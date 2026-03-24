LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Tạ Thành

13:17 | 24/03/2026
Năm 2026 đánh dấu một chu kỳ sôi động của thể thao điện tử toàn cầu khi Riot Games công bố đầy đủ kế hoạch tổ chức hai giải đấu lớn nhất của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), gồm Mid-Season Invitational (MSI) và Chung Kết Thế Giới (CKTG).
MSI 2026:Thể thức ổn định nhằm gia tăng tính cạnh tranh tại Hàn Quốc

Nhà phát hành LMHT - Riot Games đã công bố toàn bộ kế hoạch tổ chức Mid-Season Invitational (MSI) 2026, xác định đây là giải đấu quốc tế giữa mùa quan trọng trong hệ thống thi đấu của Liên Minh Huyền Thoại.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra tại Daejeon, đánh dấu lần đầu tiên thành phố này đăng cai một sự kiện LMHT quy mô toàn cầu. Toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại Daejeon Convention Center II, kéo dài từ ngày 28/6 đến 12/7.

Giải đấu LMHT Mid-Season Invitational (MSI) 2026 kéo dài từ ngày 28/6 đến 12/7

MSI 2026 giữ nguyên cấu trúc thi đấu với hai giai đoạn chính. Vòng Khởi động (Play-In) diễn ra từ 28/6 đến 1/7, quy tụ bốn đội thi đấu theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua. Chỉ một đội duy nhất giành quyền đi tiếp, qua đó đảm bảo chất lượng chuyên môn cho vòng đấu chính.

Tiếp đó, Vòng Phân nhánh (Bracket) diễn ra từ ngày 3–6/7 và 8–12/7 với sự góp mặt của tám đội. Bảy đội được đặc cách bao gồm các hạt giống số một của các khu vực lớn và các suất bổ sung dựa trên thành tích quốc tế gần nhất. Lịch thi đấu các trận quan trọng được ấn định rõ ràng: Chung kết nhánh thắng vào ngày 9/7, Chung kết nhánh thua ngày 11/7 và Chung kết Tổng vào ngày 12/7.

Tổng cộng có 11 đội tham dự MSI 2026, trong đó các khu vực lớn như LCK, LPL, LEC, LCS và LCP đều có hai đại diện, cùng một đội đến từ CBLOL. Cách phân bổ này tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa các khu vực, đồng thời tạo động lực cạnh tranh thông qua thành tích quốc tế.

Nhìn tổng thể, MSI 2026 không đặt trọng tâm vào thay đổi thể thức mà tập trung củng cố tính ổn định. Điều này giúp các đội tuyển dễ dàng chuẩn bị chiến thuật, đồng thời mang lại trải nghiệm theo dõi liền mạch cho người hâm mộ.

CKTG 2026: Mở rộng quy mô, trở lại Bắc Mỹ với 19 đội tuyển

Chung Kết Thế Giới 2026, giải đấu danh giá nhất của LMHT sẽ chính thức trở lại Bắc Mỹ sau nhiều năm vắng bóng. Với quy mô mở rộng, Riot Games hướng đến một mùa giải có tính cạnh tranh cao hơn và phạm vi ảnh hưởng rộng hơn.

Giải đấu quy tụ 19 đội tuyển, tăng thêm một suất so với trước. Các khu vực lớn gồm LCK, LPL, LEC, LCS và LCP mỗi khu vực có ba đại diện. Khu vực CBLOL có hai suất, trong khi nhà vô địch MSI và một đội từ khu vực có thành tích tốt thứ hai tại MSI cũng giành quyền tham dự. Cách phân bổ này tiếp tục nhấn mạnh vai trò của thành tích quốc tế trong hệ thống xếp hạng.

Chung Kết Thế Giới LMHT 2026 (CKTG 2026) diễn ra từ ngày 15/10 đến 14/11

Vòng Khởi động của CKTG 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 18/10 tại Riot Games Arena, thuộc Los Angeles. Bốn đội thi đấu theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua, chọn ra một đại diện duy nhất tiến vào Vòng Thụy Sĩ. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đội hình ở các vòng sau.

Sau đó, giải đấu di chuyển đến Allen, nơi tổ chức các trận đấu từ Vòng Thụy Sĩ đến Bán kết tại Credit Union of Texas Event Center. Các vòng đấu này diễn ra xuyên suốt từ cuối tháng 10 đến ngày 8/11, bao gồm cả Tứ kết và Bán kết.

Trận Chung kết Tổng, tâm điểm của mùa giải được tổ chức vào ngày 14/11 tại Barclays Center, đặt tại New York City. Việc lựa chọn địa điểm mang tính biểu tượng này cho thấy tham vọng nâng tầm trải nghiệm sự kiện và thu hút lượng lớn khán giả trực tiếp.

Về thể thức, CKTG 2026 giữ nguyên cấu trúc cơ bản so với mùa giải trước, với các điều chỉnh nhỏ ở giai đoạn khởi động và cách xếp hạt giống. Việc duy trì hệ thống thi đấu quen thuộc giúp đảm bảo tính ổn định, đồng thời tạo điều kiện cho các đội tuyển thích nghi nhanh với lịch trình dày đặc.

Công tác phát hành vé dự kiến bắt đầu từ giữa năm, hướng tới phục vụ lượng người hâm mộ toàn cầu. Cùng với đó, Riot Games tiếp tục hoàn thiện các quy định vận hành và tiêu chuẩn tổ chức nhằm đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp.

Với sự trở lại của thị trường Bắc Mỹ cùng quy mô mở rộng, CKTG 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thể thao điện tử hàng đầu thế giới, nơi hội tụ những đội tuyển mạnh nhất và tạo ra những cuộc cạnh tranh đỉnh cao.

Có thể bạn quan tâm

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Esports
Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc mùa giải 2026 (LCK 2026), chính thức khởi tranh từ ngày 1/4, mở ra chặng đua mới kéo dài hơn hai tháng với hàng loạt điểm nhấn đáng chú ý cả về chuyên môn lẫn cách tổ chức.
Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Esports
Trận chung kết First Stand 2026 tại São Paulo (Brazil) khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng về Bilibili Gaming (BLG) trước G2 Esports (G2).
Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Esports
Tại Lễ vinh danh Đại sảnh Vinh quang – Hall of Fame 2026 do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam tổ chức ngày 18/3, bộ môn Audition đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi liên tiếp được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng.
Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Esports
G2 Esports đã tạo nên cú sốc lớn nhất từ đầu mùa giải khi đánh bại Gen.G với tỷ số 3-0 ở bán kết First Stand 2026, qua đó loại ứng cử viên vô địch số một và giành vé vào chung kết.
Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

Esports
Sau hai tuần thi đấu căng thẳng tại Chung kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) Việt Nam đã xác định được 4 tuyển thủ xuất sắc giành quyền tham dự Chung kết Thế giới mùa giải 16.
