người cuối năm 2025. Chi phí cho nhân viên giảm 19,7% xuống 57,334 tỷ đồng.

Thuyết minh về chính sách quản lý rủi ro tài chính của Tài chính Điện lực ghi rõ quy trình kiểm soát rủi ro độc lập không bao gồm các rủi ro kinh doanh như thay đổi của môi trường, công nghệ và ngành nghề.

Dư nợ khoa học công nghệ 5.113 tỷ đồng tăng 12,1%

Dư nợ cho vay khách hàng ngày 30/6/2026 là 67.200 tỷ đồng, tăng 8,8% và chiếm 73,2% tổng tài sản. Nhóm mang tên hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ là 5.113 tỷ đồng, tăng 12,1% và chiếm 7,6% dư nợ. Theo phân loại thống kê, nhóm đó gồm nhiều loại dịch vụ chuyên môn, không riêng phần công nghệ.

Ở phía đối diện, dư nợ kinh doanh bất động sản tăng 53,4% lên 12.272 tỷ đồng, chiếm 18,3% và là nhóm lớn nhất. Dư nợ sản xuất, phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí giảm 21,2% xuống 8.018 tỷ đồng. Dư nợ công nghiệp chế biến, chế tạo là 1.544 tỷ đồng, giảm 1,1%.

Nợ cần chú ý tăng 51,2% lên 710 tỷ đồng, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 142,8% lên 342 tỷ đồng. Tổng ba nhóm nợ xấu là 662 tỷ đồng, chiếm 0,99% dư nợ, so với 0,93% cuối năm 2025.

Ngoài bảng cân đối, lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được tăng 58,4% lên 438 tỷ đồng. Nợ khó đòi đã xử lý đang trong thời gian theo dõi ngoại bảng là 3.337 tỷ đồng.

Trong danh mục chứng khoán kinh doanh 8.489 tỷ đồng, trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành chưa niêm yết tăng gấp 3,56 lần lên 4.418 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh tăng cùng nhịp, gấp 3,56 lần lên 33,132 tỷ đồng.

Dư nợ nhóm hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ là 5.113 tỷ đồng, thấp hơn nhóm kinh doanh bất động sản 12.272 tỷ đồng.
Dư nợ nhóm hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ là 5.113 tỷ đồng, thấp hơn nhóm kinh doanh bất động sản 12.272 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tài chính giữa niên độ soát xét sáu tháng đầu năm 2026.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi lỗ thuần 95,599 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ, phần lớn từ chi về công cụ tài chính phái sinh tiền tệ 157 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 15,3% lên 556 tỷ đồng, lãi cơ bản mỗi cổ phiếu 717 đồng.

Bộ máy điều hành biến động trong kỳ, khi ông Lê Mạnh Linh nhận bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 28/1/2026 và vị trí kế toán trưởng chuyển sang bà Đào Thị Lan ngày 15/5/2026.

Bản báo cáo đặt hai con số cạnh nhau trong cùng một kỳ. Tổng tài sản của Tài chính Điện lực là 91.756 tỷ đồng, còn giá trị còn lại của toàn bộ phần mềm máy tính là 8,128 tỷ đồng, tương đương 0,0089%. Cả hai thuộc một doanh nghiệp có vốn điều lệ 7.605 tỷ đồng, 290 nhân sự, một hội sở cùng ba chi nhánh và dư nợ cho vay 67.200 tỷ đồng.

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực Tài chính Điện lực hạ tầng công nghệ báo cáo tài chính giữa niên độ 2026 EVF cổ phiếu EVF tiền gửi không kỳ hạn Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber mã chứng khoán EVF EVNFinance

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Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 04/09/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 04/09/2026 03:00
31°C
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32°C
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31°C
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28°C
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26°C
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26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
33°C
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34°C
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30°C
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25°C
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24°C
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35°C
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Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
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Thứ hai, 07/09/2026 09:00
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28°C
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35°C
Nghệ An

32°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ sáu, 04/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
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29°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 38°C
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27°C
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32°C
Quảng Bình

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Cảm giác: 33°C
mây rải rác
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Thừa Thiên Huế

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mây cụm
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Hà Giang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
NL 99.99 13,600 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼200K
Trang sức 99.9 14,100 ▼80K 14,700 ▼80K
Trang sức 99.99 14,110 ▼80K 14,710 ▼80K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,444 ▼13K 14,742 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,444 ▼13K 14,743 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 ▼13K 1,469 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 ▼13K 147 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▼13K 1,459 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1288K 144,455 ▼1288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼975K 109,586 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼884K 99,372 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼793K 89,158 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼758K 85,218 ▼758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼543K 60,996 ▼543K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18155 18430 19004
CAD 18333 18609 19228
CHF 31474 31854 32502
CNY 0 3842 3938
EUR 29617 29838 30918
GBP 34397 34789 35725
HKD 0 3197 3399
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14974 15563
SGD 20006 20289 20856
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