Gần 300 chuyên gia dự Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần thứ 14

Ngày 25/4, Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần thứ 14 với chủ đề “Nội khoa trong bối cảnh bệnh mạn tính không lây nhiễm và chuyển đổi số trong y tế” diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh, thu hút gần 300 chuyên gia, giáo sư, bác sĩ trên cả nước tham dự.

Hội nghị thu hút gần gần 300 chuyên gia, bác sĩ trên cả nước tham dự.

Hội nghị do Hội Nội khoa Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh tổ chức, nhằm nhìn lại chặng đường phát triển và định hướng tương lai cho ngành Nội khoa Việt Nam trong bối cảnh y học đang chuyển động mạnh mẽ, đặc biệt là sự gia tăng của các bệnh mạn tính không lây nhiễm và xu hướng chuyển đổi số trong y tế.

Sự kiện quy tụ 65 báo cáo khoa học chuyên sâu, cập nhật nhiều tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị. Các nội dung tập trung vào thúc đẩy cá thể hóa điều trị, tăng cường tiếp cận đa chuyên khoa, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong thực hành lâm sàng, đồng thời mở rộng kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở y tế.

GS. TS Nguyễn Đức Công, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đáng chú ý, hội nghị tổ chức nhiều phiên thảo luận chuyên sâu theo các nhóm lĩnh vực như Tim mạch - Thận - Khớp; Nội tiết - Chuyển hóa - Lão khoa; Nội Tổng hợp - Liên chuyên khoa - Y học dự phòng..., phản ánh xu hướng điều trị hiện đại: đa chuyên khoa - cá thể hóa - ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đức Công, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ 14 không chỉ là hoạt động học thuật thường xuyên mà là nơi hội tụ tri thức, trách nghiệm nghề nghiệp của toàn ngành Nội khoa Việt Nam. Thông qua hội nghị, chia sẻ các báo cáo khoa học, nghiên cứu chuyên môn giá trị; thúc đẩy nâng cao nghiệp vụ, lý luận cho các nhà khoa học trẻ, góp phần định hình tương lai của ngành Nội khoa Việt Nam.

Các chuyên gia, khách mời tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

“Trong thời đại công nghệ thông tin tiếp cận rất nhanh, điều quan trọng không phải là biết nhiều hơn mà là hiểu nhiều hơn và làm tốt hơn. Công nghệ có thể giúp chúng ta xử lý dữ liệu nhưng không thể thay thế được tư duy lâm sàng và trách nhiệm của người bác sĩ với bệnh nhân. Một hội nghị khoa học chỉ có giá trị thật sự khi mỗi báo cáo trở thành khởi đầu cho tư duy mới, cho trao đổi thực chất và cho thực hành lâm sàng" - GS.TS. Nguyễn Đức Công khẳng định.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh , PGS.TS.TTND Lê Văn Thạch nhận định, Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc làn thứ 14 là sự kiện chuyên môn uy tín, kết nối trí tuệ, kinh nghiệm của cộng đồng y khoa trên cả nước; cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu. Hội nghị không chỉ là diễn đàn cập nhật tri thức, mà còn là cầu nối học thuật, góp phần lan tỏa giá trị khoa học và nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây là cơ hội để hợp tác, chia sẻ và cùng nhau nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.