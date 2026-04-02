SUV Baojun Yunhai được đăng ký bảo hộ công nghiệp tại Việt Nam

Baojun Yunhai thuộc phân khúc SUV/crossover hạng C, nhóm xe đang cạnh tranh khốc liệt với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc.

Việc đăng ký bảo hộ công nghiệp cho thấy động thái thăm dò hoặc chuẩn bị đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam của nhà sản xuất liên doanh SAIC - GM - Wuling (SGMW).

Nội thất được thiết kế số hóa nhằm tăng cường trải nghiệm người dùng

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài 4.590 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.608 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Thông số này đặt Yunhai ngang tầm với các mẫu SUV cỡ C phổ biến hiện nay, hướng tới nhóm khách hàng gia đình hoặc người dùng cần không gian rộng rãi.

Mẫu xe SUV hạng C Baojun Yunhai. Ảnh: Msauto

Đây là mẫu SUV 5 cửa, cấu hình 5 chỗ ngồi. Thiết kế tổng thể theo phong cách hiện đại, với cụm đèn chiếu sáng tạo hình góc cạnh, tích hợp dải đèn định vị ban ngày. Phần đầu xe trên phiên bản plug-in hybrid (PHEV) được bổ sung các khe hút gió nhằm tăng khả năng làm mát. Phía sau nổi bật với dải đèn hậu kéo dài và cánh lướt gió cỡ lớn, nhấn mạnh xu hướng thiết kế thể thao.

Bên trong, Baojun Yunhai tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,6 inch dạng nổi, kết hợp với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch phía sau vô-lăng. Giao diện điều khiển vận hành trên hệ điều hành Ling OS do hãng phát triển.

Khoang lái mẫu xe SUV hạng C Baojun Yunhai. Ảnh: Msauto

Hệ thống này hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, dẫn đường trực tuyến và cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Khu vực trung tâm được thiết kế tối giản, tích hợp sạc không dây và các tiện ích cơ bản, phù hợp xu hướng tối ưu hóa không gian.

Trang bị an toàn và hỗ trợ lái đạt cấp độ 2 (L2), bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ và hệ thống giám sát áp suất lốp, nâng cao khả năng vận hành an toàn.

Đẩy mạnh điện hóa, đa dạng lựa chọn vận hành

Điểm đáng chú ý của Baojun Yunhai nằm ở hệ truyền động. Hãng xe Trung Quốc triển khai đồng thời hai cấu hình: plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện (BEV), phản ánh chiến lược điện hóa rõ rệt trong phân khúc phổ thông.

Cả hai phiên bản đều sử dụng mô-tơ điện công suất 150 kW (tương đương 201 mã lực), mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Với bản PHEV, xe kết hợp thêm động cơ xăng dung tích 1.5L, đi kèm hai tùy chọn pin 9,5 kWh và 20,5 kWh. Quãng đường chạy thuần điện tương ứng đạt khoảng 60 km và 140 km, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.

Hình ảnh Baojun Yunhai trong công báo sở hữu công nghiệp. Ảnh: NOIP

Trong khi đó, phiên bản thuần điện được trang bị bộ pin dung lượng 56,7 kWh hoặc 69,2 kWh, cho phạm vi hoạt động từ 500 đến 600 km theo tiêu chuẩn CLTC. Con số này đặt Yunhai vào nhóm xe điện có tầm vận hành tương đối cao trong tầm giá.

Hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau được tinh chỉnh theo hướng ưu tiên sự êm ái. Xe duy trì khả năng cách âm tốt trong điều kiện vận hành đô thị, dù tiếng ồn gió và mặt đường có xu hướng tăng khi di chuyển ở tốc độ cao.

Giá bán cạnh tranh với tham vọng mở rộng thị trường

Tại Trung Quốc, Baojun Yunhai được phân phối với dải giá rộng, tùy theo cấu hình. Phiên bản PHEV có giá khởi điểm từ khoảng 99.800 nhân dân tệ (tương đương hơn 380 triệu đồng) và cao nhất khoảng 123.800 nhân dân tệ. Với bản thuần điện, mức giá dao động từ khoảng 99.800 đến 133.800 nhân dân tệ, trong khi phiên bản đặc biệt có thể lên tới hơn 165.000 nhân dân tệ (khoảng trên 630 triệu đồng).

Mức giá này tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể nếu so sánh với mặt bằng chung của phân khúc SUV hạng C, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xe điện và hybrid.

Trước đó, Baojun từng có kế hoạch đưa mẫu xe nhỏ hơn là Yep vào Việt Nam nhưng chưa thành hiện thực. Việc tiếp tục đăng ký bảo hộ cho Yunhai cho thấy hãng vẫn duy trì ý định thâm nhập thị trường.

Đáng chú ý, một số nguồn tin cho rằng mẫu SUV này có thể được phân phối quốc tế dưới thương hiệu MG, nhãn hiệu đã có chỗ đứng nhất định tại Việt Nam. Nếu kịch bản này xảy ra, Yunhai có thể tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn thông qua hệ thống phân phối sẵn có.

Sự xuất hiện của Baojun Yunhai phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt trong ngành ô tô: điện hóa và số hóa trở thành tiêu chuẩn mới, ngay cả ở phân khúc phổ thông. Các hãng xe Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về chi phí và công nghệ để đưa ra sản phẩm có cấu hình cao nhưng giá bán thấp.

Nếu chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, mẫu SUV này sẽ tạo thêm áp lực cạnh tranh lên các đối thủ cùng phân khúc, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong dải sản phẩm xe điện và hybrid.

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ, những mẫu xe như Baojun Yunhai có thể đóng vai trò “chất xúc tác”, thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện và tái định hình cuộc đua trong phân khúc SUV hạng C.