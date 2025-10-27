AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Chương trình là một hoạt động trong chuỗi sáng kiến “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát động, nhằm mang dịch vụ y tế chất lượng cao và công nghệ hiện đại đến gần hơn với cộng đồng, hướng tới xây dựng nền y tế thông minh, nhân văn và bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 1.100 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Phong Thái, Phong Điền, Đan Điền và Hương Trà đã được khám, tư vấn và tầm soát miễn phí các bệnh tim mạch - thận mạn - đái tháo đường - rối loạn chuyển hóa và các bệnh không lây nhiễm khác.

Chương trình “CAREME – Yêu lấy mình, Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” tại Huế.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Các hoạt động bao gồm đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch và bệnh thận mạn thông qua bộ câu hỏi điện tử tại website https://caremeyeulayminh.com hoặc quét mã QR; đo huyết áp, đo điện tim, xét nghiệm máu (lipid, creatinine, eGFR, UACR, HbA1C); siêu âm tim, siêu âm bụng tổng quát, và tư vấn chuyên sâu bởi các bác sĩ đầu ngành. Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, bệnh nhân đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc có yếu tố nguy cơ chuyển hóa.

Người dân được sàng lọc bằng nền tảng AI trước khi tham gia xét nghiệm, các chỉ số sau khám cũng được tổng hợp và phân tích bởi AI cùng bác sĩ trước khi tư vấn lại người dân. Tổng trị giá gói khám, xét nghiệm và quà tặng từ Unilever Việt Nam - nhãn hàng Lifeboy cho chương trình trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.

Chương trình CAREME mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi góp phần phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, giảm gánh nặng chi phí điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống và ý thức tự chăm sóc sức khỏe của người dân. Dữ liệu thu được từ các đợt khám sàng lọc sẽ là nguồn thông tin quý giá phục vụ quản lý sức khỏe cộng đồng, dự báo dịch tễ học và hoạch định chính sách y tế địa phương.

Chương trình đã khám, tư vấn, sàng lọc miễn phí cho hơn 1.100 người dân tại các phường, xã trên địa bàn TP. Huế.

Đặc biệt, chương trình còn là bước thử nghiệm quan trọng để tiến tới tích hợp nền tảng CAREME vào hệ thống HueS - nền tảng chính quyền số của tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó hình thành mô hình “Thành phố Y tế thông minh Huế” - nơi dữ liệu sức khỏe người dân được quản lý tập trung, phục vụ cho việc theo dõi, cảnh báo và điều trị chủ động bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Theo thống kê của Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm hiện chiếm hơn 70% tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong tại Việt Nam, trong đó bệnh tim mạch, thận mạn và hội chứng chuyển hóa là những nguyên nhân hàng đầu. Tỷ lệ bệnh thận mạn chiếm gần 10% dân số trưởng thành nhưng phần lớn chưa được phát hiện. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2388/QĐ-BYT ngày 24/6/2024, phê duyệt Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh thận mạn và một số bệnh lý thận”, giúp chuẩn hóa quy trình sàng lọc và điều trị sớm tại tuyến cơ sở, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao hiệu quả phòng bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình còn thể hiện tinh thần nhân ái của lực lượng thầy thuốc trẻ. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà trên sân khấu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, với tổng trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn công tác của Hội cũng đến thăm và tặng quà 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Thành phố Huế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh to lớn của các Mẹ cho Tổ quốc.

Chương trình còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và trẻ em khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Bác sĩ Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh: “CAREME không chỉ là một hoạt động khám bệnh mà là hành trình kết nối giữa khoa học, công nghệ và lòng nhân ái. Thông qua nền tảng số và dữ liệu sức khỏe cộng đồng, chúng tôi mong muốn cùng địa phương xây dựng mô hình ‘Thành phố Y tế thông minh Huế’ – nơi mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, công bằng và nhân văn.”

Với sự đồng hành của Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam cùng các đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số y tế, và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị y tế địa phương, chương trình CAREME sẽ tiếp tục được mở rộng tại nhiều tỉnh, thành phố khác trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.