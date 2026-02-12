Microchip và Hyundai hợp tác phát triển Ethernet 10BASE-T1S cho ô tô tương lai

Hãng sản xuất chip Microchip (Mỹ) vừa công bố chương trình hợp tác với Tập đoàn Hyundai Motor để triển khai công nghệ Ethernet trên một đôi dây 10BASE-T1S. Hai bên tập trung vào việc phát triển giải pháp mạng tiên tiến dành cho ô tô, tạo nền tảng cho kiến trúc xe hơi hiệu quả và có khả năng mở rộng cao.

Microchip Technology và Tập đoàn Hyundai Motor hợp tác nghiên cứu công nghệ Ethernet 10BASE-T1S trên một đôi dây dành cho kết nối ô tô trong tương lai

Công nghệ Single Pair Ethernet (SPE) trở thành giải pháp hiệu quả nhất trong bối cảnh các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) và tính năng kết nối trên xe phát triển nhanh. SPE cho phép kết nối liền mạch giữa các hệ thống trong xe, giảm nhu cầu sử dụng nhiều bus giao tiếp theo tiêu chuẩn riêng biệt. Hệ thống dây điện được đơn giản hóa, chi phí giảm và việc tích hợp mạng trở nên đồng bộ hơn.

Tập đoàn Hyundai Motor tích hợp giải pháp 10BASE-T1S của Microchip vào các nền tảng xe tương lai, tập trung vào ba lĩnh vực tăng trưởng: xe điện, xe tự lái và phương tiện thông minh. Dự án này bao gồm cả quyền tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật từ Microchip và các mẫu sản phẩm ban đầu, giúp đẩy nhanh tốc độ đưa giải pháp ra thị trường và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

Ông Matthias Kaestner, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp ô tô, trung tâm dữ liệu và mạng của Microchip nhận định: "Ngành công nghiệp ô tô chuyển sang phương tiện được định nghĩa bằng phần mềm, nhu cầu về mạng hiệu suất cao và có khả năng mở rộng tăng lên chưa từng có. Danh mục giải pháp phần cứng và phần mềm Ethernet trên một đôi dây của chúng tôi giúp khách hàng cắt giảm chi phí, giảm rủi ro và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường".

Đại diện Tập đoàn Hyundai Motor cho biết: "Chương trình hợp tác với Microchip cho phép chúng tôi khai thác chuyên môn Ethernet của họ để xây dựng hệ thống kết nối trên xe thế hệ tiếp theo. Tập đoàn Hyundai Motor sẽ đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ 10BASE-T1S và phát triển thế hệ mới của phương tiện thông minh".

Công nghệ 10BASE-T1S hỗ trợ giao tiếp Ethernet đa điểm qua một cặp dây xoắn, mở rộng mạng trong xe đến biên mạng. Giải pháp này kết nối các thiết bị, cơ cấu chấp hành và cảm biến với hiệu quả cao hơn và chi phí thấp hơn so với các phương pháp truyền thống.