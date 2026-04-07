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Geely Việt Nam lập 3 kỉ lục mới với dòng xe EX5 EM-i

Thành Biên

Thành Biên

11:22 | 07/04/2026
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Mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) Geely EX5 EM-i chính thức xác lập ba kỷ lục Việt Nam ngay trong ngày ra mắt, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của công nghệ xe điện hóa tại thị trường trong nước.
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Geely EX5 EM-i xác lập 3 kỉ lục mới

Tại sự kiện ra mắt Geely EX5 EM-i diễn ra ngày 27/3, VietKings đã trao chứng nhận ở ba hạng mục gồm:

  • Quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất đạt 228,3 km
  • Tổng quãng đường di chuyển dài nhất sau một lần nạp đầy năng lượng (xăng và điện) đạt 1.823,7 km
  • Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thấp nhất trên quãng đường hỗn hợp, ở mức 3,02 lít/100 km.

Theo đại diện Geely Việt Nam, toàn bộ dữ liệu được thu thập từ hành trình thử nghiệm kéo dài ba ngày, từ 3/3 đến 5/3, xuất phát tại Hà Nội và kết thúc tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Xe sử dụng trong thử nghiệm là phiên bản EX5 EM-i Ultra, do hai chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng và Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp điều khiển.

Geely Việt Nam lập 3 kỉ lục mới với dòng xe SUV PHEV Geely EX5 EM-i
Ông Trịnh Lê Hùng và ông Nguyễn Mạnh Thắng là hai chuyên gia thực hiện chuyến đi bằng Geely EX5 EM-i dưới sự giám sát của tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Geely Việt Nam

Kết quả thực tế cho thấy khả năng vận hành của Geely EX5 EM-i đã vượt kỳ vọng, các chỉ số đạt được sau quá trình thực nghiệm vượt xa những con số ban đầu do hãng xe công bố:

  • Quãng đường chạy thuần điện đạt 228,3 km, cao hơn khoảng 34% so với mức công bố tiêu chuẩn.
  • Tổng quãng đường hỗn hợp đạt 1.823,7 km, vượt hơn 800 km so với thông số kỹ thuật ban đầu.
  • Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Geely EX5 EM-i duy trì ở mức 3,02 lít/100 km – con số cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung.
Geely Việt Nam lập 3 kỉ lục mới với dòng xe SUV PHEV Geely EX5 EM-i
Ông Lê Doãn Hợp, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác nhận tại buổi lễ ra mắt Geely EX5 EM-I. Ảnh: Geely Việt Nam

Đại diện VietKings cho biết đơn vị đã tham gia giám sát toàn bộ hành trình nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan. Các thông số được đo lường theo quy trình riêng, với tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt. Việc xác nhận kỷ lục không chỉ dựa trên kết quả cuối cùng mà còn xét đến điều kiện vận hành thực tế, bao gồm địa hình, thời tiết và cách thức sử dụng xe.

Khẳng định sức mạnh, Geely EX5 EM-i góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa ngành ô tô

Geely EX5 EM-i là mẫu SUV PHEV thuộc chiến lược toàn cầu của hãng, phát triển trên nền tảng khung gầm GEA (Global Energy Architecture) dành riêng cho xe năng lượng mới.

EX5 EM-i phát triển trên nền tảng khung gầm GEA, sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.740 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm. Thông số này đặt mẫu xe vào nhóm SUV cỡ C nhưng tiệm cận nhiều mẫu xe phân khúc cao hơn về không gian.

Thiết kế ngoại thất tiếp tục duy trì phong cách tối giản đặc trưng của dòng EX5. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt kín theo xu hướng xe điện hóa, kết hợp dải đèn LED định vị thanh mảnh kéo ngang. Phía sau, hệ thống ống xả được ẩn hoàn toàn nhằm tăng tính liền mạch cho tổng thể. Không gian nội thất của EX5 EM-i gần như giữ nguyên triết lý thiết kế của bản thuần điện. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 15,4 inch độ phân giải cao, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số.

SUV plug-in hybrid (PHEV) Geely EX5 EM-i. Ảnh: Geely Việt Nam
SUV plug-in hybrid (PHEV) Geely EX5 EM-i. Ảnh: Geely Việt Nam

Geely tích hợp loạt tiện nghi vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp như ghế có chức năng massage, sưởi cho hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện và điều khiển bằng giọng nói. Gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera 540 độ cùng nhiều tính năng an toàn chủ động cũng xuất hiện trong danh mục trang bị.

Điểm trọng tâm của EX5 EM-i nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất khoảng 110 mã lực với mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống đạt 215 mã lực. Geely tích hợp công nghệ Thor AI Electric Hybrid 2.0 nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng phân bổ năng lượng.

Với cấu hình PHEV, EX5 EM-i giải quyết tâm lý “ngại sạc” của một bộ phận người dùng. Chủ xe có thể sử dụng điện cho các quãng đường ngắn hằng ngày, đồng thời tận dụng động cơ xăng cho hành trình dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng.

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng
Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Hiện các dòng xe Geely được phân phối chính hãng bởi Tasco Auto, với mạng lưới 55 đại lý trên toàn quốc. Theo doanh nghiệp, chỉ trong 5 ngày đầu mở bán, hai mẫu xe EX5 và EX2 đã nhận được khoảng 1.200 đơn đặt hàng. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho phân khúc xe năng lượng mới, vốn còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Song song với hoạt động bán hàng, kế hoạch phát triển hạ tầng cũng được đẩy mạnh. Tasco và đối tác Esky dự kiến hoàn thành 55 trạm sạc trong quý II, nhằm hỗ trợ người dùng xe điện và hybrid cắm sạc. Đây là yếu tố then chốt để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Geely EX5 EM-i hiện được phân phối với ba phiên bản gồm Pro, Max và Ultra, có giá bán lần lượt 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Mức giá này đặt EX5 EM-i vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV xăng truyền thống và hybrid trong cùng phân khúc.

Trên thị trường quốc tế, Geely EX5 EM-i từng được biết đến với tên gọi Galaxy STARRAY EM-i, với thông số công bố khoảng 170 km cho chế độ thuần điện và hơn 1.000 km cho chế độ kết hợp. Tuy nhiên, kết quả tại Việt Nam cho thấy khả năng vận hành có thể vượt xa tiêu chuẩn trong điều kiện thực tế, khi được tối ưu hóa phù hợp với môi trường sử dụng.

Việc Geely EX5 EM-i đạt ba kỷ lục cùng lúc không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe điện hóa tại Việt Nam. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành và yếu tố môi trường, các mẫu xe PHEV được xem là giải pháp trung gian hiệu quả trước khi chuyển hoàn toàn sang xe thuần điện.

Geely Việt Nam lập 3 kỉ lục mới với dòng xe SUV PHEV Geely EX5 EM-i
3 kỉ lục mà Geely EX5 EM-i đạt được là minh chứng cho sức mạnh của dòng xe. Ảnh: Geely Việt Nam

Geely Việt Nam đánh giá kết quả thử nghiệm EX5 EM-i là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công nghệ mà hãng đang theo đuổi. Doanh nghiệp này đồng thời khẳng định cam kết đầu tư lâu dài vào thị trường Việt Nam, thông qua việc mở rộng hệ thống phân phối và hạ tầng hỗ trợ xe điện hóa.

Giới chuyên gia nhận định, việc một mẫu xe PHEV đạt kỷ lục về quãng đường và mức tiêu hao nhiên liệu tại Việt Nam có thể tạo ra áp lực cạnh tranh mới trên thị trường. Các hãng xe buộc phải nâng cấp công nghệ và tối ưu hiệu suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Geely Việt Nam nhận đặt cọc EX5 EM-i: chạy thuần điện 200km, ăn xăng ngang xe máy

Về dài hạn, sự xuất hiện của những sản phẩm như EX5 EM-i góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa ngành ô tô, đồng thời mở rộng lựa chọn cho khách hàng. Trong bối cảnh hạ tầng sạc vẫn đang phát triển, dòng xe PHEV được xem là giải pháp linh hoạt, kết hợp ưu điểm của cả xe điện và xe động cơ đốt trong.

Ba kỷ lục vừa được Geely EX5 EM-i xác lập không chỉ là thành tích riêng của một mẫu xe, mà còn phản ánh bước chuyển mình của thị trường ô tô Việt Nam trong xu hướng xanh hóa và tiết kiệm năng lượng.

EX5 EM-i Geely EX5 EM-i Geely Việt Nam SUV plug-in hybrid (PHEV) Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) SUV

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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NZD 0 14381 14976
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
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THB 0 723.3 0
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46

Chuyển động số

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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