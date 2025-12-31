Kinh tế số
Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng

10:27 | 31/12/2025
Biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy quyết định hạ lãi suất không hề dễ dàng, khi các nhà hoạch định chính sách chia rẽ gay gắt giữa rủi ro lạm phát và nhu cầu hỗ trợ thị trường lao động.
“Hầu hết các thành viên tham gia đánh giá rằng việc điều chỉnh giảm thêm phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang có thể là phù hợp nếu lạm phát giảm dần theo thời gian như dự kiến,” tài liệu cho biết.

Biên bản cuộc họp ngày 9–10/12 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), được Fed công bố sớm hơn thường lệ do kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đã hé lộ mức độ tranh cãi lớn xoay quanh quyết định cắt giảm lãi suất hồi tháng 12.

Cuối cùng, FOMC bỏ phiếu thông qua việc giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm với tỷ lệ 9 phiếu thuận, 3 phiếu chống, mức chia rẽ sâu nhất kể từ năm 2019. Quyết định này đưa lãi suất quỹ liên bang xuống vùng 3,5% – 3,75%, trong bối cảnh Fed phải cân nhắc giữa nguy cơ lạm phát dai dẳng và dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động.

Theo biên bản, đa số thành viên cho rằng việc điều chỉnh giảm lãi suất là phù hợp nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt theo đúng kỳ vọng. Tuy nhiên, nhiều quan chức cảnh báo Fed cần hết sức thận trọng với các bước đi tiếp theo.

“Một số thành viên cho rằng nên giữ nguyên lãi suất trong một thời gian sau khi đã hạ lãi suất tại cuộc họp này”, biên bản nêu rõ, phản ánh lo ngại rằng nới lỏng quá sớm có thể làm chệch hướng mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng ở mức “vừa phải”, song rủi ro suy yếu việc làm và nguy cơ lạm phát tăng trở lại đang tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ FOMC. Đáng chú ý, một số quan chức dù bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất nhưng thừa nhận đây là quyết định “rất khó khăn” và hoàn toàn có thể nghiêng về phương án giữ nguyên lãi suất.

Sau khi biên bản được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ. Trong khi đó, giới đầu tư đã nâng nhẹ kỳ vọng rằng Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng Tư năm tới.

Cuộc họp tháng 12 cũng đi kèm bản cập nhật Tóm tắt Dự báo Kinh tế, bao gồm biểu đồ “dot plot” cho thấy lộ trình lãi suất trong trung và dài hạn. Theo đó, 19 quan chức tham dự cuộc họp, trong đó 12 người có quyền bỏ phiếu, dự báo Fed có thể cắt giảm thêm một lần vào năm 2026 và một lần nữa vào năm 2027, đưa lãi suất về gần mức 3% và đây được xem là mức trung lập của nền kinh tế.

Phe phản đối cắt giảm lãi suất bày tỏ lo ngại rằng tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu 2% có dấu hiệu đình trệ trong năm 2025, đồng thời cho rằng Fed cần thêm bằng chứng rõ ràng về sự giảm nhiệt bền vững của giá cả.

Biên bản cũng đề cập đến tác động từ các biện pháp thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Dù thừa nhận thuế quan đang gây áp lực lên lạm phát, phần lớn các quan chức Fed cho rằng tác động này mang tính tạm thời và có thể suy giảm trong năm 2026.

Các dữ liệu kinh tế công bố sau cuộc họp cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tuyển dụng chậm nhưng chưa xuất hiện làn sóng sa thải mạnh. Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm, song vẫn cách khá xa mục tiêu 2%. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức bật đáng kể, với GDP quý III tăng trưởng tới 4,3%, vượt xa dự báo.

Tuy nhiên, Fed thừa nhận các dữ liệu hiện nay bị ảnh hưởng bởi độ trễ thống kê do thời gian chính phủ đóng cửa, khiến các nhà hoạch định chính sách phải thận trọng hơn khi đánh giá triển vọng kinh tế.

Trong bối cảnh đó, phần lớn thị trường dự đoán Fed sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ trong vài cuộc họp tới. Đồng thời, thành phần FOMC sắp thay đổi khi bốn chủ tịch Fed khu vực mới luân phiên bỏ phiếu và nhiều người trong số này vốn có quan điểm cứng rắn hơn về lạm phát.

Ngoài vấn đề lãi suất, FOMC cũng bỏ phiếu tái khởi động chương trình mua trái phiếu, tập trung vào tín phiếu kho bạc ngắn hạn nhằm giảm áp lực trên thị trường tài trợ. Fed khởi động chương trình với quy mô 40 tỷ USD mỗi tháng, sau khi từng thu hẹp bảng cân đối kế toán từ hơn 9.000 tỷ USD xuống khoảng 6.600 tỷ USD hiện nay.

Fed cảnh báo rằng nếu không nối lại chương trình mua tài sản, lượng dự trữ trong hệ thống ngân hàng có thể giảm xuống dưới mức “dồi dào” mà ngân hàng trung ương coi là cần thiết để đảm bảo ổn định tài chính.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

