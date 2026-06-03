SoftBank vừa công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Pháp, đánh dấu một trong những thương vụ AI lớn nhất từng được triển khai tại châu Âu.

SoftBank vừa công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Pháp, đánh dấu một trong những thương vụ AI lớn nhất từng được triển khai tại châu Âu.

Theo tuyên bố của tập đoàn Nhật Bản, tổng giá trị chương trình đầu tư đạt 75 tỷ euro, tập trung vào việc xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI với công suất khoảng 5 GW tại Pháp. Trong đó, riêng SoftBank dự kiến chi 45 tỷ euro trong vòng 5 năm tới cho các dự án hạ tầng AI.

Thông tin dự kiến được công bố chính thức vào ngày 1/6 theo giờ châu Âu. Đây cũng là thời điểm cuộc cạnh tranh xây dựng năng lực tính toán AI toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh.

SoftBank cho biết giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ triển khai các trung tâm dữ liệu có tổng công suất 3,1 GW tại vùng Hauts de France ở miền Bắc nước Pháp trước năm 2031. Các địa điểm được nhắc tới gồm Dunkirk, Bosquel và Bouchain.

Tập đoàn Nhật Bản khẳng định đây là khoản đầu tư lớn nhất của họ vào hạ tầng AI tại châu Âu từ trước đến nay. Mục tiêu là mở rộng khả năng tiếp cận năng lực tính toán hiệu năng cao, yếu tố đang trở thành “nhiên liệu” quan trọng nhất của ngành AI.

Ông Masayoshi Son, CEO SoftBank, cho rằng các quốc gia sở hữu hạ tầng AI mạnh sẽ có lợi thế định hình tương lai công nghệ và công nghiệp toàn cầu.

“Trí tuệ nhân tạo đang bước vào một kỷ nguyên mới. Những quốc gia xây dựng được hạ tầng cho làn sóng chuyển đổi này sẽ định hình tương lai của công nghệ, công nghiệp và xã hội”, ông Son tuyên bố.

SoftBank cũng xác nhận sẽ hợp tác với Schneider Electric để phát triển cụm sản xuất công nghiệp quy mô lớn tại Dunkirk, phục vụ các dự án trung tâm dữ liệu AI.

Cổ phiếu công nghệ SoftBank đã tăng gần 20% nhờ cú hích AI từ Nvidia Cổ phiếu của SoftBank Group tăng gần 20% trong phiên giao dịch ngày 22/5 sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ ...

Khoản đầu tư mới phản ánh tham vọng ngày càng lớn của SoftBank trong hệ sinh thái AI toàn cầu. Giá trị cổ phiếu của tập đoàn đã tăng hơn 70% từ đầu năm 2026 đến nay, nhờ kỳ vọng vào các khoản đầu tư liên quan tới AI và hạ tầng tính toán.

Sự bùng nổ của AI cũng giúp SoftBank hưởng lợi lớn từ cổ phần tại Arm Holdings, doanh nghiệp sở hữu kiến trúc chip đang được sử dụng rộng rãi trong máy chủ AI và trung tâm dữ liệu của Nvidia.

Ngoài ra, SoftBank đã đầu tư hơn 30 tỷ USD vào OpenAI, nâng tổng giá trị cam kết đầu tư vào công ty này lên khoảng 45 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2026.

Châu Âu hiện được xem là khu vực có tiềm năng lớn trong phát triển AI, nhưng lại đối mặt bài toán chi phí điện năng cao. Các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện khổng lồ để vận hành chip xử lý hiệu năng cao, khiến giá năng lượng trở thành yếu tố quyết định vị trí triển khai dự án.

Trong bối cảnh giá điện tại châu Âu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị và biến động năng lượng toàn cầu, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc đua AI tại khu vực này sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng đảm bảo nguồn điện ổn định với chi phí thấp.

Một số quốc gia châu Âu đang nổi lên như điểm đến tiềm năng cho các trung tâm dữ liệu AI nhờ lợi thế về năng lượng tái tạo và hạ tầng điện công nghiệp. Điều này có thể tạo ra sự phân hóa mới giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Ở góc độ thị trường, kế hoạch của SoftBank cho thấy AI đang chuyển từ cuộc đua phần mềm sang cuộc đua hạ tầng. Các tập đoàn công nghệ hiện không chỉ cạnh tranh mô hình AI mà còn cạnh tranh năng lực sở hữu trung tâm dữ liệu, chip xử lý và nguồn điện phục vụ vận hành AI quy mô lớn.

Đối với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, xu hướng này cũng đặt ra bài toán mới về đầu tư hạ tầng số. Khi AI tạo sinh ngày càng cần năng lực tính toán lớn, việc phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng nước ngoài có thể làm gia tăng chi phí vận hành và rủi ro dữ liệu trong dài hạn.