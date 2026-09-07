10 tỷ phú công nghệ nổi bật tại châu Á, Việt Nam đứng thứ mấy?

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, xe điện, pin, thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến và công nghiệp bán dẫn tiếp tục tạo ra những khối tài sản khổng lồ tại châu Á.

Theo dữ liệu Forbes Real-Time Billionaires, nhiều doanh nhân công nghệ trong khu vực đang sở hữu hàng chục tỷ USD. Đáng chú ý, tài sản của nhà sáng lập ByteDance Zhang Yiming đã vượt 100 tỷ USD, trong khi Masayoshi Son của SoftBank tiến sát nhóm những người giàu nhất thế giới.

Riêng Việt Nam hiện chưa xuất hiện nhiều tỷ phú USD có nguồn tài sản được xếp hoàn toàn vào lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng đang trở thành trường hợp đáng chú ý khi hệ sinh thái Vingroup mở rộng mạnh sang xe điện, hạ tầng sạc và các ngành công nghiệp công nghệ.

Những khối tài sản lớn được tạo ra từ công nghệ

Danh sách dưới đây gồm 10 doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam và một số nền kinh tế lớn của châu Á. Con số tài sản được lấy theo Forbes Real-Time Billionaires và có thể thay đổi từng ngày theo giá cổ phiếu, tỷ giá cũng như định giá doanh nghiệp.

1. Zhang Yiming, Trung Quốc: khoảng 100,8 tỷ USD

Zhang Yiming là đồng sáng lập ByteDance, tập đoàn đứng sau TikTok và Douyin. Forbes ghi nhận tài sản của ông vào khoảng 100,8 tỷ USD tính đến ngày 6/9/2026, đưa nhà sáng lập ByteDance vào nhóm những người giàu nhất thế giới.

ByteDance hiện không chỉ hoạt động trong mạng xã hội mà còn mở rộng sang thương mại điện tử, trò chơi và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Tại Trung Quốc, trợ lý AI Doubao của ByteDance đã trở thành một trong những sản phẩm AI có lượng người dùng lớn nhất thị trường.

2. Masayoshi Son, Nhật Bản: khoảng 73,8 tỷ USD

Masayoshi Son là nhà sáng lập và CEO SoftBank Group, một trong những nhà đầu tư công nghệ có ảnh hưởng nhất châu Á. Theo Forbes ngày 7/9, tài sản của ông đạt khoảng 73,8 tỷ USD.

Những năm gần đây, SoftBank chuyển trọng tâm mạnh sang trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn tham gia nhiều khoản đầu tư liên quan đến AI, chip và hạ tầng tính toán, đồng thời tham gia dự án Stargate cùng OpenAI, Oracle và MGX.

3. Robin Zeng, Trung Quốc: khoảng 56,9 tỷ USD

Robin Zeng, tên tiếng Trung là Zeng Yuqun, là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO CATL. Forbes ước tính tài sản của ông đạt khoảng 56,9 tỷ USD ngày 6/9.

CATL hiện thuộc nhóm những nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, cung cấp sản phẩm cho nhiều hãng ô tô như BMW, Geely và Tesla. Sự phát triển của xe điện khiến công nghệ pin trở thành một trong những ngành tạo ra khối tài sản lớn nhất tại Trung Quốc.

4. Ma Huateng, Trung Quốc: khoảng 47,6 tỷ USD

Ma Huateng, còn được biết đến với tên Pony Ma, là Chủ tịch kiêm CEO Tencent Holdings. Tài sản của ông được Forbes ghi nhận khoảng 47,6 tỷ USD.

Tencent sở hữu hệ sinh thái từ WeChat, trò chơi trực tuyến đến điện toán đám mây và thanh toán số. Tập đoàn cũng đang tăng đầu tư cho AI, trong đó phát triển dòng mô hình Hunyuan nhằm cạnh tranh trên thị trường trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.

5. William Ding, Trung Quốc: khoảng 40,3 tỷ USD

William Ding là nhà sáng lập kiêm CEO NetEase, một trong những doanh nghiệp trò chơi trực tuyến lớn của Trung Quốc. Forbes định giá tài sản của doanh nhân này khoảng 40,3 tỷ USD.

Ngoài trò chơi, NetEase đã mở rộng sang âm nhạc trực tuyến, thương mại điện tử và nội dung số. Một số trò chơi mới của công ty cũng bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung và phát triển cốt truyện.

6. Phạm Nhật Vượng, Việt Nam: khoảng 39,3 tỷ USD

Theo Forbes, tài sản thời gian thực của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 39,3 tỷ USD ngày 6/9, cao hơn đáng kể mức 27,7 tỷ USD được Forbes sử dụng trong danh sách tỷ phú thế giới công bố tháng 3/2026.

Ông Phạm Nhật Vượng không phải tỷ phú công nghệ theo nghĩa thuần túy bởi nguồn tài sản gắn với Vingroup, tập đoàn hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, VinFast đang đưa hệ sinh thái của tỷ phú Việt Nam tiến sâu vào xe điện, phần mềm ô tô, pin và hạ tầng sạc.

VinFast đã niêm yết trên Nasdaq từ năm 2023. Forbes cũng đề cập V-Green, doanh nghiệp hạ tầng trạm sạc được tách khỏi VinFast năm 2024, với kế hoạch đầu tư hàng trăm triệu USD để phát triển mạng lưới sạc.

7. Jay Y. Lee, Hàn Quốc: khoảng 34,3 tỷ USD

Jay Y. Lee hiện giữ chức Chủ tịch điều hành Samsung Electronics và là người lãnh đạo tập đoàn Samsung. Theo cập nhật của Forbes ngày 7/9, tài sản của ông vào khoảng 34,3 tỷ USD.

Samsung là một trong những tập đoàn công nghệ quan trọng nhất châu Á với hoạt động trải rộng từ điện thoại thông minh, chip nhớ, màn hình đến thiết bị điện tử. Đặc biệt, bán dẫn tiếp tục là lĩnh vực chiến lược trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

8. Shiv Nadar, Ấn Độ: khoảng 29,2 tỷ USD

Shiv Nadar là một trong những người đặt nền móng cho ngành công nghệ thông tin Ấn Độ khi đồng sáng lập HCL từ năm 1976. Forbes ước tính tài sản của ông khoảng 29,2 tỷ USD.

HCL Technologies hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp dịch vụ phần mềm lớn của Ấn Độ, hoạt động tại hàng chục quốc gia. Nadar đã rời vị trí Chủ tịch HCL Technologies và chuyển giao vai trò này cho con gái Roshni Nadar Malhotra.

9. Lei Jun, Trung Quốc: khoảng 22,9 tỷ USD

Lei Jun là đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO Xiaomi. Theo Forbes, tài sản của ông đạt khoảng 22,9 tỷ USD vào ngày 6/9.

Từ một hãng điện thoại thông minh, Xiaomi đã xây dựng hệ sinh thái thiết bị điện tử, nhà thông minh và xe điện. Việc tiến vào ngành ô tô khiến Lei Jun trở thành một trong những doanh nhân đáng chú ý trong quá trình giao thoa giữa công nghệ tiêu dùng và công nghiệp xe điện.

10. Forrest Li, Singapore: khoảng 7,1 tỷ USD

Forrest Li là nhà sáng lập Sea, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Singapore, sở hữu các hoạt động lớn trong trò chơi trực tuyến, thương mại điện tử và tài chính số.

Theo Forbes, tài sản thời gian thực của Forrest Li đạt khoảng 7,1 tỷ USD ngày 6/9. Sea được biết đến rộng rãi tại Đông Nam Á thông qua Shopee, Garena và hệ sinh thái dịch vụ tài chính số.

10 tỷ phú công nghệ nổi bật tại Việt Nam và châu Á. Ảnh AI

Việt Nam vẫn thiếu tỷ phú USD xuất thân thuần công nghệ

Điểm đáng chú ý là danh sách tỷ phú công nghệ châu Á hiện có sự hiện diện dày đặc của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Các khối tài sản lớn tập trung ở internet, AI, pin xe điện, bán dẫn, phần mềm và thương mại điện tử.

Việt Nam đã hình thành nhiều doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, song vẫn chưa có nhiều nhà sáng lập công nghệ bước vào nhóm tỷ phú USD của Forbes. Nếu áp dụng chặt tiêu chí nguồn tài sản phải đến trực tiếp từ phần mềm, internet hoặc thiết bị công nghệ, ông Phạm Nhật Vượng cũng không phải một tỷ phú công nghệ thuần túy.

Dù vậy, quá trình mở rộng của các doanh nghiệp Việt Nam sang xe điện, AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và nền tảng số đang mở ra khả năng hình thành một thế hệ doanh nhân có khối tài sản lớn dựa trực tiếp hơn vào công nghệ.

Danh sách 10 gương mặt trên cũng cho thấy nguồn tạo ra tài sản công nghệ tại châu Á đang thay đổi. Internet và phần mềm vẫn đóng vai trò lớn, nhưng AI, pin, xe điện và bán dẫn ngày càng trở thành những lĩnh vực có khả năng tạo ra các doanh nghiệp cũng như khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD.