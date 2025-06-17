Cổ phiếu SK Hynix tăng mạnh sau thông tin công ty mẹ xây trung tâm AI lớn nhất Hàn Quốc

Cổ phiếu SK Hynix đã tăng gần 50% trong năm nay nhờ sự bùng nổ của AI. Ảnh: Getty.

Theo truyền thông Hàn Quốc, SK Group sẽ hợp tác với Amazon Web Services để triển khai dự án trung tâm dữ liệu tại thành phố Ulsan. SK Telecom và SK Broadband sẽ giữ vai trò dẫn dắt, cùng với sự tham gia của các công ty thành viên như SK Hynix.

Thông tin này đã tiếp thêm động lực cho đà tăng của cổ phiếu SK Hynix. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu công ty đã tăng gần 50 phần trăm nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo, riêng trong phiên thứ Ba đã tăng gần 3 phần trăm, nối tiếp mức tăng của ngày hôm trước.

SK Hynix hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động, hay còn gọi là DRAM, được sử dụng phổ biến trong máy tính cá nhân, máy chủ và các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Không dừng lại ở đó, công ty còn dẫn đầu trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao, loại chip được sử dụng trong máy chủ trí tuệ nhân tạo. Khách hàng lớn nhất của SK Hynix trong lĩnh vực này chính là Nvidia.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, trong quý đầu năm nay, SK Hynix chiếm tới 70 phần trăm thị phần doanh thu toàn cầu trong mảng bộ nhớ băng thông cao. Nhờ đó, lần đầu tiên trong lịch sử, SK Hynix đã vượt qua Samsung về thị phần DRAM toàn cầu, đạt 36 phần trăm so với 34 phần trăm của đối thủ.

Ông Hwang, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint, nhận định với Báo chí quốc tế: “Triển vọng lợi nhuận của SK Hynix đã được cải thiện đáng kể nhờ giá DRAM truyền thống tăng trở lại. Đặc biệt, Morgan Stanley, một tổ chức tài chính vốn có cái nhìn thận trọng về công ty cũng đã nâng dự báo lợi nhuận cho SK Hynix”.

Trong khi SK Hynix thăng hoa nhờ nhu cầu chip trí tuệ nhân tạo, Samsung lại chật vật tận dụng xu hướng này. Vốn hóa thị trường của Samsung Electronics đã giảm xuống còn 345 nghìn tỷ won, tương đương 252 tỷ đô la Mỹ, vào cuối tuần trước, đây là mức thấp nhất trong 9 năm trở lại đây.

Cổ phiếu Samsung tăng 4 phần trăm trong phiên thứ Ba, nhưng tính chung từ đầu năm, mức tăng vẫn kém xa so với SK Hynix. Ông Hwang nhận định rằng, dù Samsung đang có những tiến bộ nhất định trong công nghệ bộ nhớ băng thông cao, nhưng để giành lại thị phần từ Nvidia mà SK Hynix đang nắm giữ sẽ cần thêm thời gian.

“Sự thống trị của SK Hynix trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao vẫn đang rất vững chắc,” ông khẳng định.