Land Cruiser FJ nhận đặt cọc tại Việt Nam, ra mắt vào tháng 6

Theo thông tin từ hệ thống phân phối, Toyota Land Cruiser FJ có thể chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm nay, với số lượng nhập khẩu ban đầu hạn chế.

Với mức giá khoảng 1,198–1,2 tỷ đồng, Land Cruiser FJ nằm trên Corolla Cross trong danh mục sản phẩm của Toyota, đồng thời tiệm cận nhóm SUV hạng D. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là mẫu xe này lại có giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với hai dòng Land Cruiser nhập khẩu từ Nhật Bản là Prado và LC300, vốn có giá từ hơn 3 tỷ đồng trở lên.

Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota

Mức giá trên cho phép Toyota mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng trẻ hoặc những khách hàng yêu thích thương hiệu Land Cruiser nhưng chưa đủ khả năng tiếp cận các dòng xe cao cấp hơn. Đây cũng được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng độ phủ của dòng xe địa hình tại thị trường Đông Nam Á.

Kích thước và thiết kế hướng đến off-road

Toyota Land Cruiser FJ sở hữu kích thước tổng thể dài 4.575 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.960 mm, trục cơ sở đạt 2.580 mm. Với thông số này, xe có chiều dài tương đương SUV hạng C nhưng lại nổi bật về chiều cao, thậm chí vượt một số mẫu SUV hạng D như Fortuner.

Thiết kế của xe đi theo phong cách hình khối vuông vức, nhấn mạnh tính thực dụng và khả năng off-road. Các chi tiết như cản trước/sau lớn, hốc bánh mở rộng, trụ C dày bản và bánh dự phòng gắn phía sau tạo nên diện mạo đặc trưng của một mẫu SUV địa hình.

Toyota Land Cruiser FJ có thiết kế vuông vức. Ảnh: Toyota

Hệ thống chiếu sáng tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày với tùy chọn thiết kế tròn hoặc vuông, mang hơi hướng cổ điển. Thân xe sử dụng nhiều mảng ốp nhựa đen kích thước lớn nhằm tăng khả năng bảo vệ khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Nội thất của Land Cruiser FJ được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn tích hợp các trang bị hiện đại. Xe sử dụng vô-lăng ba chấu, cụm màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch và màn hình hiển thị phía sau tay lái.

Thiết kế khoang lái của Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota

Hệ thống điều hòa được điều khiển bằng phím điện tử, giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình vận hành. Tổng thể thiết kế nội thất mang nhiều nét tương đồng với các dòng Land Cruiser Prado và Hilux thế hệ mới, tập trung vào tính thực tế và độ bền.

Xe được bố trí 5 chỗ ngồi, phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân hoặc gia đình nhỏ, đồng thời linh hoạt khi sử dụng trong cả đô thị lẫn các chuyến đi xa.

Nội thất của Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota

Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng khung gầm rời IMV0, vốn đang được Toyota sử dụng cho các dòng xe bán tải và SUV như Hilux Champ. Xe được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.

Việc sử dụng nền tảng khung gầm rời giúp mẫu SUV này duy trì được khả năng vận hành bền bỉ trên nhiều loại địa hình khác nhau, đồng thời đảm bảo độ cứng vững khi di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt so với nhiều mẫu SUV đô thị sử dụng khung gầm liền khối (unibody) hiện nay.

Toyota Land Cruiser FJ được trang bị khung gần rời . Ảnh: Toyota

Theo thông tin từ đại lý, Land Cruiser FJ tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Đây là loại động cơ đã được Toyota sử dụng rộng rãi trên các mẫu Hilux và Fortuner tại khu vực Đông Nam Á.

Động cơ quen thuộc, tối ưu cho thị trường khu vực.

Xe kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD). Ngoài ra, Land Cruiser FJ còn được trang bị núm xoay lựa chọn chế độ lái cùng dải số thấp, hỗ trợ người lái vượt qua các địa hình khó.

Việc sử dụng động cơ quen thuộc giúp đảm bảo độ tin cậy, dễ bảo dưỡng và phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức công suất không quá nổi bật có thể là điểm cần cân nhắc đối với những khách hàng yêu cầu hiệu năng cao.

Toyota Land Cruiser FJ sở hữu hộp số tự động 6 cấp. Ảnh: Toyota

Sự xuất hiện của Land Cruiser FJ được dự báo sẽ tạo thêm sức nóng cho phân khúc SUV khung gầm rời tại Việt Nam. Với lợi thế thương hiệu, thiết kế khác biệt và mức giá cạnh tranh, mẫu xe này có tiềm năng trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của Toyota trong năm 2026.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu xe đa dụng, có khả năng di chuyển linh hoạt giữa đô thị và địa hình, Land Cruiser FJ có cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn. Tuy nhiên, để đạt được thành công, mẫu xe này sẽ cần chứng minh hiệu quả vận hành thực tế cũng như khả năng cạnh tranh trước các đối thủ đã có chỗ đứng trên thị trường.

Việc nhận đặt cọc sớm với số lượng giới hạn cũng cho thấy Toyota đang thử nghiệm phản ứng của thị trường, đồng thời tạo hiệu ứng khan hàng nhằm gia tăng sức hút cho sản phẩm trước thời điểm ra mắt chính thức.