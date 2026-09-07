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Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

Tạ Thành

Tạ Thành

22:41 | 07/09/2026
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Sức hút từ bản xem trước GTA VI trên Netflix giúp doanh số PS5 và Xbox Series X|S tại Anh tăng hơn 30%, dù giới phân tích không kỳ vọng thị trường phần cứng bước vào một chu kỳ tăng trưởng lớn.
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Doanh số console tăng hơn 30%

Bản xem trước mở rộng của Grand Theft Auto VI (GTA VI) trên Netflix đã tạo hiệu ứng đáng chú ý đối với thị trường máy chơi game tại Anh. Theo dữ liệu Nielsen IQ được The Games Business dẫn lại, doanh số PlayStation 5 tăng 33%, còn Xbox Series X|S tăng 34% sau khi video được phát hành.

Nhu cầu tăng mạnh cũng tác động đến nguồn cung. PS5 Pro nhanh chóng hết hàng tại nhiều nơi trên toàn quốc, trong khi các hệ thống bán lẻ như Argos và Smyths Toys chủ yếu còn các phiên bản PS5 tiêu chuẩn.

GTA VI tạo cú hích cho doanh số PS5 và Xbox tại Anh. Ảnh minh họa tạo bởi AI.
GTA VI tạo cú hích cho doanh số PS5 và Xbox tại Anh. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Tuy nhiên, đợt tăng doanh số này chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung của thị trường. Theo VGC, doanh số thiết bị chơi game tại Anh giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước. PS5 là sản phẩm chịu ảnh hưởng lớn nhất khi doanh số giảm 32%, trong khi Xbox Series X|S vẫn tăng 3,1%.

GTA VI được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực cho thị trường khi phát hành vào tháng 11, ngay sau Call of Duty: Modern Warfare 4 dự kiến ra mắt vào tháng 10. Dù vậy, Ronan Patrick, chuyên gia của Newzoo, cho rằng sức ảnh hưởng lên lượng máy được bán ra sẽ có giới hạn. "Xét theo giá đã điều chỉnh theo lạm phát, PS5 hiện đắt hơn 67% so với thời điểm ra mắt, còn Xbox đắt gấp đôi", Patrick cho biết.

Sức hút lớn nhưng khó tạo làn sóng nâng cấp thiết bị

Theo Patrick, giá phần cứng là một trong những yếu tố khiến người chơi cân nhắc trước khi mua máy mới. Thay vì đồng loạt nâng cấp thiết bị, người dùng có thể ưu tiên chi tiêu cho các trò chơi mới.

"Điều quan trọng cần nhớ là phần lớn thời gian người chơi thường dành cho các tựa game cũ. Điều gần nhất chúng ta có thể dùng để so sánh với một cú hích về phần cứng là tình trạng thiếu GPU trong giai đoạn 2020-2021, nhưng khi đó không có sự thay đổi đáng kể về mức độ tương tác hay doanh thu. Về cơ bản, người dùng chỉ phân bổ lại chi tiêu sang phần mềm".

Trong khi tác động lên khả năng nâng cấp thiết bị chơi còn hạn chế, GTA VI đã chứng minh sức hút rất lớn trên các nền tảng trực tuyến. Bản xem trước mở rộng trở thành nội dung được xem nhiều nhất trên Netflix trong tuần, đạt 31,1 triệu lượt xem chỉ sau bốn ngày.

Bản xem trước của GTA VI trên Netflix đạt 31,1 triệu lượt xem chỉ sau bốn ngày. Ảnh: Netflix.
Bản xem trước của GTA VI trên Netflix đạt 31,1 triệu lượt xem chỉ sau bốn ngày. Ảnh: Netflix.

Trên YouTube, video tiếp tục thu hút hơn 22 triệu lượt xem trong một tuần. Sensor Tower cũng ghi nhận lượng người xem Netflix trên thiết bị di động tại Mỹ tăng 35% theo giờ trong thời điểm video được công chiếu.

Những con số này cho thấy GTA VI đang tạo sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi một trò chơi điện tử. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm thành một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường console, các nhà sản xuất vẫn phải đối mặt với bài toán giá bán phần cứng và xu hướng người dùng tiếp tục dành ngân sách cho phần mềm.

https://www.gamesindustry.biz/gta-6-netflix-preview-causes-playstation-and-xbox-hardware-sales-to-jump-in-the-uk
Bản xem trước GTA VI Netflix PS5 Xbox Series X|S Doanh số console

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,400
Hà Nội - PNJ 143,000 146,400
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,400
Miền Tây - PNJ 143,000 146,400
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,400
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,400
Cập nhật: 08/09/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 14,650
Miếng SJC Nghệ An 14,350 14,650
Miếng SJC Thái Bình 14,350 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.99 13,450
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Cập nhật: 08/09/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 14,652
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 14,653
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