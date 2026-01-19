Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải: Huy động mọi nguồn lực, tạo đột phá tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải chia sẻ những kết quả nổi bật sau sáp nhập và các giải pháp đột phá nhằm đưa An Giang bứt phá tăng trưởng hai con số, phát huy lợi thế kinh tế biển, logistics, du lịch và chuyển đổi số, khẳng định vị thế điểm sáng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, với mục tiêu đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia vào năm 2030, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định đâu là những nguồn lực then chốt và những kết quả bứt phá nào trong thời gian qua đã tạo tiền đề vững chắc để tỉnh nhà tự tin bước vào kỷ nguyên mới ?

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải: Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, với tinh thần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng được nêu tại các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định rõ: huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là yêu cầu có tính quyết định để tỉnh phát triển nhanh, bền vững và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trước hết, An Giang đặt con người và hệ thống chính trị ở vị trí trung tâm của quá trình kiến tạo phát triển. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có hơn 131.700 đảng viên, 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đây là nguồn lực chính trị – xã hội rất lớn để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng ổn định cho phát triển dài hạn.

Kế tiếp, tỉnh tập trung khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính – đầu tư. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,39%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp 14/34 tỉnh, thành phố cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 25.188 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 89.048 tỷ đồng, tăng trên 35% so với cùng kỳ; toàn tỉnh có hơn 4.000 doanh nghiệp thành lập mới và 32 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương, với tổng vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của An Giang tiếp tục được củng cố.