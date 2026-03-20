Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Đoàn công tác do GS. Nagato Natsume (Đại học Aichi Gakuin, Nhật Bản) dẫn đầu. Ông là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu, điều trị dị tật hàm mặt bẩm sinh và có nhiều đóng góp cho quan hệ hợp tác y tế Việt Nam và Nhật Bản. Tham gia đoàn còn có đại diện Công ty Motherson Atsumitec, thuộc Tập đoàn Motherson Group là doanh nghiệp có thế mạnh trong sản xuất chính xác cao, đang mở rộng sang lĩnh vực công nghệ y tế.

Tiếp đoàn, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của việc gắn kết giữa nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn. Trong bối cảnh nhà trường đang đẩy mạnh quốc tế hóa, việc tiếp nhận kinh nghiệm từ các đối tác Nhật Bản được xem là cơ hội quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế. Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi một số nội dung hợp tác trọng tâm.

Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại buổi làm việc với đoàn chuyên gia Nhật Bản

Thứ nhất, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ thuật y khoa mới, đặc biệt là lĩnh vực Ngôn ngữ trị liệu. Theo GS. Nagato Natsume, tại Nhật Bản, đây là một nghề được công nhận với hệ thống chứng chỉ quốc gia bài bản. Phía Nhật Bản đề xuất hỗ trợ Trường Đại học Y Hà Nội lồng ghép nội dung này vào chương trình đào tạo của Khoa Răng Hàm Mặt, từ bậc đại học đến sau đại học. Trọng tâm là phục hồi chức năng nuốt và phát âm cho bệnh nhân, lĩnh vực đang có nhu cầu ngày càng tăng trong thực tiễn điều trị.

Thứ hai, thúc đẩy các dự án ODA dự kiến trình trong tháng 4/2026, nhằm đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường.

Thứ ba, mở rộng hợp tác trong sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế chất lượng cao. Với kinh nghiệm trong sản xuất chính xác, Motherson Atsumitec được kỳ vọng sẽ cùng nhà trường phát triển các sản phẩm từ ý tưởng nghiên cứu đến ứng dụng thực tế. Đây là hướng đi mới, kết hợp thế mạnh nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội với năng lực công nghệ của doanh nghiệp Nhật Bản.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú cho biết đội ngũ cán bộ trẻ của nhà trường, trong đó có nhiều người từng được GS. Natsume đào tạo tại Nhật Bản, sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai các chương trình hợp tác. Đối với lĩnh vực Ngôn ngữ trị liệu, trước mắt nhà trường dự kiến tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời từng bước tích hợp vào chương trình đào tạo chính quy ngành Răng Hàm Mặt.

Đại diện hai bên trao văn bản, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác

Hai bên cũng thống nhất cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết và tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) để đảm bảo tính khả thi và bền vững của các chương trình trong thời gian tới. Buổi làm việc khép lại với sự đồng thuận cao về định hướng hợp tác.

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc hợp tác Việt - Nhật

Sự kiện không chỉ góp phần khẳng định vị thế của Trường Đại học Y Hà Nội trong hệ thống đào tạo y khoa, mà còn mở ra cơ hội phát triển lĩnh vực công nghệ y tế, đặc biệt trong phục hồi chức năng và sản xuất thiết bị y tế hiện đại. Đây cũng là bước tiến cụ thể trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực y tế và giáo dục, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.