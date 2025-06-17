Samsung kéo dài hỗ trợ thay màn hình lỗi sọc xanh đến tháng 9/2025 tại Ấn Độ

Theo Sammobile, Samsung vừa gia hạn thời gian hỗ trợ thay màn hình miễn phí cho các thiết bị gặp lỗi sọc xanh đến hết ngày 30/9/2025. Dù chỉ áp dụng tại Ấn Độ, thông tin này vẫn gây chú ý với người dùng Việt đang sử dụng các mẫu Galaxy cao cấp, đặc biệt là Galaxy S21, S21 FE và S22 Ultra.

Tình trạng xuất hiện một đường kẻ xanh hoặc hồng dọc trên màn hình Galaxy không còn xa lạ với người dùng Samsung. Sự cố thường xảy ra sau một thời gian sử dụng, không liên quan va đập hay vào nước, gây khó chịu trong trải nghiệm.

Samsung mang tới giải pháp cho vấn đề sọc xanh màn hình. Ảnh: Oneily News.

Từ năm ngoái, Samsung Ấn Độ đã triển khai chương trình thay màn hình miễn phí cho một số thiết bị gặp lỗi, gồm Galaxy S21, S21 FE và S22 Ultra. Người dùng chỉ cần mang máy đến trung tâm bảo hành kèm hóa đơn gốc để kiểm tra và xác nhận. Tuy nhiên, chi phí nhân công vẫn có thể được tính riêng tại một số điểm sửa chữa, dù mức giá này thấp hơn rất nhiều so với thay màn hình trọn gói.

Ban đầu, thời hạn hỗ trợ miễn phí kéo dài đến 30/9/2024, sau đó được nới đến 31/12/2024. Mới đây, các kênh hỗ trợ tại Ấn Độ đã xác nhận tiếp tục gia hạn đến 30/9/2025. Khả năng đây sẽ là lần gia hạn cuối cùng cho chương trình này.

Để đủ điều kiện, thiết bị cần nằm trong danh sách hỗ trợ và dưới 3 năm tuổi, không bị vỡ, móp, ngấm nước. Người dùng phải cung cấp hóa đơn mua hàng gốc. Danh sách sản phẩm đủ điều kiện vẫn chưa thay đổi, bao gồm toàn bộ dòng Galaxy S21, Galaxy S21 FE và Galaxy S22 Ultra.

Hiện tại, chương trình chỉ áp dụng tại Ấn Độ. Samsung chưa đưa ra thông báo nào về việc mở rộng đến các thị trường khác, kể cả thị trường Việt Nam. Tuy vậy, nhiều người dùng Việt gặp lỗi tương tự vẫn đang phản ánh tình trạng mà chưa có phản hồi chính thức từ hãng.

Nếu Galaxy bắt đầu xuất hiện sọc xanh bất thường, người dùng nên đặt lịch hẹn kiểm tra càng sớm càng tốt để tránh phát sinh chi phí không đáng có. Chương trình gia hạn lần này giúp người dùng thêm cơ hội sửa chữa thiết bị, nhưng không nên chờ đến sát thời điểm kết thúc.