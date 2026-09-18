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Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới

Thái Tuấn

Thái Tuấn

20:59 | 18/09/2026
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Đây là dòng sản phẩm được thiết kế cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh - sinh viên, các bạn trẻ mới đi làm, nhà sáng tạo nội dung và người dùng phổ thông.
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Với nhiều tùy chọn kích thước màn hình, loạt laptop mới kết hợp sức mạnh chip xử lý Intel® Wildcat Lake hoặc AMD Ryzen™ AI 400 Series cùng các trải nghiệm thông minh nhờ tích hợp AI, màn hình sống động, thời lượng pin bền bỉ và thiết kế nhẹ nhưng chắc chắn - giúp người dùng duy trì hiệu suất, nuôi dưỡng sáng tạo và kết nối liền mạch ở bất cứ đâu.

Hướng tới các học sinh - sinh viên, Lenovo đã nâng cao giá trị sử dụng của dòng laptop IdeaPad Gen 11 tại Việt Nam bằng việc tích hợp thêm bộ phần mềm Microsoft Office trên toàn bộ sản phẩm. Bộ công cụ cực kỳ hữu ích này cung cấp đầy đủ ứng dụng thiết yếu để soạn thảo tài liệu, tạo bài thuyết trình, quản lý bài tập, tổ chức thông tin và xử lý các tác vụ hằng ngày - giúp người dùng xây dựng nền tảng năng suất toàn diện ngay từ những ngày đầu tiên đồng hành cùng thiết bị.

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới
IdeaPad Slim 5 Series Gen 11

Trong đó, nổi bật là mẫu IdeaPad Slim 5 Series Gen 11 với các tùy chọn kích thước màn hình 13", 14" và 15", dòng IdeaPad Slim 5i Gen 11 mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng, từ tính di động gọn nhẹ đến không gian hiển thị rộng rãi phục vụ nhu cầu đa nhiệm.

Được trang bị bộ vi xử lý mới nhất Intel® “Wildcat Lake” Core™ Ultra hoặc AMD Ryzen™ AI 400 Series, các laptop mới cung cấp hiệu năng phản hồi nhanh, đáp ứng trọn vẹn cho công việc hằng ngày, sáng tạo nội dung và những tác vụ được tăng cường bởi AI. Màn hình độ phân giải cao tỷ lệ 16:10, tùy chọn OLED rực rỡ, mang đến không gian hiển thị rộng hơn cùng độ sắc nét ấn tượng, kết hợp với hệ thống loa Dolby Audio™ và chứng nhận TÜV Low Blue Light để đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới
IdeaPad Slim 5 Series

IdeaPad Slim 5 Series mới được trang bị nhiều tính năng thông minh như Smart Connect giúp kết nối liền mạch giữa PC và thiết bị di động, công nghệ khử tiếng ồn và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh bằng AI, cùng hệ thống bảo mật nâng cao với camera IR, nhận diện khuôn mặt và màn che camera vật lý. Windows Copilot cũng được tích hợp sẵn, trang bị cho người dùng một trợ lý ảo thông minh hỗ trợ soạn thảo, lập kế hoạch, tìm kiếm và quản lý tác vụ hiệu quả.

Được chế tác từ khung nhôm cao cấp cùng các tùy chọn màu sắc hiện đại, IdeaPad Slim 5i sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhưng bền bỉ, đạt chuẩn độ bền MIL‑STD‑810H. Thời lượng pin dài kết hợp công nghệ sạc nhanh Rapid Charge Boost giúp duy trì hiệu suất xuyên suốt trọn ngày làm việc, trong khi hệ thống cổng kết nối đa dạng - USB‑C®, USB‑A, HDMI® và nhiều tùy chọn khác - đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt và thuận tiện trong mọi tình huống.

Các mẫu 14" và 15" có màn hình lớn hơn và không gian bàn phím rộng rãi hơn, cực kỳ tiện lợi cho những phiên làm việc kéo dài, trong khi phiên bản 13" nhỏ gọn vẫn giữ trọn trải nghiệm cao cấp trong một thiết kế cực kỳ linh hoạt - lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới
IdeaPad Slim 3i Series

IdeaPad Slim 3i Series có IdeaPad Slim 3i Gen 11 được xem là sản phẩm tiêu biểu, mang đến sự cân bằng hài hòa giữa hiệu suất, giải trí và tính di động dành cho học sinh - sinh viên, các bạn trẻ mới đi làm và gia đình.

Với các tùy chọn kích thước 14", 15" và 16", Slim 3i kết hợp bộ vi xử lý Intel® mới nhất cùng màn hình 16:10 sống động và loạt tính năng thông minh, hỗ trợ hiệu quả cho nhu cầu đa nhiệm, học trực tuyến, thưởng thức nội dung giải trí và sáng tạo hằng ngày.

Người dùng sẽ được tận hưởng trải nghiệm hình ảnh cuốn hút với màn hình độ phân giải cao - bao gồm cả tùy chọn OLED 2.5K - viền mỏng, âm thanh Dolby Audio™ và chứng nhận TÜV Low Blue Light, mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới
IdeaPad Slim 3i Series

Trọng lượng nhẹ, thời lượng pin ấn tượng và công nghệ sạc nhanh Rapid Charge Boost giúp thiết bị trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển. Độ bền đạt chuẩn MIL‑STD‑810H cùng việc sử dụng vật liệu tái chế sau tiêu dùng cũng thể hiện rõ cam kết của Lenovo đối với độ tin cậy và tính bền vững.

Khả năng nâng cấp RAM và SSD dễ dàng giúp kéo dài vòng đời thiết bị, còn Smart Connect cho phép tương tác liền mạch giữa các hệ điều hành Windows, Android và iOS, hỗ trợ chia sẻ tệp và luồng công việc đa thiết bị một cách dễ dàng.

Dẫn đầu danh mục là IdeaPad Slim 3i Gen 11 (16") mang đến cơ hội trải nghiệm Copilot+ PC nhờ sở hữu bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra, giúp đạt năng suất vượt trội với khả năng tìm kiếm nâng cao, tích hợp bảo mật Microsoft Pluton và các tính năng thông minh hỗ trợ viết lách, lập kế hoạch và sáng tạo nội dung - tất cả trên màn hình 16” rộng rãi, tối ưu cho nhu cầu đa nhiệm hiện đại.

Trong khi đó, các mẫu IdeaPad Slim 3i Gen 11 14" và 15" mang đến trải nghiệm AI PC mạnh mẽ với hiệu năng Intel® Core™ Ultra cùng loạt tính năng thông minh như khử tiếng ồn bằng AI, tối ưu hóa camera và Smart Connect, giúp duy trì luồng công việc đa thiết bị liền mạch.

IdeaPad Slim 5i/5a Gen 11 và IdeaPad Slim 3i Gen 11 hiện đã có mặt trên thị trường, với mức giá khởi điểm lần lượt từ 34.990.000 đồng và 24.990.000 đồng.

Tất cả các mẫu máy đều đi kèm 2 năm dịch vụ Premium Care, đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu để duy trì hiệu năng tối ưu và sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Nhân dịp này, Lenovo cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi toàn quốc cho dòng sản phẩm mới này từ 26/8/2026 đến 31/10/2026 (hoặc đến khi hết quà). Trong thời gian này khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng gồm một quà phiên bản giới hạn mùa tựu trường kèm một phụ kiện tùy theo laptop được khuyến mãi.

Lenovo Học sinh sinh viên IdeaPad Slim 5i/5a Gen 11 IdeaPad Slim 3i Gen 11 trải nghiệm AI PC

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 18006 18280 18856
CAD 18045 18320 18939
CHF 30891 31268 31915
CNY 0 3842 3938
EUR 29219 29439 30519
GBP 33950 34340 35278
HKD 0 3186 3388
JPY 158 161 169
KRW 0 18 20
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