Geely trình làng Galaxy TT, chạy tối đa 725 km mỗi lần sạc

Geely Galaxy TT ra mắt với thiết kế hướng đến khách hàng trẻ

Geely vừa chính thức trình làng mẫu sedan thuần điện Galaxy TT tại Trung tâm Nghệ thuật Thời trang Shanghai 1862 (Trung Quốc), đánh dấu bước mở rộng của hãng trong phân khúc sedan điện cỡ trung. Mẫu xe dự kiến được bán ra thị trường từ tháng 8/2026.

Geely trình làng mẫu sedan thuần điện Galaxy TT. Ảnh: Geely.

Galaxy TT gây chú ý khi sở hữu phong cách thiết kế mang nhiều đường nét hiện đại, phần nào gợi liên tưởng đến Xiaomi SU7. Xe có kích thước dài 4.999 mm, rộng 1.919 mm, cao 1.479 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.920 mm. Thiết kế thân xe theo kiểu fastback kết hợp tỷ lệ rộng trên cao 1,3 giúp tối ưu tính khí động học, đồng thời tạo dáng vẻ thể thao.

Geely Galaxy TT có thiết kế thể thao hướng đến giới trẻ. Ảnh: Geely.

Ở phía trước, Galaxy TT sử dụng cụm đèn pha Floating Star-Diamond đi cùng hốc hút gió cỡ lớn chia thành ba khoang. Phía sau nổi bật với cánh gió điện chủ động có ba chế độ điều chỉnh, tạo lực ép xuống mặt đường tối đa 508 N khi mở ở góc 22,5 độ. Cụm đèn hậu kéo dài hết chiều rộng thân xe, tích hợp 108 bóng LED, góp phần tăng khả năng nhận diện.

Thiết kế khoang lái của Geely Galaxy TT. Ảnh: Geely.

Khoang lái được thiết kế theo hướng tập trung vào người điều khiển với bốn tùy chọn phối màu nội thất. Xe trang bị hệ điều hành Flyme Auto thế hệ thứ hai, kết nối bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm và màn hình hiển thị thực tế tăng cường trên kính lái (AR-HUD). Tùy phiên bản, Galaxy TT được trang bị gói hỗ trợ lái tiêu chuẩn hoặc bổ sung cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe nhằm tăng khả năng hỗ trợ các tính năng lái thông minh.

Thiết kế hàng ghế của Geely Galaxy TT. Ảnh: Geely.

Không gian chứa đồ cũng được Geely chú trọng. Galaxy TT sở hữu khoang hành lý phía trước dung tích 110 lít, khoang hành lý sau hai tầng với tổng dung tích 528 lít. Ngoài ra, xe còn có nhiều hộc chứa đồ, ngăn kéo dưới hàng ghế sau và tủ lạnh dung tích 5,2 lít có khả năng làm mát hoặc giữ nóng đồ uống. Hãng cũng bố trí các điểm gắn phụ kiện bằng nam châm hoặc ren để người dùng dễ dàng tùy biến theo nhu cầu.

Nền tảng 800 V, phạm vi hoạt động tối đa 725 km

Geely Galaxy TT được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800 V và sử dụng pin lithium-ion do CATL cung cấp. Hãng đưa ra ba tùy chọn pin gồm 52,4 kWh, 63,8 kWh và 75,2 kWh. Theo từng cấu hình, xe có phạm vi hoạt động lần lượt 540 km, 640 km, 650 km và tối đa 725 km theo tiêu chuẩn CLTC, đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài của người dùng.

Geely Galaxy TT gồm ba tùy chọn pin. Ảnh: Geely.

Galaxy TT có hai cấu hình truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 245 kW (khoảng 328 mã lực). Trong khi đó, phiên bản hiệu suất cao trang bị hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh, cho tổng công suất 425 kW (570 mã lực).

Geely hiện chưa công bố giá bán của Galaxy TT. Mẫu sedan điện này sẽ được phân phối với tám màu sơn ngoại thất, trong đó có các tông màu nổi bật như Fjord Blue, Olive Green và Sunny Noon Blue. Với thiết kế hiện đại, nền tảng điện áp cao cùng phạm vi hoạt động lớn, Galaxy TT được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh cho Geely trong phân khúc sedan thuần điện tại thị trường Trung Quốc.