Chuyện phim gây sốt trên nền tảng Netflix

“Teach You A Lesson” do đạo diễn Hong Jong Chan, người từng gây chú ý với series “Tòa Án Vị Thành Niên” (Juvenile Justice, 2022) thực hiện. tiếp tục theo đuổi hướng khai thác những vấn đề xã hội nhạy cảm liên quan đến trẻ vị thành niên. Bộ phim được chuyển thể từ webtoon “Get Schooled”, tác phẩm từng tạo tiếng vang lớn khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng phổ biến và đạt doanh thu đáng kể.

Câu chuyện trong phim xoay quanh Cục Bảo vệ quyền sư phạm – một tổ chức được thành lập trong bối cảnh môi trường học đường rơi vào khủng hoảng. Khi giáo viên dần mất quyền kiểm soát lớp học, còn học sinh phải đối mặt với nhiều hình thức bắt nạt và xâm phạm quyền được học tập, tổ chức này ra đời nhằm can thiệp vào những vụ việc nghiêm trọng.

“Teach You A Lesson” gây sốt trên nền tảng Netflix

Nhân vật trung tâm là Na Hwa Jin (Kim Moo Yeol), một thanh tra thuộc Cục Bảo vệ quyền sư phạm. Anh cùng các cộng sự gồm Lim Han Rim (Jin Ki Joo), Bong Geun Dae (Pyo Ji Hoon) và Choi Kang Seok (Lee Sung Min) thực hiện nhiệm vụ xử lý những trường hợp học sinh có hành vi bạo lực, giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp và những phụ huynh gây áp lực lên nhà trường.

Điểm đặc biệt của phim nằm ở cách xây dựng cấu trúc mỗi tập là một vụ việc riêng, từ đó mở rộng thành câu chuyện lớn hơn về sự xung đột giữa quyền học sinh, quyền giáo viên và trách nhiệm của xã hội. Những vụ việc trong phim không chỉ giới hạn ở hành vi bắt nạt trong trường học mà còn phản ánh nhiều vấn đề như sự can thiệp quá mức của phụ huynh, áp lực thành tích, giáo viên thiếu trách nhiệm hay những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường xã hội.

Tuy nhiên, ngay từ khi nguyên tác được chuyển thể, “Teach You A Lesson” đã gây tranh cãi vì nhiều cảnh xử lý vấn đề bằng hình thức trừng phạt mạnh tay. Một bộ phận khán giả lo ngại tác phẩm có thể cổ xúy việc sử dụng bạo lực để giáo dục. Dù vậy, khi lên màn ảnh, bộ phim không chỉ tập trung vào những màn đối đầu gay gắt mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào để xây dựng một môi trường học đường an toàn mà không làm mất đi quyền lợi chính đáng của bất kỳ bên nào?

Bạo lực học đường không chỉ đến từ học sinh

Sức hút của “Teach You A Lesson” đến từ việc bộ phim chạm vào một vấn đề đang gây nhiều tranh luận tại Hàn Quốc: sự mất cân bằng giữa quyền giáo viên và quyền học sinh. Trong nhiều năm qua, giáo viên tại Hàn Quốc phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ học sinh, phụ huynh và các quy định pháp lý. Một số giáo viên cho rằng họ không còn đủ công cụ để duy trì kỷ luật trong lớp học, trong khi những phản ánh từ phụ huynh đôi khi trở thành áp lực khiến họ khó thực hiện vai trò giáo dục.

Hiệp hội các Tổng liên đoàn Giáo viên Hàn Quốc (KFTA) nhận định bộ phim đã phản ánh một thực tế đáng lo ngại: nhiều giáo viên đang cảm thấy bị hạn chế quyền hạn trong chính môi trường làm việc của mình. Kết quả khảo sát trên 8.900 giáo viên cho thấy gần một nửa số người tham gia cho rằng niềm tự hào nghề nghiệp đã giảm sút nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Trong đó, 67,9% giáo viên cho biết họ cảm thấy kiệt sức vì thiếu sự tôn trọng từ học sinh và phụ huynh. Nguyên nhân khiến nhiều người lo lắng nhất là nguy cơ đối mặt với các cáo buộc bạo hành trẻ em hoặc khiếu nại thiếu căn cứ từ phụ huynh, bên cạnh những khó khăn về chế độ đãi ngộ và cơ chế bảo vệ quyền giáo viên.

“Teach You A Lesson” đặt trọng tâm vào nạn bạo lực học đường

Bộ phim phản ánh rõ tâm trạng ấy thông qua hình ảnh những người thầy đứng giữa hai sức ép: vừa phải bảo vệ học sinh, vừa phải tự bảo vệ mình trước những xung đột trong quá trình giảng dạy. Sự xuất hiện của Cục Bảo vệ quyền sư phạm trong phim không chỉ là yếu tố kịch tính mà còn thể hiện mong muốn của nhiều giáo viên ngoài đời thực về một cơ chế hỗ trợ đủ mạnh.

Điều khiến nhiều giáo viên đồng cảm với tác phẩm không nằm ở những màn trừng phạt, mà ở thông điệp về việc cần có một hệ thống đứng phía sau người dạy học. Họ mong muốn khi xảy ra tranh chấp, nhà trường và cơ quan quản lý có thể cùng chia sẻ trách nhiệm, thay vì để giáo viên tự đối diện với áp lực dư luận.

Bên cạnh câu chuyện về quyền giáo viên, “Teach You A Lesson” cũng đặt trọng tâm vào nạn bạo lực học đường. Phim không chỉ mô tả hành vi bắt nạt giữa học sinh mà còn mở rộng góc nhìn đến những nguyên nhân phía sau: sự thiếu quan tâm của gia đình, áp lực xã hội, môi trường cạnh tranh và những lỗ hổng trong quá trình giáo dục trẻ vị thành niên.

Khi giáo dục cần sự cân bằng giữa kỷ luật và thấu hiểu

Tác phẩm dành nhiều thời lượng để thể hiện hậu quả mà bạo lực gây ra đối với nạn nhân. Những tổn thương về tinh thần không biến mất sau khi sự việc kết thúc, và việc “trừng phạt” người gây ra sai phạm cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn những mất mát đã xảy ra. Qua đó, bộ phim nhấn mạnh rằng bạo lực không thể trở thành phương pháp giáo dục lâu dài.

Dù tạo cảm giác thỏa mãn khi chứng kiến những nhân vật sai phạm phải chịu hậu quả, bộ phim cuối cùng vẫn hướng người xem đến một câu hỏi sâu hơn: Giáo dục cần dựa trên quyền lực hay sự thay đổi nhận thức? Quyền của giáo viên và quyền được bảo vệ của học sinh cần được cân bằng như thế nào?

“Teach You A Lesson” gợi mở nhiều suy nghĩ về việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh

Chính sự phức tạp trong cách đặt vấn đề đã giúp “Teach You A Lesson” vượt qua giới hạn của một bộ phim giải trí. Tác phẩm trở thành nơi phản ánh những bất cập đang tồn tại trong môi trường học đường và thúc đẩy xã hội nhìn lại vai trò của giáo viên, học sinh và gia đình.

Tại Việt Nam, câu chuyện trong phim cũng gợi mở nhiều suy nghĩ về việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Truyền thống “tôn sư trọng đạo” đề cao vai trò của người thầy, nhưng giáo dục hiện đại cũng đòi hỏi sự tôn trọng quyền lợi, tiếng nói và sự an toàn của học sinh. Một nền giáo dục bền vững chỉ có thể hình thành khi nhà trường, gia đình và học sinh cùng hợp tác.

“Teach You A Lesson” khép lại câu chuyện trên màn ảnh, nhưng những vấn đề mà bộ phim đặt ra vẫn tiếp tục tồn tại ngoài đời thực. Đằng sau mỗi lớp học không chỉ có kiến thức và điểm số, mà còn có những con người đang cần được lắng nghe, bảo vệ và đồng hành.