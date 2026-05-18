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Movespeed, giải pháp năng lượng toàn diện cho giới công sở

Thái Tuấn

Thái Tuấn

12:26 | 18/05/2026
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Chúng ta thường thấy các chuyên gia và nhân sự cấp cao thường xuyên phải di chuyển giữa văn phòng, địa điểm gặp gỡ đối tác và các chuyến công tác dài ngày. Trong bối cảnh đó, điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay đã trở thành trung tâm điều hành công việc.
MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam
TMC trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu Movespeed tại Việt Nam TMC trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu Movespeed tại Việt Nam

Tuy nhiên, cường độ hoạt động liên tục luôn đi kèm với thách thức lớn về giới hạn năng lượng. Để giải quyết triệt để vấn đề này, thương hiệu phụ kiện công nghệ Movespeed mang đến hệ sinh thái năng lượng chuyên nghiệp, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của người dùng doanh nghiệp.

Movespeed, giải pháp năng lượng toàn diện cho giới công sở
Pin dự phòng Movespeed cho smartphone

Đầu tiên là pin dự phòng Movespeed cho smartphone

Theo đại diện Movespeed thì nhóm khách hàng văn phòng có tần suất di chuyển cao cần một bộ pin dự phòng lý tưởng không chỉ có dung lượng lưu trữ lớn mà còn phải vượt qua các bài kiểm định an toàn nghiêm ngặt.

Movespeed với hệ thống cell pin cao cấp, nổi bật là công nghệ pin thể bán rắn giúp tối ưu hóa không gian linh kiện, mang lại thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế mà còn gia tăng đáng kể tuổi thọ của sản phẩm.

Cùng Movespeed trải nghiệm giải pháp năng lượng toàn diện cho giới công sở
Movespeed được tích hợp vi mạch thông minh có khả năng kiểm soát nhiệt độ, tự động điều chỉnh dòng điện và lập tức ngắt mạch khi phát hiện dấu hiệu quá tải

Bên cạnh đó thì yếu tố an toàn luôn được nhà sản xuất đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế Movespeed được tích hợp vi mạch thông minh có khả năng kiểm soát nhiệt độ, tự động điều chỉnh dòng điện và lập tức ngắt mạch khi phát hiện dấu hiệu quá tải. Đồng thời, lớp vỏ ngoài được chế tác từ vật liệu chống cháy chất lượng cao, kết hợp cùng kết cấu hấp thụ lực giúp thiết bị chống chịu va đập cực kỳ hiệu quả. Những cải tiến này loại trừ triệt để các rủi ro cháy nổ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng dù làm việc ở bất kỳ không gian nào.

Cùng Movespeed trải nghiệm giải pháp năng lượng toàn diện cho giới công sở
Dây sạc và củ sạc Movespeed

Thứ hai là củ sạc và cáp truyền tải, bộ đôi thiết bị này sẽ giúp tối đa hóa hiệu suất thiết bị. Trong hệ sinh thái Movespeed thì các dòng củ sạc cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ được ứng dụng vật liệu bán dẫn thế hệ mới. Công nghệ này cho phép thu gọn tối đa kích thước củ sạc trong khi vẫn duy trì công suất đầu ra vượt trội, đủ khả năng cung cấp năng lượng đồng thời cho cả máy tính xách tay và điện thoại di động trong thời gian ngắn nhất.

Đặc biệt, khi kết hợp cùng hệ thống cáp sạc bọc dù siêu bền, có khả năng chịu lực kéo căng và chống đứt gãy ở các điểm tiếp xúc, bộ giải pháp năng lượng của Movespeed đảm bảo quá trình truyền tải điện năng diễn ra xuyên suốt và ổn định. Sự tương thích đa dạng với nhiều chuẩn sạc giúp người dùng tối giản hóa hành trang, loại bỏ sự phiền toái khi phải mang theo quá nhiều phụ kiện cồng kềnh.

Và chất lượng được bảo chứng từ nhà phân phối. Có thể nói mạng lưới phân phối nội địa uy tín chính là yếu tố then chốt để tạo nên niềm tin bền vững cho khách hàng. Hiện tại, người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các thiết bị năng lượng chất lượng cao này thông qua nhà phân phối Thùy Minh TMC, đơn vị phân phối độc quyền các dòng sản phẩm chính hãng Movespeed tại thị trường Việt Nam.

Cùng Movespeed trải nghiệm giải pháp năng lượng toàn diện cho giới công sở

Thùy Minh TMC là đơn vị phân phối độc quyền các dòng sản phẩm của Movespeed tại Việt Nam

Theo đại diện Movespeed chia sẻ tại lễ ký kết mới đây thì “sự hiện diện của Thùy Minh TMC mang đến cam kết mạnh mẽ về nguồn gốc hàng hóa chính hãng, quy trình bảo hành minh bạch và dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt chuẩn. Mọi vấn đề phát sinh về kỹ thuật đều được xử lý nhanh chóng, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm tận hưởng trải nghiệm công nghệ.”

Có thể nói, hệ sinh thái sạc và pin dự phòng Movespeed đã thiết lập nên một tiêu chuẩn mới cho bộ công cụ giúp nâng cao hiệu suất làm việc di động cho giới văn phòng, giúp họ luôn duy trì trạng thái sẵn sàng kết nối, tối ưu hóa năng suất trong mọi hoàn cảnh.

MOVESPEED phụ kiện Nhà phân phối Thùy Minh giới văn phòng thường xuyên di chuyển hệ sinh thái Movespeed sạc dự phòng an toàn pin sạc dự phòng

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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026