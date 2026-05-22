SoftBank từng nổi tiếng với các khoản đầu tư mạo hiểm vào công nghệ tiêu dùng và startup internet. Tuy nhiên, tập đoàn của tỷ phú Masayoshi Son hiện chuyển trọng tâm sang trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Getty.

SoftBank hưởng lợi lớn từ làn sóng AI

Cổ phiếu của SoftBank Group đóng cửa tăng 19,85% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chấm dứt chuỗi năm phiên giảm liên tiếp và giúp vốn hóa thị trường của tập đoàn Nhật Bản tăng thêm hơn 35 tỷ USD.

Động lực chính đến từ báo cáo tài chính quý mới nhất của Nvidia, trong đó hãng chip AI lớn nhất thế giới ghi nhận doanh thu tăng 85% so với cùng kỳ, đạt 81,62 tỷ USD. Công ty đồng thời công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD và tăng cổ tức cho cổ đông.

Sự bùng nổ của Nvidia lập tức kéo theo làn sóng tăng giá trên thị trường công nghệ toàn cầu, đặc biệt với các doanh nghiệp có liên hệ trực tiếp tới chuỗi cung ứng AI.

SoftBank hiện là một trong những tập đoàn hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này thông qua khoản đầu tư vào Arm Holdings và OpenAI.

Arm Holdings sở hữu các thiết kế chip được sử dụng rộng rãi trong máy chủ AI và trung tâm dữ liệu vận hành bởi hệ thống của Nvidia. Trong khi đó, SoftBank đã đầu tư hơn 30 tỷ USD vào OpenAI và ghi nhận khoảng 45 tỷ USD lợi nhuận liên quan đến công ty này trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3.

Andrew Jackson, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu Nhật Bản tại Ortus Advisors, cho rằng thị trường đang đặt cược ngày càng lớn vào khả năng OpenAI niêm yết cổ phiếu trong tương lai.

Theo ông Jackson, nhiều yếu tố tích cực đã được phản ánh vào giá, nhưng sức ảnh hưởng vẫn rất lớn vì SoftBank hiện sở hữu tỷ trọng tài sản AI rất cao.

Làn sóng tăng giá lan khắp châu Á

Đà tăng của SoftBank nhanh chóng lan sang nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ châu Á.

Cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing Company tăng hơn 2% khi công ty tiếp tục giữ vai trò đối tác sản xuất chip quan trọng nhất của Nvidia.

Tại Nhật Bản, Renesas Electronics tăng 8,2%, còn Tokyo Electron tăng 5,9% nhờ kỳ vọng nhu cầu thiết bị sản xuất chip sẽ tiếp tục bùng nổ.

Ở Hàn Quốc, SK Hynix tăng mạnh 11,2%. Công ty hiện là nhà cung cấp chủ lực dòng chip nhớ băng thông cao HBM cho Nvidia.

Samsung Electronics cũng tăng 8,5% sau khi đạt thỏa thuận sơ bộ về tiền lương với công đoàn lao động, giúp giảm nguy cơ đình công kéo dài.

Trong khi đó, cổ phiếu của Advantest, doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị kiểm tra chất bán dẫn, tăng thêm 4,4%.

Nvidia vẫn đối mặt áp lực từ Trung Quốc

Dù kết quả kinh doanh tiếp tục vượt kỳ vọng, cổ phiếu của Nvidia vẫn giảm trong giao dịch ngoài giờ sau phát biểu của CEO Jensen Huang về thị trường Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Huang cho biết Nvidia đã “phần lớn nhượng lại” thị trường chip AI Trung Quốc cho Huawei do các hạn chế xuất khẩu từ Mỹ.

Phát biểu này cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục tái định hình ngành bán dẫn toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp sở hữu hạ tầng AI, thiết kế chip và chuỗi cung ứng phục vụ trung tâm dữ liệu đang trở thành nhóm hưởng lợi lớn nhất.