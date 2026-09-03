Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

Mitsubishi Pajero ra mắt thế hệ mới sau hai thập kỷ

Mitsubishi chính thức giới thiệu Pajero thế hệ thứ 5 tại Nhật Bản, khép lại khoảng thời gian 20 năm kể từ khi thế hệ thứ 4 xuất hiện. Mẫu SUV này được sản xuất tại Thái Lan và sẽ mở bán tại một số thị trường trước khi mở rộng tới hơn 100 quốc gia.

Thái Lan là thị trường đầu tiên đón nhận Pajero mới. Mitsubishi dự kiến đưa xe tới Nhật Bản và Australia trong năm tài chính 2026. Việc sản xuất tại Đông Nam Á cũng mở ra khả năng mẫu xe này tiếp cận các thị trường trong khu vực với lợi thế về chi phí và thuế quan.

Mitsubishi chính thức giới thiệu Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5 tại Nhật Bản. Ảnh: Linh Đan.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở nền tảng. Mitsubishi Pajero thế hệ mới sử dụng khung gầm dạng thang bằng thép cường lực cao, thay cho cấu trúc của thế hệ tiền nhiệm. Mitsubishi hướng tới việc tăng độ cứng kết cấu, khả năng chịu lực và độ ổn định khi vận hành trên nhiều loại địa hình.

Cabin 7 chỗ, hai màn hình lớn

Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5 có kích thước dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm và cao tối đa 1.910 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. Khoảng sáng gầm 230 mm cùng góc tiếp cận 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ giúp Pajero duy trì định hướng SUV địa hình.

Ngoại thất Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5. Ảnh: Mitsubishi Pajero.

Thiết kế Mitsubishi Pajero mới kế thừa một số đường nét từ Destinator nhưng được Mitsubishi phát triển theo hướng riêng. Phần đầu xe lấy cảm hứng từ Kendo, trong khi khách hàng có thể lựa chọn hai kiểu lưới tản nhiệt gồm dạng thanh ngang và dạng tổ ong.

Cụm đèn LED được bố trí cả phía trước và phía sau. Cột C tạo hình gợi liên tưởng đến kết cấu bảo vệ, còn bánh dự phòng được đưa xuống dưới gầm xe thay vì đặt bên ngoài cửa hậu.

Thiết kế đầu xe của Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5. Ảnh: Mitsubishi Pajero.

Bên trong, Mitsubishi Pajero bố trí ba hàng ghế với sức chứa 7 người. Hàng ghế thứ hai có thể trượt 150 mm, đồng thời tích hợp bàn gấp, ngăn chứa đồ và cổng USB-C. Mitsubishi sử dụng vật liệu da mềm cùng kỹ thuật may Kimekomi cho một số khu vực trong cabin.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở bảng điều khiển với hai màn hình kích thước 14,3 inch trên các phiên bản cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình 12,3 inch. Giao diện Multi Meter mô phỏng cụm ba đồng hồ truyền thống của Pajero.

Thiết kế khoang lái của Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5. Ảnh: Mitsubishi Pajero.

Danh sách trang bị còn có hệ thống âm thanh Yamaha 12 loa, điều hòa tự động 3 vùng, ghế làm mát và kính cách âm. Những trang bị này cho thấy Mitsubishi muốn đưa Pajero mới cạnh tranh ở cả khả năng địa hình lẫn sự tiện nghi.

Mitsubishi Pajero mới được Mitsubishi phát triển với nhiều thiết kế ngoại thất khác nhau, mỗi thiết kế sở hữu những khác biệt nhất định về thiết kế ngoại thất và cách bố trí các chi tiết trang trí.

Mitsubishi Pajero phát triển với nhiều thiết kế ngoại thất. Ảnh: Mitsubishi.

Máy dầu 2.4L, Super Select 4WD-II và khả năng có hybrid

Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5 sử dụng động cơ diesel 2.4L 4 xi-lanh tăng áp đơn biến thiên, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Công suất đạt 150 kW, tương đương khoảng 204 mã lực, trong khi mô-men xoắn tối đa dao động 470-480 Nm tùy phiên bản.

Hệ thống Super Select 4WD-II tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong khả năng vận hành của Pajero. Người lái có thể lựa chọn các chế độ 2H, 4H, 4HLc và 4LLc. Xe đồng thời trang bị S-AWC và 7 chế độ vận hành gồm Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock.

Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 5 sử dụng động cơ diesel 2.4L 4 xi-lanh tăng áp đơn biến thiên. Ảnh: Mitsubishi.

Hệ thống hỗ trợ lái và an toàn cũng được Mitsubishi nâng cấp đáng kể. Gói ADAS bao gồm phanh giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo va chạm dự đoán, chống đạp nhầm chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp.

Mitsubishi Pajero mới còn có hệ thống MI-PILOT hỗ trợ lái trên cao tốc, camera toàn cảnh 3D và 8 túi khí SRS, trong đó có túi khí trung tâm phía trước. Thông qua Mitsubishi Connect, chủ xe có thể điều khiển và theo dõi một số chức năng từ xa.

Mitsubishi là đang nghiên cứu bổ sung hệ truyền động hybrid cho Mitsubishi Pajero. Ảnh: Mitsubishi.

Bên cạnh động cơ diesel, Mitsubishi được cho là đang nghiên cứu bổ sung hệ truyền động hybrid cho Mitsubishi Pajero trong tương lai. Nếu được triển khai, biến thể này có thể giúp mẫu SUV Nhật Bản đáp ứng tốt hơn xu hướng điện hóa và mở rộng lựa chọn tại các thị trường có yêu cầu khí thải ngày càng nghiêm ngặt.

Với khung gầm rời, động cơ diesel 2.4L, hệ dẫn động hai cầu chuyên dụng và không gian 7 chỗ, Mitsubishi Pajero mới sẽ có cơ sở để cạnh tranh với Toyota Land Cruiser Prado. Nếu định vị và giá bán phù hợp, mẫu xe cũng có thể hướng tới nhóm khách hàng đang quan tâm Toyota Land Cruiser.