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Khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Đại học Y Hà Nội

Lê Giang

Lê Giang

16:12 | 19/01/2026
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UBND Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người tao tuổi Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
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Đây là dự án y tế quy mô lớn, có ý nghĩa xã hội và mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, đồng thời hình thành mô hình y tế tích hợp gắn điều trị - chăm sóc - đào tạo - nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao. Công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Đại học Y Hà Nội
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe Nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là vấn đề nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình.

Trong bối cảnh tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, mô hình gia đình và xã hội có nhiều thay đổi, nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, coi đây là một trụ cột của phát triển bền vững.

Tổng Bí thư cho biết, Dự án này phù hợp và cụ thể hóa trực tiếp nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; đồng thời cho thấy quyết tâm của Thủ đô trong vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa lâu dài.

Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp trong Dự án này là rất đáng trân trọng, phù hợp với chủ trương của Đảng về phát huy mọi nguồn lực xã hội cho phát triển, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Đại học Y Hà Nội
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Để Dự án triển khai thành công, Tổng Bí thư đề nghị, Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm Dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch, đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế tham gia Dự án cần phát huy cao nhất vai trò chuyên môn, giữ vững y đức, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm; đồng thời xây dựng nơi đây trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lão khoa có uy tín, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế…

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết; coi trọng trách nhiệm xã hội; đầu tư bài bản, dài hạn; hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với mục tiêu an sinh, nhân văn, không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Tổng Bí thư tin tưởng với sự quyết tâm và đồng lòng của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và doanh nghiệp, Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại trong thời kỳ mới.

Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội được đánh giá là mô hình tiên phong trong tiếp cận vấn đề già hóa dân số theo hướng tổng thể, hiện đại và nhân văn.

Khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Đại học Y Hà Nội
Phối cảnh khu 1 (lô D1).

Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội được định hướng là một tổ hợp đa chức năng, tích hợp khám chữa bệnh chất lượng cao, đào tạo và thực hành y khoa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, hình thành một hệ sinh thái y tế - giáo dục - nghiên cứu vận hành đồng bộ.

Điểm nhấn của Dự án là phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, “bệnh viện xanh”, ứng dụng công nghệ cao và AI trong chẩn đoán, điều trị, quản trị vận hành bệnh viện và quản lý khu dưỡng cư, góp phần tạo hạt nhân công nghệ cho hệ thống y tế Thủ đô trong giai đoạn chuyển đổi số. Đồng thời là nơi triển khai các công nghệ y học tiên tiến như ghép tạng, phẫu thuật robot, can thiệp tối thiểu, liệu pháp tế bào gốc, gen trị liệu, xạ trị, công nghệ in 3D và chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỷ đồng. Giai đoạn I dự kiến hoàn thành vào năm 2028, hướng tới hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Trọng tâm của Dự án là Khu 1 (lô D1) có diện tích nghiên cứu khoảng 15ha, trong đó diện tích khu đất xây dựng dự kiến khoảng 12,9ha. Đây là tổ hợp bệnh viện và các trung tâm chuyên khoa sâu quy mô khoảng 2.600 giường, trong đó Bệnh viện đa khoa trung tâm 1.000 giường đóng vai trò “bệnh viện trục”, kết nối các chuyên khoa như Ung bướu, Ngoại khoa - Ghép tạng, Lão khoa, Nội tiết, Răng Hàm Mặt và Trung tâm quốc tế.

Song song là hệ thống đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Đại học Y Hà Nội, gồm các viện nghiên cứu, khu giảng đường, ký túc xá, phục vụ khoảng 10.000 sinh viên.

Khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Đại học Y Hà Nội
Phối cảnh khu 2 (lô B3)

Sau khi cụm bệnh viện mới hoàn thành năm 2028 và tiếp nhận bệnh nhân từ cơ sở hiện hữu, Dự án tiếp tục xây dựng Trung tâm Ngoại khoa, Trung tâm Ung bướu cùng các hạng mục nghiên cứu, KTX, giảng đường và hoàn thiện toàn bộ tổ hợp vào năm 2030.

Khu 2 (lô B3) có diện tích khoảng 0,7 ha, gồm khối đế 6 tầng và 2 khối tháp cao 35 tầng, 3 tầng hầm, với tổng số khoảng 1.100 căn hộ được thiết kế chuyên biệt cho người cao tuổi theo các mô hình tiên tiến đang áp dụng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Dân số dự kiến của khu vực này khoảng 2.530 người. Các căn hộ được tổ chức linh hoạt theo mức độ tự chủ và tình trạng sức khỏe, từ sống độc lập, sống có hỗ trợ đến chăm sóc toàn phần 24/7, kết hợp dinh dưỡng và phục hồi chức năng.

Về cơ cấu không gian, khối đế từ tầng 1 đến tầng 6 bố trí các chức năng y tế, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe. Từ tầng 7 đến tầng 35 bố trí các căn hộ. Dự kiến khoảng 10% diện tích sàn khối tháp dành cho các căn hộ cho thuê phục vụ người cao tuổi không tự lập hoặc bán tự lập, với diện tích từ 25-35 m² (tối đa 45 m²).

Phần diện tích còn lại bố trí các căn hộ để bán, chủ yếu là căn hộ 2-3 phòng ngủ, diện tích từ 60-80 m². Khu dưỡng cư được kết nối chặt chẽ với hệ thống y tế chuyên sâu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bảo đảm chăm sóc sức khỏe liên tục, an toàn và chuyên nghiệp cho cư dân cao tuổi.

Khu dưỡng cư dự kiến hoàn thành năm 2028, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS góp vốn đầu tư xây dựng và quyết định việc kinh doanh.

Việc hình thành Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội mang ý nghĩa xã hội và chiến lược lâu dài, góp phần giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương và thành phố, đồng thời đáp ứng kịp thời những thách thức của quá trình già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc dài hạn ngày càng gia tăng.

Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Đại học Y Hà Nội Đại học Y Hà Nội

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
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KRW 0 16 18
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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