TSW quét sạch CFO, vô địch LCP 2026 đầy thuyết phục

TSW áp đảo CFO trong trận chung kết

Chung kết Tổng LCP 2026 Giai đoạn 3 giữa Team Secret Whales (TSW) và CTBC Flying Oyster (CFO) diễn ra với thế trận nghiêng về đại diện “Ẩn Mật Kình Bang”. TSW kiểm soát tốt bản đồ, kiên nhẫn chờ sai lầm và tận dụng hiệu quả những thời điểm quan trọng để khép lại series với tỷ số 3-0.

Ở ván đầu, Hizto liên tục di chuyển và tạo sức ép lên các khu vực trọng yếu. Pun nhờ đó có lợi thế ở đường trên, trong khi CFO gặp khó khăn với đội hình thiên về bắt lẻ. Khoảng cách vàng nhanh chóng được TSW nới rộng. Khi chênh lệch chạm mốc 11.000 vàng sau phút 30, CFO không còn khả năng lật ngược thế trận. TSW tận dụng bùa lợi Baron để giành chiến thắng.

TSW áp đảo CFO trong trận Chung kết. Ảnh: Secret Whales.

CFO khởi đầu ván hai tích cực hơn. Rest gây sức ép lên Pun, còn POUT và Doggo duy trì khả năng đi đường ổn định. TSW không mạo hiểm giao tranh khi chưa có lợi thế và chờ đối thủ mắc sai lầm. Shad0w liên tục xử lý không hiệu quả, trong đó có tình huống phải trở về căn cứ khi hai đội tranh chấp tầm nhìn quanh Baron.

TSW tận dụng khoảng trống để kiểm soát Baron. Trong giao tranh quyết định sau đó, POUT bị Eddie hạ gục, còn Hizto tiếp cận Doggo từ phía sau. Đội hình CFO nhanh chóng tan vỡ, giúp TSW nâng tỷ số lên 2-0.

TSW đánh bại CFO 3-0 trong trận Chung kết. Ảnh: Secret Whales.

Ván ba chứng kiến TSW tiếp tục kiểm soát trận đấu. Hizto chủ động mở giao tranh, trong khi Dire sử dụng Swain để tạo sức ép và chống chịu sát thương. Pun với Shen cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đồng đội. Sau giao tranh tại Baron, TSW giành lợi thế lớn và kết thúc trận đấu ở phút 28.

Hizto giành Finals MVP, TSW hướng tới CKTG

Màn trình diễn xuyên suốt trận chung kết giúp Hizto được trao danh hiệu Finals MVP. Tuyển thủ đi rừng của TSW liên tục tạo ảnh hưởng lên các đường, chủ động mở giao tranh và góp phần trực tiếp vào cả ba chiến thắng.

Chức vô địch LCP 2026 cũng đánh dấu bước tiến đáng kể của TSW sau một năm. Tại Tuần Lễ Chung Kết LCP 2025 ở Đà Nẵng, đội tuyển từng nhận thất bại trước chính CFO. Một năm sau, TSW đã hoàn tất màn phục thù bằng chiến thắng 3-0 trên sân Hòa Bình tại Đài Bắc.

TSW vô địch LCP 2026 đầy thuyết phục. Ảnh: Secret Whales.

Bên cạnh chức vô địch, TSW giành quyền tham dự Chung Kết Thế Giới 2026 với tư cách hạt giống số 1 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là thành quả cho quá trình xây dựng đội hình và phát triển tài năng trẻ của đội tuyển trong giai đoạn 2025-2026.

Với chức vô địch LCP 2026 cùng phong độ hiện tại, TSW sẽ bước vào sân chơi thế giới với vị thế cao nhất của khu vực và mục tiêu tiếp tục cạnh tranh tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại quốc tế.