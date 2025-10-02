Kinh tế số
Cổ phiếu SK Hynix lập đỉnh 24 năm, Samsung tăng vọt khi bắt tay OpenAI

Thế Kiên

Thế Kiên

11:13 | 02/10/2025
Cổ phiếu của SK Hynix và Samsung Electronics đã bùng nổ trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong phiên giao dịch ngày 2/10, sau khi hai gã khổng lồ chip ký kết hợp tác chiến lược với OpenAI trong khuôn khổ sáng kiến Stargate.
Cổ phiếu của Samsung đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2021, tăng hơn 4%, trong khi cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 9% và đạt mức cao nhất kể từ năm 2000.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vừa chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ khi hai gã khổng lồ chip SK Hynix và Samsung Electronics cùng tăng mạnh sau thông tin hợp tác chiến lược với OpenAI.

Ngày 2/10, cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 9% lên mức cao nhất kể từ năm 2000, trong khi Samsung Electronics cũng tăng hơn 4%, chạm đỉnh kể từ tháng 1/2021. Đây là phản ứng tích cực từ giới đầu tư trước thỏa thuận hợp tác của hai nhà sản xuất chip hàng đầu với OpenAI trong sáng kiến Stargate, nhằm thúc đẩy nguồn cung chip nhớ cho trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Samsung ký hợp đồng chip trị giá 16,5 tỷ USD, cổ phiếu tăng vọt Samsung ký hợp đồng chip trị giá 16,5 tỷ USD, cổ phiếu tăng vọt

Samsung Electronics vừa công bố một hợp đồng cung cấp chip trị giá 16,5 tỷ USD, khiến cổ phiếu công ty tăng vọt hơn 2% ...

Theo công bố, SK Hynix và Samsung sẽ tham gia vào việc mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ tiên tiến, đặc biệt là dòng HBM (High Bandwidth Memory), đây cũng là yếu tố then chốt để vận hành các mô hình AI khổng lồ. OpenAI đồng thời ký thỏa thuận với Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc, nhà mạng SK Telecom và các công ty con của Samsung nhằm phát triển trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới tại quốc gia này.

SK Hynix hiện là nhà cung cấp chip HBM chủ lực cho Nvidia. Công ty vừa thông báo đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt chip HBM4, được kỳ vọng trở thành nền tảng cho kiến trúc Rubin – dòng chip AI thế hệ tiếp theo của Nvidia. Trong khi đó, Samsung, vốn giữ vị thế dẫn đầu trong thị trường bộ nhớ truyền thống, đã và đang nỗ lực giành chứng nhận HBM4 từ Nvidia để lấy lại lợi thế trước đối thủ.

Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Báo cáo từ Counterpoint Research cho thấy SK Hynix đã gần bắt kịp Samsung về doanh thu bộ nhớ trong quý II/2025, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua giành ngôi vị số một toàn cầu. Mặc dù lợi nhuận chip của Samsung trong quý II giảm gần 94% so với cùng kỳ năm ngoái, ban lãnh đạo công ty vẫn kỳ vọng nhu cầu AI bùng nổ sẽ giúp họ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm.

Với cú bắt tay cùng OpenAI, SK Hynix và Samsung không chỉ khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu mà còn mở ra cơ hội biến Hàn Quốc thành trung tâm hạ tầng AI hàng đầu thế giới.

SK Hynix Samsung Electronics openAI Cổ phiếu SK Hynix cổ phiếu Samsung hợp tác OpenAI Chip AI chip nhớ HBM HBM4 NVIDIA thị trường chứng khoán Hàn Quốc Stargate OpenAI trung tâm dữ liệu AI Counterpoint Research thị trường bộ nhớ toàn cầu

Quý 3/2025 chứng kiến thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc hơn so với quý trước, khi chỉ số Stoxx Europe 600 tăng hơn 3% trong ba tháng tính từ tháng 7. Nhưng điểm nhấn thực sự lại đến từ Tây Ban Nha, quốc gia có màn trình diễn vượt trội nhất khu vực, cùng với cú bứt phá mạnh mẽ của vàng, kênh trú ẩn an toàn đang thiết lập mức tăng kỷ lục.
LG Electronics Ấn Độ tung IPO tỷ đô, thách thức Tata Capital

LG Electronics Ấn Độ tung IPO tỷ đô, thách thức Tata Capital

Thị trường
LG Electronics Ấn Độ chính thức khởi động một trong những thương vụ IPO lớn nhất năm 2025, đặt mục tiêu định giá công ty lên tới 8,71 tỷ USD. Động thái này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tập đoàn Hàn Quốc tại thị trường Nam Á, mà còn tạo sức ép cạnh tranh trực diện với Tata Capital, doanh nghiệp tài chính chuẩn bị tung ra thương vụ IPO khủng trị giá 1,75 tỷ USD.
Thị trường Châu Á giao dịch trái chiều sau khi phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường Châu Á giao dịch trái chiều sau khi phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mở cửa trái chiều vào thứ Tư 1/10, theo sau đà tăng của Phố Wall, nơi các nhà đầu tư dường như bỏ qua lo ngại về nguy cơ chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa.
Giá vàng hôm nay 01/10/2025: SJC lập đỉnh 138 triệu, thế giới biến động mạnh

Giá vàng hôm nay 01/10/2025: SJC lập đỉnh 138 triệu, thế giới biến động mạnh

Thị trường
Giá vàng SJC lập đỉnh lịch sử 138 triệu đồng/lượng sáng 01/10/2025, tăng 1,2 triệu đồng. Vàng thế giới giảm sâu 70 USD rồi phục hồi lên 3.864 USD/ounce. Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa đẩy giá vàng tăng 45,3% từ đầu năm.
Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên

Computing
Thấu hiểu điều này, Kingston Technology đã đưa ra những giải pháp nâng cấp thông minh, hiệu quả, và cực kỳ tiết kiệm. Thay vì phải chi một số tiền lớn để mua một thiết bị mới, các bạn sinh viên có thể tham khảo các sản phẩm ổ SSD và bộ nhớ RAM từ Kingston để nâng cấp PC và laptop nhằm cải thiện tốc độ xử lý, và tăng thêm không gian lưu trữ cho hệ thống.
