Cổ phiếu SoftBank lao dốc sau khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để đầu tư vào OpenAI

Mặc dù quyết định bán cổ phiếu Nvidia có thể khiến một số nhà đầu tư bất ngờ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên SoftBank rút khỏi công ty sản xuất chip lớn của Mỹ. Ả nh minh họa: Getty.

Theo nguồn tin của Báo chí Quốc tế, số tiền này sẽ được SoftBank sử dụng để tài trợ cho khoản đầu tư 22,5 tỷ USD vào OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT, trong nỗ lực củng cố vị thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu của SoftBank sau đó phục hồi nhẹ, chốt phiên giảm hơn 6%.

Bán Nvidia, gom vốn cho "ván cược" OpenAI

Trong báo cáo thu nhập mới nhất, SoftBank cho biết đã bán 32,1 triệu cổ phiếu Nvidia vào tháng 10, đồng thời cắt giảm cổ phần tại T-Mobile, thu về 9,17 tỷ USD.

Ông Yoshimitsu Goto, Giám đốc tài chính SoftBank, nói với nhà đầu tư: “Chúng tôi muốn mở rộng cơ hội đầu tư cho các cổ đông, đồng thời duy trì sức mạnh tài chính.”

Dù động thái bán Nvidia khiến giới đầu tư ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu SoftBank rút khỏi cổ phiếu công nghệ Mỹ. Vision Fund của tập đoàn từng đầu tư 4 tỷ USD vào Nvidia năm 2017 trước khi thoái vốn hoàn toàn vào đầu năm 2019.

Vẫn “gắn bó” với Nvidia qua hệ sinh thái chip Arm

Theo chuyên gia Dan Ives từ Wedbush Securities, việc SoftBank bán Nvidia không phải tín hiệu tiêu cực.

Đây là bước đi tăng giá, thể hiện tham vọng đầu tư mạnh hơn vào AI. Chuyên gia Dan Ives từ Wedbush Securities chia sẻ.

Trong khi đó, Rolf Bulk, nhà phân tích của New Street Research, nhận định SoftBank vẫn ưu tiên phần cứng thông qua công ty Arm Holdings – nơi họ nắm giữ cổ phần chi phối. Arm hiện hợp tác chặt chẽ với Nvidia trong thiết kế chip cho bộ xử lý di động và AI.

Động thái của SoftBank đã tác động lan tỏa đến các cổ phiếu công nghệ khu vực. Điển hình, cổ phiếu của Advantest và Tokyo Electron - hai nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu Nhật Bản đều giảm hơn 2%.

Tại Đài Loan, TSMC giảm nhẹ 0,34%, trong khi SK Hynix của Hàn Quốc mất 1,62%.

Giới quan sát cho rằng việc SoftBank rút vốn khỏi Nvidia không chỉ là động thái tài chính mà còn phản ánh chiến lược xoay trục mạnh mẽ sang AI tạo sinh, trong đó OpenAI trở thành “quân bài chủ lực” cho gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản.