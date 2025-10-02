Cổ phiếu SK Hynix lập đỉnh 24 năm, Samsung tăng vọt khi bắt tay OpenAI

Cổ phiếu của Samsung đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2021, tăng hơn 4%, trong khi cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 9% và đạt mức cao nhất kể từ năm 2000.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vừa chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ khi hai gã khổng lồ chip SK Hynix và Samsung Electronics cùng tăng mạnh sau thông tin hợp tác chiến lược với OpenAI.

Ngày 2/10, cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 9% lên mức cao nhất kể từ năm 2000, trong khi Samsung Electronics cũng tăng hơn 4%, chạm đỉnh kể từ tháng 1/2021. Đây là phản ứng tích cực từ giới đầu tư trước thỏa thuận hợp tác của hai nhà sản xuất chip hàng đầu với OpenAI trong sáng kiến Stargate, nhằm thúc đẩy nguồn cung chip nhớ cho trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Samsung ký hợp đồng chip trị giá 16,5 tỷ USD, cổ phiếu tăng vọt Samsung Electronics vừa công bố một hợp đồng cung cấp chip trị giá 16,5 tỷ USD, khiến cổ phiếu công ty tăng vọt hơn 2% ...

Theo công bố, SK Hynix và Samsung sẽ tham gia vào việc mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ tiên tiến, đặc biệt là dòng HBM (High Bandwidth Memory), đây cũng là yếu tố then chốt để vận hành các mô hình AI khổng lồ. OpenAI đồng thời ký thỏa thuận với Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc, nhà mạng SK Telecom và các công ty con của Samsung nhằm phát triển trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới tại quốc gia này.

SK Hynix hiện là nhà cung cấp chip HBM chủ lực cho Nvidia. Công ty vừa thông báo đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt chip HBM4, được kỳ vọng trở thành nền tảng cho kiến trúc Rubin – dòng chip AI thế hệ tiếp theo của Nvidia. Trong khi đó, Samsung, vốn giữ vị thế dẫn đầu trong thị trường bộ nhớ truyền thống, đã và đang nỗ lực giành chứng nhận HBM4 từ Nvidia để lấy lại lợi thế trước đối thủ.

Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Báo cáo từ Counterpoint Research cho thấy SK Hynix đã gần bắt kịp Samsung về doanh thu bộ nhớ trong quý II/2025, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua giành ngôi vị số một toàn cầu. Mặc dù lợi nhuận chip của Samsung trong quý II giảm gần 94% so với cùng kỳ năm ngoái, ban lãnh đạo công ty vẫn kỳ vọng nhu cầu AI bùng nổ sẽ giúp họ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm.

Với cú bắt tay cùng OpenAI, SK Hynix và Samsung không chỉ khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu mà còn mở ra cơ hội biến Hàn Quốc thành trung tâm hạ tầng AI hàng đầu thế giới.