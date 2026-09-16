Xe và phương tiện

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Thành Biên

Thành Biên

19:50 | 16/09/2026
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Kia PV7 ra mắt tại triển lãm IAA Transportation 2026 với kiến trúc điện 800V, phạm vi di chuyển hơn 460 km và nhiều cấu hình khác nhau nhằm phục vụ vận tải hàng hóa, hành khách.
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Thiết kế hướng đến vận tải đa dụng

Kia đã giới thiệu mẫu xe van thuần điện hoàn toàn mới mang tên PV7 tại triển lãm IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức. Được định vị phía trên PV5, mẫu xe sở hữu khoang chở hàng lớn hơn, tải trọng cao hơn và kiến trúc điện 800V.

PV7 là phiên bản thương mại của mẫu concept từng được Kia giới thiệu vào năm 2024. Xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế tương đồng PV5 với phần đầu ngắn, cụm đèn LED chia đôi và kính lái bao quanh khoang nội thất.

Xe van thuần điện Kia PV7 tại triển lãm IAA Transportation 2026. Ảnh: Kia.
Xe van thuần điện Kia PV7 tại triển lãm IAA Transportation 2026. Ảnh: Kia.

Hai bên thân xe xuất hiện cửa lùa chỉnh điện cùng nhiều chi tiết ốp nhựa đen. Theo Kia, các chi tiết dễ hư hỏng này có thể thay thế, qua đó đơn giản hóa quá trình sửa chữa và giảm thời gian xe phải nằm xưởng.

PV7 tiêu chuẩn dài 5.350 mm, chiều dài cơ sở 3.500 mm, dài hơn 655 mm so với PV5. Trong tương lai, Kia sẽ bổ sung các phiên bản Long và High Roof, nâng tổng số cấu hình của dòng xe lên không dưới 23 phiên bản.

Kia PV7 sở hữu khoang chở hàng lớn. Ảnh: Kia.
Kia PV7 sở hữu khoang chở hàng lớn. Ảnh: Kia.

Nội thất được thiết kế số hóa

Khoang lái PV7 được thiết kế khác biệt so với nhiều mẫu xe thương mại truyền thống. Xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch kết hợp màn hình trung tâm 14,6 inch, vận hành hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect dựa trên nền tảng Android và tích hợp trợ lý giọng nói AI Gleo.

Bên cạnh đó là hệ thống đèn viền nội thất, nhiều ngăn chứa đồ và các nút bấm vật lý. Vô lăng hai chấu góp phần tạo diện mạo hiện đại cho khoang lái.

Thiết kế khoang lái của Kia PV7. Ảnh: Kia.
Thiết kế khoang lái của Kia PV7. Ảnh: Kia.

Kia cung cấp 2 phiên bản: PV7 Cargo 3 chỗ và Passenger 9 chỗ tại thời điểm ra mắt. Bản Passenger có thể phát triển thành cấu hình 7, 9 hoặc 11 chỗ. Phiên bản 7 chỗ sử dụng hệ thống ghế Long-rail Easy Remove, cho phép trượt hoặc tháo rời hàng ghế phía sau.

Với bản Cargo, khoang hàng của PV7 Cargo Long đạt dung tích chở hàng 6.300 lít, trong khi Cargo High Roof đạt 8.000 lít. Tải trọng tối đa của PV7 Compact là 1.200 kg. Xe còn có cửa thông hàng dưới ghế hành khách để vận chuyển vật dụng dài.

Kia PV7 bản Cargo. Ảnh: Kia.
Kia PV7 bản Cargo. Ảnh: Kia.

Động cơ và khả năng sạc

PV7 sử dụng nền tảng khung gầm E-GMP.S dành riêng cho xe điện và được trang bị kiến trúc điện 800V, thay vì hệ thống 400V trên PV5.

Hệ truyền động gồm một mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn pin 71,5 kWh hoặc 96,2 kWh.

Kia PV7 Cargo có phạm vi hoạt động hơn 460 km một lần sạc. Ảnh: Kia.
Kia PV7 Cargo có phạm vi hoạt động hơn 460 km một lần sạc. Ảnh: Kia.

Với bộ pin dung lượng lớn, PV7 Cargo có phạm vi hoạt động hơn 460 km theo tiêu chuẩn WLTP. Khi sử dụng bộ sạc nhanh DC 350 kW, pin có thể tăng từ 10-80% trong khoảng 25 phút.

PV7 còn hỗ trợ cấp điện cho thiết bị ngoài thông qua công nghệ V2L và là mẫu xe Kia đầu tiên được trang bị hai cổng sạc. Xe dự kiến bán tại Hàn Quốc và châu Âu từ nửa cuối năm 2027, trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

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