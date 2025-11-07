Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Chương trình quy tụ các chuyên gia hàng đầu châu Âu và châu Á trong Nam học, Y học giới tính và Trí tuệ nhân tạo trong y tế. Đồng thời, chương trình được thiết kế theo triết lý 'học để làm' với ca lâm sàng, thảo luận trực tiếp và thực hành AI.

Cập nhật những thành tựu mới nhất về Nam học và Y học giới tính

Tại Việt Nam, Nam học và Y học giới tính chưa tách thành một chuyên ngành độc lập; đào tạo chính quy còn bỏ ngỏ. HMU là trường Y đầu tiên triển khai đào tạo – cấp chứng chỉ liên tục (CME) ngành này 8 năm qua, lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng.

Chương trình sẽ kéo dài trong ba ngày với các chủ đề thảo luận sâu rộng và đa dạng, do các chuyên gia hàng đầu thế giới dẫn dắt. Dự kiến có hơn 250 học viên tham dự, bao gồm cả học viên quốc tế từ Trung Quốc và Philippines.

Giáo sư Emmanuele A. Jannini (Ý) phát biểu tại hội thảo.

Các phiên hội thảo không chỉ xoay quanh các cập nhật y khoa về Nam học và Y học giới tính mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh hiện đại.

Khóa CME Quốc tế Nam học & Y học giới tính 2025, do Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) tổ chức, là sự kiện kế thừa tinh thần học thuật nghiêm cẩn của một Đại học y khoa với lịch sử gần 125 năm. Với thông điệp “Kết nối tri thức, nâng tầm sức khỏe giới”, khóa học được thiết lập với mục tiêu rõ ràng: Cập nhật những thành tựu y học mới nhất của thế giới trong lĩnh vực Nam học và Y học giới tính. Khóa học sẽ diễn ra ngay tại giảng đường của Nhà trường, tạo ra một môi trường học tập kỷ luật, ưu tiên chiều sâu chuyên môn, khác biệt hoàn toàn với mô hình hội thảo tập trung vào giao lưu kết nối.

Nội dung chương trình được xâu chuỗi dựa trên mục tiêu học tập và bằng chứng khoa học, không bị chi phối bởi yếu tố vùng miền hay yêu cầu tài trợ. Học viên khi tham gia sẽ được tiếp cận với các ca bệnh cụ thể, và sau khóa học sẽ trang bị được kỹ năng phân tích và thực hành lâm sàng chuẩn mực.

Đội ngũ giảng viên quốc tế “đầu tàu”

Điểm khác biệt quan trọng nhất của khóa học 2025 nằm ở đội ngũ giảng viên "đầu tàu" đang nắm giữ các vị trí học thuật và quản trị chuyên ngành ở tầm quốc tế.

Khóa CME Quốc tế Nam học & Y học giới tính 2025, do Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) tổ chức.

Giáo sư Emmanuele A. Jannini (Ý): Người sáng lập chương trình Nội tiết và Y học Tình dục (ENDOSEX) tại Đại học Rome Tor Vergata. Ông có kinh nghiệm lãnh đạo trong nhiều tổ chức quốc tế và là thành viên ban biên tập các tạp chí hạng Q1, với hơn 255 công bố quốc tế, 14.000 lượt trích dẫn (Scopus) và Chỉ số H 57, bảo chứng cho nội dung cập nhật và chuẩn mực học thuật của khóa học.

Giáo sư Pierre Malavaud (Pháp): Giáo sư Tiết niệu Đại học Toulouse, Trưởng khoa Tiết niệu–Ung thư Viện Ung thư Toulouse. Ông là chủ nhân Giải Crystal Matula của Hiệp hội Tiết niệu Châu Âu (EAU) và là Ủy viên Ban chấp hành EAU, mang đến góc nhìn sâu sắc về ung thư học tiết niệu, đổi mới công nghệ (đồng sáng lập SmartCatch) và quản trị học thuật.

Giáo sư Kwangsung Park (Hàn Quốc): Giáo sư danh dự Tiết niệu Đại học Quốc gia Chonnam. Từng là Tổng Thư ký và hiện là Chủ tịch Ủy ban Hội viên của Hội Y học Tình dục Quốc tế (ISSM). Ông đã nhận Giải Thành tựu Trọn đời của Hội Tiết niệu Quốc tế (SIU) năm 2023, đảm bảo tính chuẩn mực bằng chứng và cập nhật xuyên suốt các chủ đề Y học tình dục.

Giáo sư Ignacio Moncada (Tây Ban Nha): Trưởng khoa Tiết niệu & Nam học Bệnh viện Đại học La Zarzuela, Chủ tịch Hiệp hội Nam học, Y học Tình dục và Sinh sản Tây Ban Nha (ASESA). Ông là tiếng nói "thực chiến" của Châu Âu về các kỹ thuật phẫu thuật điều trị rối loạn cương như Thể hang nhân tạo bơm được (IPP) và bệnh Peyronie.

Ảnh học tập vi phẫu.

Khóa học còn đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng Xét nghiệm Khuếch đại Acid Nucleic (NAATs) theo chuẩn quốc tế trong chuyên đề bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đồng thời, chuyên đề "AI thư ký lâm sàng" được triển khai theo các nguyên tắc an toàn: bảo mật, đồng thuận, kiểm chứng nguồn và phòng chống "ảo giác" nội dung.

Từ nền tảng giảng đường Đại học nghiêm túc và đội ngũ giảng viên đang viết hướng dẫn lâm sàng (guidelines), điều hành hội nghề nghiệp (societies) và dẫn dắt tạp chí khoa học (journals), CME quốc tế Nam học & Y học giới tính 2025 của HMU khẳng định định vị khác biệt: Không chỉ "cập nhật để biết" mà là "học để làm", với đầu ra có thể kiểm chứng. Đây chính là lựa chọn hàng đầu cho các bác sĩ và đồng nghiệp có mục tiêu nâng chuẩn chuyên môn, chuẩn hóa quy trình và tạo thay đổi thực sự trong chăm sóc sức khỏe nam giới.