Đồng Nai: Tổ chức khám sàng lọc tim mạch - thận - chuyển hóa cho hơn 1.000 người dân xã Phú Riềng

Chương trình là sáng kiến hợp tác chiến lược giữa Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế. Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Hà Anh Đức; Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng; Giám đốc ngành hàng Tim mạch – Thận – Chuyển hóa Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam Nguyễn Bình Minh.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Tại xã Phú Riềng, chương trình đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân, trong đó tập trung vào các nhóm gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Người dân được khám tổng quát, siêu âm tim, bụng tổng quát, đo điện tim, xét nghiệm công thức máu và tư vấn dinh dưỡng.

Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, chương trình đã trao tặng 100 xe lăn cho người dân tại 11 trung tâm y tế khu vực; trao tặng 25 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho sinh viên khối ngành sức khỏe có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà sức khỏe và nhu yếu phẩm cho 20 gia đình chính sách, trẻ em tại địa phương.

Chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân.

Chương trình cũng trao tặng 10 ca mổ tim bẩm sinh miễn phí cho đồng bào; trao tặng 02 máy siêu âm, 02 máy điện tim cầm tay cho Trạm Y tế xã Nha Bích và Trạm Y tế Phường Chơn Thành. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi 02 hộ gia đình có công với cách mạng, dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng và giao lưu với thanh niên Phú Riềng, lan tỏa tinh thần “thầy thuốc trẻ vì cộng đồng”.

Phát biểu Khai mạc chương trình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là bệnh tim mạch, thận và đái tháo đường đang là thách thức sức khỏe toàn cầu. Để phòng tránh, Việt Nam cần tăng cường các mô hình sàng lọc và dự phòng chủ động ngay tại cộng đồng. Chương trình “CAREME - yêu lấy mình” là minh chứng cụ thể cho mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế, vừa mang tính chuyên môn, vừa lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối đội ngũ thầy thuốc trẻ với cộng đồng.

Đoàn công tác tặng thiết bị cho Trạm y tế phường Chơn Thành.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đồng thời đánh giá cao sự tham gia của các bên vào chương trình “CAREME - yêu lấy mình”, giúp người dân tiếp cận dịch vụ sàng lọc, khám bệnh sớm với chi phí thấp, đồng thời giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên. “Bộ Y tế sẽ tiếp tục ủng hộ và nhân rộng những mô hình như “CAREME - yêu lấy mình” trong chiến lược quốc gia về phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2026–2035. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đang phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác tiếp tục triển khai CAREME tại nhiều địa phương khác trong năm 2025 – 2026, hướng đến mục tiêu “mỗi người dân đều được tầm soát định kỳ, phát hiện sớm và chăm sóc sớm” - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định.

Tại chương trình, TS.BS Hà Anh Đức – Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: “CAREME - yêu lấy mình” không chỉ là một chiến dịch y tế mà còn là hành trình của tình yêu thương, giúp người dân biết yêu quý và chăm sóc bản thân bằng những việc làm cụ thể: kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và phòng ngừa sớm. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế, các doanh nghiệp và các địa phương để lan tỏa tinh thần y tế dự phòng và y tế thông minh đến từng người dân.”

Lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Đồng Nai và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Được biết, chương trình CAREME – tên viết tắt của ba nhóm bệnh Cardio (Tim mạch), Renal (Thận) và Metabolic (Chuyển hóa) – là sáng kiến hợp tác chiến lược giữa Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế, được triển khai từ năm 2022. Trong 3 năm qua, chương trình đã sàng lọc hơn 200.000 người dân, phát hiện gần 10.000 ca bệnh thận giai đoạn sớm, đồng thời triển khai Kiosk CAREME và tích hợp công nghệ số vào hệ thống bệnh án điện tử tại nhiều địa phương. Năm 2025, chương trình được mở rộng với nội dung tầm soát các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, kết hợp xét nghiệm nhanh, siêu âm và điện tim tại chỗ.

Chương trình “CAREME – Yêu lấy mình” không chỉ góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí điều trị, mà còn tạo nên sự thay đổi tích cực trong nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe. Với thông điệp “Yêu lấy mình – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong việc kết nối nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy y tế dự phòng và lan tỏa tinh thần nhân ái của người thầy thuốc trẻ trong thời đại mới.