VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

VCCA 2026, tên đầy đủ là Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8, khai mạc sáng 16/7 tại Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, mang chủ đề Tự động hóa thông minh, công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số, và quy tụ gần 400 nhà khoa học, chuyên gia cùng đại diện doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế tới chia sẻ xu hướng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tham dự sự kiện có nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương, gồm ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sự kiện còn có sự góp mặt của ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng lãnh đạo nhiều sở ngành của tỉnh Gia Lai và các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp và hội ngành chuyên môn.

Đặc biệt, Ban Tổ chức vinh dự được đón GS.TSKH. Trần Thanh Vân - Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, tới tham dự sự kiện lần này.

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc VCCA 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Gia Lai tìm động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ

VCCA 2026 diễn ra trong bối cảnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi mở rộng không gian kinh tế với khu vực Quy Nhơn, và hội nghị vừa là diễn đàn học thuật của giới nghiên cứu, vừa tạo cơ hội kết nối khoa học, doanh nghiệp và địa phương trong quá trình tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Gia Lai hiện sở hữu hệ thống trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, mạng lưới hợp tác quốc tế cùng lợi thế về cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến chế tạo, trong khi sự hình thành các trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, bán dẫn và tự động hóa đang mở ra dư địa lớn cho phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ tại địa phương.

TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam phát biểu khai mạc tại VCCA 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Tự động hóa gắn với mục tiêu quốc gia đến năm 2045

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nhắc tới Gia Lai như vùng đất hội tụ nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có nhà khoa học từng đoạt giải Nobel từng tới Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành của Giáo sư Trần Thanh Vân, và cho rằng đợt sắp xếp lại địa giới hành chính vừa qua đã đưa cao nguyên về với biển, mở ra tương lai mới cho tỉnh.

Ông cho biết ngành tự động hóa đang đứng trước vận hội lớn khi cả nước bước vào kỷ nguyên công nghệ số, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, trong đó Đảng và Nhà nước luôn xác định khoa học công nghệ là một trụ cột để đạt các mục tiêu này. Ông dẫn lại việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng việc Quốc hội thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 với nhiều nội dung đổi mới, và cho biết từ đó tới nay Chính phủ cùng các bộ ngành đã ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn để triển khai.

Theo ông, những người làm việc trong lĩnh vực tự động hóa cần nhận rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước, bởi công nghệ điều khiển và tự động hóa, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật, đã hiện diện ở hầu hết các ngành, từ nhà máy sản xuất, dịch vụ công cho tới công nghệ quản lý hành chính. TS. Nguyễn Quân cũng bày tỏ mong muốn thông qua VCCA 2026, lãnh đạo tỉnh Gia Lai sẽ có thêm cơ hội phát hiện mô hình tăng trưởng mới, còn doanh nghiệp của tỉnh có dịp gặp gỡ trực tiếp các nhà khoa học và nhà cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Ông Phạm Anh Tuấn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nart Thái

Kỳ vọng kết nối khoa học, doanh nghiệp và đào tạo nhân lực

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cảm ơn Hội Tự động hóa Việt Nam đã chọn Gia Lai làm nơi tổ chức VCCA 2026, và cho rằng sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với địa phương khi vừa là dịp đón tiếp cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, vừa là cơ hội tăng cường kết nối, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và tiếp cận những thành tựu khoa học công nghệ mới phục vụ phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết không gian phát triển mới sau sáp nhập giúp tỉnh phát huy đồng thời lợi thế của cao nguyên, đồng bằng và biển, kết nối nguồn lực, hạ tầng, thị trường và tri thức để hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững, đồng thời khẳng định tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới chứ không đơn thuần là một lĩnh vực phát triển riêng lẻ. Ông kỳ vọng Gia Lai sẽ trở thành điểm kết nối lâu dài giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và chính quyền, nơi ý tưởng nảy sinh và nhiều chương trình hợp tác ra đời.

GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ Khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định VCCA 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy thảo luận về xu hướng công nghệ, ứng dụng, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời cho rằng đây là diễn đàn góp phần triển khai các nghị quyết của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo, trong đó có Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 45.

Thứ trưởng nhận định hoạt động của Hội Tự động hóa Việt Nam cùng các tổ chức kỹ thuật công nghệ khác sẽ mang lại nhiều kết quả thiết thực cho hệ thống giáo dục, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực STEM đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thứ trưởng đánh giá cao việc Gia Lai đăng cai hội nghị lần này, cho rằng địa phương đang nỗ lực trở thành điểm đến của giới khoa học và định hướng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo cùng hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đồng thời kỳ vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động kết nối tương tự để tạo bước chuyển mạnh trong đào tạo ngành kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là điều khiển và tự động hóa, cho khu vực miền Trung và cả nước.

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, việc Trường Đại học Quy Nhơn được lựa chọn là đơn vị đăng cai VCCA 2026 là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với Nhà trường. Ảnh: Nart Thái

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc VCCA 2026. Ảnh: Hoàng Lâm

Là đơn vị đăng cai, PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết VCCA 2026 vừa là diễn đàn học thuật, vừa là cầu nối thực tiễn có giá trị cho nhà trường thông qua các diễn đàn doanh nghiệp và tọa đàm chuyên sâu, đồng thời tạo cơ hội để giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên tiếp cận trực tiếp những công nghệ mới nhất cùng các chuyên gia hàng đầu đến từ Nhật Bản, Liên bang Nga và Đài Loan. Ông kỳ vọng hội nghị sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà trường, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Song song với hội nghị khoa học, Triển lãm Công nghệ Tự động hóa AT Expo cũng diễn ra với nhiều gian hàng giới thiệu các giải pháp mới về điều khiển, tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật cùng nhiều thiết bị công nghiệp hiện đại. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.