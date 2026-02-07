Ứng dụng xem phim lậu lớn nhất Việt Nam bất ngờ ngừng hoạt động

Theo ghi nhận, khi người dùng truy cập vào website, ứng dụng di động cũng như phiên bản dành cho Smart TV của Rổ Phim, toàn bộ kho nội dung đã bị gỡ bỏ. Thay vào đó là thông báo “chia tay” từ đội ngũ vận hành, xác nhận nền tảng dừng cung cấp dịch vụ từ ngày 5/2. Các fanpage và kênh mạng xã hội liên quan cũng đồng loạt ngừng cập nhật.

Thông báo được ban quản trị trang phim lậu Rổ Phim đăng tải

Trong thông báo đăng tải, ban quản trị Rổ Phim cho biết quyết định đóng cửa xuất phát từ áp lực vận hành cũng như nhận thức rõ việc tồn tại của nền tảng đã “ảnh hưởng đến các dịch vụ bản quyền chính thống”.

Đáng chú ý, website này còn khuyến nghị người dùng chuyển sang sử dụng các nền tảng hợp pháp như FPT Play, TV360, đồng thời đánh giá tích cực về chất lượng nội dung của các dịch vụ này. Đây được xem là động thái hiếm gặp đối với một trang phát tán nội dung lậu tại Việt Nam.

Rổ Phim nổi lên mạnh mẽ từ năm 2025, nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng. Nền tảng này thu hút người dùng nhờ giao diện được thiết kế tương tự các dịch vụ quốc tế như Netflix, tốc độ tải nhanh, chất lượng hình ảnh cao và kho phim liên tục cập nhật từ các nền tảng trả phí như Netflix, Disney+ hay HBO. Không chỉ hoạt động trên website, Rổ Phim còn phát triển hệ sinh thái ứng dụng cho Android, iOS và Android TV.

Về mô hình hoạt động, ngoài nguồn thu từ quảng cáo, trong đó có nhiều quảng cáo liên quan đến cờ bạc và dịch vụ trái phép, Rổ Phim còn triển khai các gói hội viên thu phí theo tháng. Những hoạt động này được đánh giá gây thiệt hại lớn cho các đơn vị nắm giữ bản quyền và nhà sản xuất nội dung.

Rổ Phim là trang xem phim lậu lớn nhất Việt Nam

Việc Rổ Phim đóng cửa diễn ra trong bối cảnh các biện pháp chống vi phạm bản quyền đang được siết chặt. Trước đó vài ngày, từ 2/2, một loạt website phát sóng bóng đá và thể thao lậu cũng đồng loạt “đóng băng” nội dung, xóa dữ liệu và dừng hoạt động mà không đưa ra thông báo chính thức. Nhiều trang trong số này từng thu hút lượng lớn người xem nhờ phát trực tiếp các giải đấu lớn cùng đội ngũ bình luận viên đông đảo.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây có thể là hệ quả của sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng và các đơn vị sở hữu bản quyền. Thời gian qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với các nhà mạng chặn hàng loạt tên miền vi phạm. Song song, các liên minh điện ảnh và thể thao quốc tế cũng gia tăng sức ép pháp lý đối với các máy chủ đặt tại khu vực Đông Nam Á.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, việc Rổ Phim ngừng hoạt động nhận được nhiều luồng ý kiến. Phần lớn cho rằng đây là kết cục tất yếu đối với các nền tảng vi phạm pháp luật và là tín hiệu tích cực cho thị trường nội dung số. Một số ý kiến khác bày tỏ sự tiếc nuối, song vẫn thừa nhận việc tôn trọng bản quyền là cần thiết để ngành công nghiệp nội dung phát triển bền vững.

Các chuyên gia nhận định, nội dung không bản quyền từ lâu là vấn đề nhức nhối tại Việt Nam, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp mua bản quyền, môi trường cạnh tranh và quyền lợi người dùng. Việc những nền tảng lớn như Rổ Phim hay các website thể thao lậu đồng loạt ngừng hoạt động cho thấy cuộc chiến chống vi phạm bản quyền đang bước sang giai đoạn mới, với mức độ quyết liệt cao hơn.