Chuyển động số
Cuộc sống số

10 tỷ phú công nghệ nổi bật tại châu Á, Việt Nam đứng thứ mấy?

Đình Tưởng

Đình Tưởng

14:28 | 07/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Từ ByteDance, SoftBank đến VinFast, 10 tỷ phú gắn với công nghệ tại châu Á đang sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD.
Với khối tài sản Với khối tài sản 'khủng', Elon Musk phải chi tiêu cả triệu USD mỗi ngày, suốt 7 thế kỷ mới hết
Cổ phiếu Amazon lên giá, tỷ phú Bezos Cổ phiếu Amazon lên giá, tỷ phú Bezos 'đút túi' 8.5 tỷ USD
Ông Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2026 Ông Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2026

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, xe điện, pin, thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến và công nghiệp bán dẫn tiếp tục tạo ra những khối tài sản khổng lồ tại châu Á.

Theo dữ liệu Forbes Real-Time Billionaires, nhiều doanh nhân công nghệ trong khu vực đang sở hữu hàng chục tỷ USD. Đáng chú ý, tài sản của nhà sáng lập ByteDance Zhang Yiming đã vượt 100 tỷ USD, trong khi Masayoshi Son của SoftBank tiến sát nhóm những người giàu nhất thế giới.

Riêng Việt Nam hiện chưa xuất hiện nhiều tỷ phú USD có nguồn tài sản được xếp hoàn toàn vào lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng đang trở thành trường hợp đáng chú ý khi hệ sinh thái Vingroup mở rộng mạnh sang xe điện, hạ tầng sạc và các ngành công nghiệp công nghệ.

Những khối tài sản lớn được tạo ra từ công nghệ

Danh sách dưới đây gồm 10 doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam và một số nền kinh tế lớn của châu Á. Con số tài sản được lấy theo Forbes Real-Time Billionaires và có thể thay đổi từng ngày theo giá cổ phiếu, tỷ giá cũng như định giá doanh nghiệp.

1. Zhang Yiming, Trung Quốc: khoảng 100,8 tỷ USD

Zhang Yiming là đồng sáng lập ByteDance, tập đoàn đứng sau TikTok và Douyin. Forbes ghi nhận tài sản của ông vào khoảng 100,8 tỷ USD tính đến ngày 6/9/2026, đưa nhà sáng lập ByteDance vào nhóm những người giàu nhất thế giới.

ByteDance hiện không chỉ hoạt động trong mạng xã hội mà còn mở rộng sang thương mại điện tử, trò chơi và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Tại Trung Quốc, trợ lý AI Doubao của ByteDance đã trở thành một trong những sản phẩm AI có lượng người dùng lớn nhất thị trường.

2. Masayoshi Son, Nhật Bản: khoảng 73,8 tỷ USD

Masayoshi Son là nhà sáng lập và CEO SoftBank Group, một trong những nhà đầu tư công nghệ có ảnh hưởng nhất châu Á. Theo Forbes ngày 7/9, tài sản của ông đạt khoảng 73,8 tỷ USD.

Những năm gần đây, SoftBank chuyển trọng tâm mạnh sang trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn tham gia nhiều khoản đầu tư liên quan đến AI, chip và hạ tầng tính toán, đồng thời tham gia dự án Stargate cùng OpenAI, Oracle và MGX.

3. Robin Zeng, Trung Quốc: khoảng 56,9 tỷ USD

Robin Zeng, tên tiếng Trung là Zeng Yuqun, là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO CATL. Forbes ước tính tài sản của ông đạt khoảng 56,9 tỷ USD ngày 6/9.

CATL hiện thuộc nhóm những nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, cung cấp sản phẩm cho nhiều hãng ô tô như BMW, Geely và Tesla. Sự phát triển của xe điện khiến công nghệ pin trở thành một trong những ngành tạo ra khối tài sản lớn nhất tại Trung Quốc.

4. Ma Huateng, Trung Quốc: khoảng 47,6 tỷ USD

Ma Huateng, còn được biết đến với tên Pony Ma, là Chủ tịch kiêm CEO Tencent Holdings. Tài sản của ông được Forbes ghi nhận khoảng 47,6 tỷ USD.

Tencent sở hữu hệ sinh thái từ WeChat, trò chơi trực tuyến đến điện toán đám mây và thanh toán số. Tập đoàn cũng đang tăng đầu tư cho AI, trong đó phát triển dòng mô hình Hunyuan nhằm cạnh tranh trên thị trường trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.

5. William Ding, Trung Quốc: khoảng 40,3 tỷ USD

William Ding là nhà sáng lập kiêm CEO NetEase, một trong những doanh nghiệp trò chơi trực tuyến lớn của Trung Quốc. Forbes định giá tài sản của doanh nhân này khoảng 40,3 tỷ USD.

Ngoài trò chơi, NetEase đã mở rộng sang âm nhạc trực tuyến, thương mại điện tử và nội dung số. Một số trò chơi mới của công ty cũng bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung và phát triển cốt truyện.

6. Phạm Nhật Vượng, Việt Nam: khoảng 39,3 tỷ USD

Theo Forbes, tài sản thời gian thực của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 39,3 tỷ USD ngày 6/9, cao hơn đáng kể mức 27,7 tỷ USD được Forbes sử dụng trong danh sách tỷ phú thế giới công bố tháng 3/2026.

Ông Phạm Nhật Vượng không phải tỷ phú công nghệ theo nghĩa thuần túy bởi nguồn tài sản gắn với Vingroup, tập đoàn hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, VinFast đang đưa hệ sinh thái của tỷ phú Việt Nam tiến sâu vào xe điện, phần mềm ô tô, pin và hạ tầng sạc.

VinFast đã niêm yết trên Nasdaq từ năm 2023. Forbes cũng đề cập V-Green, doanh nghiệp hạ tầng trạm sạc được tách khỏi VinFast năm 2024, với kế hoạch đầu tư hàng trăm triệu USD để phát triển mạng lưới sạc.

7. Jay Y. Lee, Hàn Quốc: khoảng 34,3 tỷ USD

Jay Y. Lee hiện giữ chức Chủ tịch điều hành Samsung Electronics và là người lãnh đạo tập đoàn Samsung. Theo cập nhật của Forbes ngày 7/9, tài sản của ông vào khoảng 34,3 tỷ USD.

Samsung là một trong những tập đoàn công nghệ quan trọng nhất châu Á với hoạt động trải rộng từ điện thoại thông minh, chip nhớ, màn hình đến thiết bị điện tử. Đặc biệt, bán dẫn tiếp tục là lĩnh vực chiến lược trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

8. Shiv Nadar, Ấn Độ: khoảng 29,2 tỷ USD

Shiv Nadar là một trong những người đặt nền móng cho ngành công nghệ thông tin Ấn Độ khi đồng sáng lập HCL từ năm 1976. Forbes ước tính tài sản của ông khoảng 29,2 tỷ USD.

HCL Technologies hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp dịch vụ phần mềm lớn của Ấn Độ, hoạt động tại hàng chục quốc gia. Nadar đã rời vị trí Chủ tịch HCL Technologies và chuyển giao vai trò này cho con gái Roshni Nadar Malhotra.

9. Lei Jun, Trung Quốc: khoảng 22,9 tỷ USD

Lei Jun là đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO Xiaomi. Theo Forbes, tài sản của ông đạt khoảng 22,9 tỷ USD vào ngày 6/9.

Từ một hãng điện thoại thông minh, Xiaomi đã xây dựng hệ sinh thái thiết bị điện tử, nhà thông minh và xe điện. Việc tiến vào ngành ô tô khiến Lei Jun trở thành một trong những doanh nhân đáng chú ý trong quá trình giao thoa giữa công nghệ tiêu dùng và công nghiệp xe điện.

10. Forrest Li, Singapore: khoảng 7,1 tỷ USD

Forrest Li là nhà sáng lập Sea, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Singapore, sở hữu các hoạt động lớn trong trò chơi trực tuyến, thương mại điện tử và tài chính số.

Theo Forbes, tài sản thời gian thực của Forrest Li đạt khoảng 7,1 tỷ USD ngày 6/9. Sea được biết đến rộng rãi tại Đông Nam Á thông qua Shopee, Garena và hệ sinh thái dịch vụ tài chính số.

10 tỷ phú công nghệ nổi bật tại Việt Nam và châu Á. Ảnh AI
10 tỷ phú công nghệ nổi bật tại Việt Nam và châu Á. Ảnh AI

Việt Nam vẫn thiếu tỷ phú USD xuất thân thuần công nghệ

Điểm đáng chú ý là danh sách tỷ phú công nghệ châu Á hiện có sự hiện diện dày đặc của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Các khối tài sản lớn tập trung ở internet, AI, pin xe điện, bán dẫn, phần mềm và thương mại điện tử.

Việt Nam đã hình thành nhiều doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, song vẫn chưa có nhiều nhà sáng lập công nghệ bước vào nhóm tỷ phú USD của Forbes. Nếu áp dụng chặt tiêu chí nguồn tài sản phải đến trực tiếp từ phần mềm, internet hoặc thiết bị công nghệ, ông Phạm Nhật Vượng cũng không phải một tỷ phú công nghệ thuần túy.

Dù vậy, quá trình mở rộng của các doanh nghiệp Việt Nam sang xe điện, AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và nền tảng số đang mở ra khả năng hình thành một thế hệ doanh nhân có khối tài sản lớn dựa trực tiếp hơn vào công nghệ.

Danh sách 10 gương mặt trên cũng cho thấy nguồn tạo ra tài sản công nghệ tại châu Á đang thay đổi. Internet và phần mềm vẫn đóng vai trò lớn, nhưng AI, pin, xe điện và bán dẫn ngày càng trở thành những lĩnh vực có khả năng tạo ra các doanh nghiệp cũng như khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD.

tỷ phú công nghệ châu Á tỷ phú công nghệ Việt Nam Phạm Nhật Vượng Zhang Yiming Masayoshi Son tỷ phú AI tỷ phú công nghệ 2026 tỷ phú xe điện

Bài liên quan

Ông Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2026

Ông Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2026

Ông Phạm Nhật Vượng nắm gần 5% vốn LPBank

Ông Phạm Nhật Vượng nắm gần 5% vốn LPBank

SoftBank rót 75 tỷ euro xây hạ tầng AI tại Pháp

SoftBank rót 75 tỷ euro xây hạ tầng AI tại Pháp

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Hà Nội náo nức bước vào năm học mới

Học sinh Hà Nội náo nức bước vào năm học mới

Cuộc sống số
Tiếng trống khai trường vang lên tại các trường học ở Hà Nội, đánh dấu thời điểm hàng triệu học sinh chính thức bước vào năm học 2026-2027. Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, nhiều trường tổ chức những hoạt động giàu ý nghĩa, tạo dấu ấn đặc biệt cho ngày đầu năm học.
15 thiết kế tranh tài tại chung kết Khoa phục Việt Nam

15 thiết kế tranh tài tại chung kết Khoa phục Việt Nam

Cuộc sống số
Từ hơn 100 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo chọn 15 thiết kế xuất sắc vào chung kết cuộc thi Khoa phục Việt Nam, diễn ra mới đây tại sân Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

Cuộc sống số
Hệ thống web lậu Xôi Lạc TV bị xác định phát sóng trái phép nhiều trận thể thao và quảng cáo cờ bạc trực tuyến, thu lợi bất chính hơn 133 tỷ đồng.
Loạt phim mới không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Loạt phim mới không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Cuộc sống số
Từ phim sinh tồn của đạo diễn Na Hong-jin đến chuyện tình của Callum Turner và Monica Barbaro, phòng vé dịp Quốc khánh 2/9 có nhiều lựa chọn mới.
Tập huấn PCCC và diễn tập chữa cháy tại chung cư Học viện Quốc phòng

Tập huấn PCCC và diễn tập chữa cháy tại chung cư Học viện Quốc phòng

Cuộc sống số
Buổi tập huấn PCCC cùng diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ diễn ra ngày 24/8/2026 tại Chung cư khu nhà ở Học viện Quốc phòng đã đưa cư dân, cán bộ kỹ thuật, lực lượng bảo vệ cùng nhân viên dịch vụ vào một tình huống sát thực tế, khi sự cố chập điện giả định lúc 10 giờ 45 phút tại tầng hầm sinh ra khối lượng lớn khói độc bốc theo đường ống kỹ thuật và cầu thang bộ lên các tầng phía trên, buộc lực lượng tại chỗ phải hô hoán, kích hoạt hệ thống báo cháy, ngắt điện khu vực sự cố rồi phối hợp với Đội CC&CNCH Khu vực số 11 khống chế hoàn toàn ngọn lửa sau khoảng 20 phút và đưa toàn bộ người bị nạn ra nơi an toàn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Cần Thơ chuẩn bị xây dựng Khu Công nghệ cao 300 ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Cần Thơ chuẩn bị xây dựng Khu Công nghệ cao 300 ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

35°C

Cảm giác: 40°C
mây thưa
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

34°C

Cảm giác: 41°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
28°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
29°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
31°C
Khánh Hòa

34°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
29°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
30°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 39°C
mây cụm
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
27°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
21°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
30°C
Hà Giang

34°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
33°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18252 18527 19108
CAD 18295 18571 19184
CHF 31479 31859 32509
CNY 0 3838 3934
EUR 29618 29839 30914
GBP 34422 34814 35745
HKD 0 3192 3394
JPY 160 164 171
KRW 0 18 20
NZD 0 14987 15569
SGD 20014 20297 20873
THB 707 771 824
USD (1,2) 25783 0 0
USD (5,10,20) 25822 0 0
USD (50,100) 25850 25864 26229
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,870 25,870 26,250
USD(1-2-5) 24,836 - -
USD(10-20) 24,836 - -
EUR 29,675 29,699 31,107
JPY 162.54 162.83 172.68
GBP 34,586 34,680 35,881
AUD 18,429 18,496 19,194
CAD 18,486 18,545 19,230
CHF 31,776 31,875 32,816
SGD 20,144 20,207 20,998
CNY - 3,808 3,954
HKD 3,256 3,266 3,403
KRW 17.97 18.74 20.38
THB 755.66 764.99 818.58
NZD 14,976 15,115 15,566
SEK - 2,675 2,769
DKK - 3,981 4,121
NOK - 2,753 2,850
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,017.36 - 6,796.77
TWD 743.89 - 901.23
SAR - 6,820.9 7,185.05
KWD - 82,642 87,935
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,840 25,870 26,250
EUR 29,717 29,836 31,030
GBP 34,607 34,746 35,778
HKD 3,256 3,269 3,385
CHF 31,641 31,768 32,693
JPY 163.05 163.70 171.66
AUD 18,435 18,509 19,106
SGD 20,216 20,297 20,894
THB 772 775 812
CAD 18,501 18,575 19,169
NZD 15,073 15,618
KRW 18.64 20.61
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25860 25860 26220
AUD 18390 18490 19421
CAD 18463 18563 19574
CHF 31707 31737 33323
CNY 3818.8 3843.8 3979.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29781 29811 31534
GBP 34671 34721 36481
HKD 0 3330 0
JPY 163.22 163.72 174.25
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.5 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 15074 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20157 20287 21009
THB 0 735.3 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14400000 14400000 14700000
SBJ 13000000 13000000 14700000
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,845 25,875 26,250
USD20 25,825 25,875 26,841
USD1 25,775 25,875 26,891
AUD 18,486 18,586 19,692
EUR 29,604 29,704 31,122
CAD 18,428 18,528 19,835
SGD 20,263 20,413 21,678
JPY 164.23 165.73 171.31
GBP 34,626 34,776 35,842
XAU 14,398,000 0 14,702,000
CNY 0 0 0
THB 0 3,731 0
CHF 0 772 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/09/2026 15:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

AVSHOW Sài Gòn 2026 quy tụ 27 đơn vị, trình diễn loạt thiết bị hi-tech

AVSHOW Sài Gòn 2026 quy tụ 27 đơn vị, trình diễn loạt thiết bị hi-tech

'Trọn góc nhìn, Trọn kì quan' cùng DJI Osmo 360 II

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

AI giám sát môi trường và xe không người lái canh gác đô thị Bắc Kinh

AI giám sát môi trường và xe không người lái canh gác đô thị Bắc Kinh

Mạng 5G-A thiết lập hạ tầng kết nối mới cho robot hình người tại Trung Quốc

Mạng 5G-A thiết lập hạ tầng kết nối mới cho robot hình người tại Trung Quốc

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học hiện đại

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học hiện đại

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Hòa Phát cán mốc một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8

Hòa Phát cán mốc một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai giảng ở A Lưới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai giảng ở A Lưới

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm

Vốn 10.000 tỷ đồng chưa quyết định cuộc đua sàn tài sản mã hóa

Vốn 10.000 tỷ đồng chưa quyết định cuộc đua sàn tài sản mã hóa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Công ty con Vingroup lãi 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Công ty con Vingroup lãi 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam - Nhật Bản cùng xác định là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam - Nhật Bản cùng xác định là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược

SCEX tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, con trai bầu Thụy làm Phó Chủ tịch

SCEX tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, con trai bầu Thụy làm Phó Chủ tịch

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026