Xe và phương tiện
Xe 365

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Tạ Thành

14:23 | 26/03/2026
Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Hyundai Stargazer 2026 tại thị trường trong nước.
Mẫu xe Hyundai Stargazer 2026 được phân phối với hai phiên bản chính, giá bán lần lượt từ 569 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 615 triệu đồng cho bản Cao cấp (đã bao gồm VAT), bắt đầu có mặt tại đại lý từ ngày 24/3/2026.

Hyundai Stargazer 2026. Ảnh: Huyndai Thành Công
Hyundai Stargazer 2026. Ảnh: Huyndai Thành Công

Ở lần nâng cấp này, Hyundai tập trung tái định hình Stargazer trong phân khúc MPV phổ thông bằng cách cải thiện toàn diện các yếu tố từng bị đánh giá là hạn chế, đặc biệt là thiết kế ngoại hình và trải nghiệm sử dụng. Xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình đồng thời duy trì khả năng phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ.

Thiết kế ngoại thất là thay đổi dễ nhận thấy nhất. Hyundai điều chỉnh phong cách của Stargazer theo hướng lai SUV, tăng tính cứng cáp và hiện đại. Phần đầu xe được tái thiết kế với dải đèn LED với tạo hình đặc trưng, kết hợp cụm đèn pha đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng. Các đường gân dập nổi kéo dài dọc thân xe giúp tổng thể liền mạch hơn, đồng thời tăng cảm giác khỏe khoắn. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được làm mới với hình khối sắc nét, tạo sự đồng bộ với thiết kế tổng thể.

Thiết kế phần đầu xe của Hyundai Stargazer 2026. Ảnh: Huyndai Thành Công
Thiết kế phần đầu xe của Hyundai Stargazer 2026. Ảnh: Huyndai Thành Công

Kích thước xe cũng được duy trì ở mức nổi bật trong phân khúc, với chiều dài 4.575 mm, trục cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm đạt 205 mm. Những thông số này giúp cải thiện không gian nội thất cũng như khả năng vận hành trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau. Riêng bản Cao cấp sử dụng mâm 17 inch, lớn hơn so với mâm 16 inch trên bản Đặc biệt, góp phần tăng chiều cao tổng thể.

Bên trong khoang cabin, Hyundai tiếp tục nâng cấp theo hướng hiện đại hóa và tối ưu trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn là cụm màn hình kép 10,25 inch dạng liền khối, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Hệ thống này cho phép hiển thị thông tin vận hành, bản đồ và điều chỉnh các tính năng của xe, bao gồm cả các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Thiết kế cụm màn hình kép 10,25 inch dạng liền khối của Hyundai Stargazer 2026. Ảnh: Huyndai Thành Công
Thiết kế cụm màn hình kép 10,25 inch dạng liền khối của Hyundai Stargazer 2026. Ảnh: Huyndai Thành Công

Không gian nội thất vẫn duy trì cấu hình 3 hàng ghế rộng rãi. Hãng xe Hàn Quốc chú trọng tối ưu khoảng để chân và khoảng trần, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, nhằm cải thiện sự thoải mái cho hành khách. Trang bị tiện nghi gồm điều hòa tự động, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa gió cho hàng ghế sau và cổng sạc USB Type-C. Một số tiện ích thực dụng như bàn gấp đa năng ở hàng ghế thứ hai tiếp tục được duy trì.

Cấu hình 3 hàng ghế rộng rãi của Hyundai Stargazer 2026. Ảnh: Huyndai Thành Công
Cấu hình 3 hàng ghế rộng rãi của Hyundai Stargazer 2026. Ảnh: Huyndai Thành Công

Stargazer 2026 không thay đổi cấu hình động cơ. Xe sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Hộp số biến thiên thông minh iVT tích hợp cơ chế giả lập 8 cấp số cùng 4 chế độ lái gồm Normal, Eco, Sport và Smart. Hệ thống phun xăng kép và quản lý nhiệt tiếp tục được duy trì nhằm tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống an toàn. Stargazer 2026 được bổ sung gói công nghệ Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, giữ làn và định tâm làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ lùi tránh va chạm, đèn pha thích ứng và cảnh báo xe phía trước di chuyển. Xe trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí, nâng mức an toàn trong phân khúc MPV phổ thông.

Huyndai Stargazer 2026 không thay đổi cấu hình động cơ. Ảnh: Huyndai Thành Côn
Huyndai Stargazer 2026 không thay đổi cấu hình động cơ. Ảnh: Huyndai Thành Côn

Theo số liệu thị trường, Stargazer từng đạt doanh số hơn 3.300 xe trong năm 2025, đứng ở nhóm dưới trong phân khúc MPV. Kết quả này cho thấy mẫu xe chưa đạt kỳ vọng so với tiềm năng thương hiệu. Việc nâng cấp toàn diện ở phiên bản 2026 được xem là bước đi nhằm cải thiện sức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh phân khúc ngày càng đông đúc với sự hiện diện của nhiều mẫu xe mới.

Huyndai Stargazer 2026 được bổ sung gói công nghệ Hyundai SmartSense. Ảnh: Huyndai Thành Công
Huyndai Stargazer 2026 được bổ sung gói công nghệ Hyundai SmartSense. Ảnh: Huyndai Thành Công

Dù vậy, áp lực cạnh tranh vẫn rất lớn khi các đối thủ như Xpander hay Veloz Cross đã xây dựng được vị thế vững chắc. Bên cạnh đó, những cái tên mới như VinFast Limo Green cũng bắt đầu tạo sức ép ở phân khúc xe đa dụng.

Với loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và trang bị, Hyundai Stargazer 2026 cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm theo hướng thực dụng và hiện đại hơn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng thuyết phục người tiêu dùng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Huyndai Stargazer 2026 Stargazer 2026 Hyundai Thành Công Việt Nam Hyundai Thị trường xe Việt Nam

