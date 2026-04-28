Thái Nguyên khởi công loạt dự án nghìn tỷ, tạo đà bứt phá tăng trưởng

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự lễ khởi công Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, tại xã Thanh Thịnh.

Trong đó, 5 dự án được khởi công tại các điểm cầu trực tiếp gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II; Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị số 1 Cải Đan (phường Sông Công); Dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Châu 1 và Hà Châu 2 (xã Điềm Thụy); Dự án phát triển vùng dược liệu quý tại xã Thượng Minh; Dự án khu nhà ở xã hội Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng).

Bốn dự án còn lại được kết nối trực tuyến gồm: Khu nhà ở xã hội An Phú (phường Phổ Yên); Khu nhà ở và nhà ở xã hội Đồng Tiến (nay là phường Vạn Xuân); Khu dân cư số 1 xã Tân Đức (nay là xã Kha Sơn); Khu dân cư Thanh Lương (xã Tân Thành).

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, từ hạ tầng công nghiệp, cụm công nghiệp đến nhà ở xã hội, khu dân cư và phát triển sinh kế. Đáng chú ý, có 4 dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 5.053 tỷ đồng, quy mô khoảng 5.000 căn hộ, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Cùng với các dự án đang triển khai, Thái Nguyên từng bước tiến tới mục tiêu hoàn thành 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên dự lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại phường Sông Công.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Dự án Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II (quy mô trên 80ha, tổng vốn đầu tư hơn 493 tỷ đồng) và hai cụm công nghiệp Hà Châu 1, Hà Châu 2 (tổng diện tích hơn 93ha, vốn đầu tư trên 1.350 tỷ đồng) sẽ tạo quỹ đất sạch, mở rộng không gian phát triển, nâng cao khả năng thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Các dự án khu dân cư tại Tân Đức, Thanh Lương góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đồng thời, Dự án phát triển vùng dược liệu quý tại xã Thượng Minh, với tổng vốn 229 tỷ đồng, hướng tới khai thác tiềm năng bản địa, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền.

Việc đồng loạt khởi công các dự án quy mô lớn vào dịp 30/4 không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện quyết tâm chính trị trong thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đây được xem là động lực quan trọng để Thái Nguyên hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo đảm an sinh xã hội.