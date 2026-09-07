Công ty con Vingroup lãi 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Công ty con Vingroup lãi 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đạt hơn 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, gấp trên 13 lần cùng kỳ. Cùng thời điểm, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp tăng lên gần 19.392 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tăng mạnh đưa Đầu tư Xây dựng Thái Sơn vào nhóm doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận cao trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, số liệu công bố hiện chưa giải thích cụ thể nguồn thu nào tạo ra khoản lợi nhuận trên 11.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cũng là thành viên trong liên danh đề xuất xây dựng Hanoi Twin Towers 99, tổ hợp tháp đôi cao 568 m tại khu đất số 5 đến 7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Lợi nhuận tăng hơn 10.000 tỷ đồng sau một năm

Theo thông tin tài chính định kỳ, Đầu tư Xây dựng Thái Sơn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.695 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2026. Kết quả này cao gấp khoảng 12 lần mức gần 1.140 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11.231 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt gần 847 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận tăng thêm khoảng 10.384 tỷ đồng sau một năm, tương ứng gấp khoảng 13,3 lần.

Quy mô lợi nhuận tăng nhanh khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 đạt hơn 27.212 tỷ đồng, tăng 38% so với mức 19.654 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025. Phần tăng chủ yếu đến từ lợi nhuận chưa phân phối.

Tuy nhiên, thông tin được công bố chưa có dữ liệu chi tiết về doanh thu, giá vốn, doanh thu tài chính, hoạt động chuyển nhượng dự án và dòng tiền. Vì vậy, chưa đủ cơ sở xác định lợi nhuận tăng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi hay các giao dịch mang tính thời điểm.

Nguyên nhân cụ thể tạo ra mức lợi nhuận 11.231 tỷ đồng chưa được doanh nghiệp thuyết minh trong nguồn thông tin công khai được bài viết tham khảo.

Đây là dữ liệu quan trọng đối với người đọc báo cáo tài chính. Lợi nhuận đến từ bán sản phẩm bất động sản thường có khả năng lặp lại khác với lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng công ty hoặc ghi nhận khoản thu tài chính một lần.

Nợ trái phiếu tăng gấp 10 lần

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đạt 98.115 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ở mức khoảng 70.903 tỷ đồng, tương đương hơn 72% tổng tài sản.

So với cùng kỳ năm trước, tổng nợ phải trả giảm khoảng 11.820 tỷ đồng, từ hơn 82.723 tỷ đồng xuống 70.903 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu theo đó giảm từ khoảng 4,21 lần xuống còn 2,61 lần.

Diễn biến này cho thấy cơ cấu nguồn vốn đã cải thiện nhờ vốn chủ sở hữu tăng và tổng nợ giảm. Dù vậy, sự thay đổi bên trong các khoản nợ cần được xem xét kỹ hơn.

Dư nợ trái phiếu tại ngày 30/6/2026 đạt gần 19.392 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần mức khoảng 1.874 tỷ đồng một năm trước. Giá trị trái phiếu tăng thêm khoảng 17.518 tỷ đồng trong vòng 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, các khoản nợ phải trả khác giảm từ hơn 80.848 tỷ đồng xuống khoảng 51.511 tỷ đồng, tức giảm hơn 29.300 tỷ đồng.

Việc tổng nợ giảm nhưng dư nợ trái phiếu tăng cho thấy doanh nghiệp đã thay đổi cơ cấu huy động vốn. Trái phiếu có kỳ hạn, lãi suất, tài sản bảo đảm và lịch trả nợ cụ thể. Do đó, khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực thanh toán khi các khoản vay đến hạn.

Khoản lợi nhuận lớn có thể giúp doanh nghiệp tăng nguồn lực tự có và giảm áp lực của hệ số nợ. Tuy nhiên, lợi nhuận kế toán không đồng nghĩa doanh nghiệp đã thu được lượng tiền tương ứng. Muốn đánh giá đầy đủ, cần có thêm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lịch đáo hạn trái phiếu và thuyết minh các khoản phải thu.

Thành viên liên danh đề xuất tháp đôi 99 tầng

Đầu tư Xây dựng Thái Sơn được thành lập năm 2007, đặt trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội. Hoạt động chính được công bố là kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 của Vingroup được báo chí đưa tin, tập đoàn có tỷ lệ lợi ích 47,64% tại Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và nắm 100% quyền biểu quyết. Do đó, doanh nghiệp được xác định là công ty con của Vingroup.

Tháng 7/2026, liên danh gồm Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Thaiholdings và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép nghiên cứu quy hoạch, xây dựng dự án Hanoi Twin Towers 99.

Theo phương án được công bố, dự án nằm trên khu đất rộng 34.936 m² tại số 5 đến 7 Đào Duy Anh. Công trình gồm hai tòa tháp cao khoảng 568 m, có 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng diện tích sàn chưa gồm tầng hầm dự kiến khoảng 880.000 m².

Vốn đầu tư sơ bộ của dự án được đề xuất trong khoảng 3 đến 3,5 tỷ USD. Nếu được phê duyệt và xây dựng đúng chiều cao dự kiến, công trình sẽ vượt tháp đôi Petronas cao 452 m tại Malaysia.

Thông tin cho biết khu đất hiện là khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ, có lịch sử hoạt động từ những năm 1960.

Liên danh từng đề xuất khởi công dự án vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong năm 2030. Tuy nhiên, mốc thời gian trong hồ sơ đề xuất không đồng nghĩa dự án đã được phê duyệt hoặc đã khởi công.

Lợi nhuận lớn chưa phải câu trả lời cuối cùng

Kết quả lợi nhuận trên 11.231 tỷ đồng tạo nền tảng vốn tốt hơn cho Đầu tư Xây dựng Thái Sơn khi doanh nghiệp tham gia nghiên cứu những dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, mức đầu tư 3 đến 3,5 tỷ USD của Hanoi Twin Towers 99 vượt xa vốn chủ sở hữu hiện tại của riêng doanh nghiệp.

Nếu dự án được chấp thuận, liên danh sẽ phải xây dựng phương án vốn gồm vốn tự có, vốn vay, trái phiếu hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác. Cơ cấu góp vốn giữa các thành viên cũng quyết định phần nghĩa vụ tài chính mà Đầu tư Xây dựng Thái Sơn phải đảm nhận.

Với người đọc và nhà đầu tư, ba thông tin cần tiếp tục theo dõi là nguồn hình thành khoản lợi nhuận đột biến, dòng tiền thực thu và lịch trả nợ gần 19.392 tỷ đồng trái phiếu.

Đối với Hanoi Twin Towers 99, các thông tin về quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động giao thông và phương án tài chính chỉ có giá trị chính thức sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.