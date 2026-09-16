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Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16

Bình Lê

Bình Lê

14:40 | 16/09/2026
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Ngày 15/9, tại Hà Nội, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với EUNIC (Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán châu Âu) tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16.
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Diễn ra từ ngày 18 đến 26/9 tại Hà Nội và từ ngày 18 đến 25/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan năm nay giới thiệu 20 tác phẩm trong chương trình chính, gồm 9 phim Việt Nam do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và 11 phim quốc tế đến từ các nước châu Âu. Bên cạnh đó, 5 phim của các nhà làm phim độc lập Việt Nam cũng được lựa chọn trình chiếu.

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16
Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí - Ảnh: Thùy Chi

Một điểm đáng chú ý tại Liên hoan năm nay là sự tham gia lần đầu của Na Uy, bên cạnh các quốc gia và vùng lãnh thổ đã đồng hành trong nhiều năm như Áo, Italia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Pháp, Phần Lan và Wallonie-Bruxelles (Bỉ).

Theo Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, lượng khán giả tìm đến phim tài liệu đang có xu hướng tăng, trong đó có sự quan tâm đáng kể từ khán giả trẻ.

Qua khảo sát, nhiều người trẻ mong muốn tìm kiếm những câu chuyện gần gũi, chân thực, phản ánh nhịp thở của cuộc sống và đây chính là một trong những thế mạnh của phim tài liệu. Nếu trước đây phim tài liệu thường được xem là thể loại khá kén người xem thì những năm gần đây, xu hướng này đang có sự thay đổi rõ rệt.

Ông Trịnh Quang Tùng cho rằng sự quan tâm của khán giả cũng tạo thêm động lực để các nhà làm phim tiếp tục tìm tòi đề tài, đổi mới cách kể chuyện, đưa phim tài liệu đến gần hơn với khán giả.

Nhiều tác phẩm từng được vinh danh

Các tác phẩm Việt Nam tham dự Liên hoan năm nay khai thác nhiều chủ đề về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, môi trường và di sản. Trong đó, “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” khắc họa chân dung nữ giáo sư toán học đầu tiên của Việt Nam; “Chuyện bên sông Hoài phố” đề cập câu chuyện bảo tồn di sản.

Các bộ phim “Những người kể chuyện phố cổ Hà Nội”, “Giữ mãi màu xanh”, “Đạm Phương nữ sử”, “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị”, “Giấy dó: Cuộc hành trình trở về”... tiếp tục mở ra những góc nhìn về các nhân vật, giá trị văn hóa và những vấn đề của đời sống đương đại.

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16
Ban tổ chức thông tin về Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 - Ảnh: Thùy Chi

Ở nhóm phim châu Âu, nhiều tác phẩm có thành tích đáng chú ý tại các giải thưởng và liên hoan phim quốc tế. “Hỏa hoạn Nhà thờ Đức Bà” của Pháp tái hiện vụ cháy xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 15/4/2019. Tác phẩm kết hợp chất liệu phim tài liệu với các yếu tố điện ảnh tái hiện và được trao Giải César cho Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất năm 2023.

“Sara và những kiếp người” của Thụy Điển kể về nữ nhà văn Sara Lidman, người từng nhiều lần đến Việt Nam. Bộ phim được đề cử tại giải Guldbagge ở hạng mục Nhạc phim gốc xuất sắc năm 2020, đồng thời nhận Giải thưởng Gemma Firsova - Phim xuất sắc nhất về chủ đề triết học xã hội năm 2020.

Các tác phẩm khác như “Bài học trong khói lửa” của Phần Lan, “Điểm tựa” của Bỉ, “Cô ấy” của Italia, “Một lũ trẻ, một con khỉ và một tòa lâu đài” của Tây Ban Nha, “Đích đến còn xa” của Áo và “Tuổi thơ” của Na Uy mang đến những cách tiếp cận đa dạng về con người, xã hội và những vấn đề của đời sống.

Một nét mới trong cách tổ chức Liên hoan là mô hình chiếu phim song song, kết hợp một tác phẩm Việt Nam với một tác phẩm châu Âu trong mỗi buổi chiếu. Cách sắp xếp này tạo điều kiện để khán giả đặt các câu chuyện, góc nhìn và phương thức thể hiện khác nhau trong cùng một không gian thưởng thức.

Bên cạnh chương trình chính, 5 bộ phim của các nhà làm phim độc lập Việt Nam gồm “Phòng thu bí mật”, “Những thiên thần trắng ở bên chúng ta”, “Người cất mả”, “Mạc Hậu” và “Nhà yêu nước Phó Đức Chính” cũng được giới thiệu. Các tác phẩm khai thác những câu chuyện về âm nhạc, cộng đồng người bạch tạng, nghề cải táng, sân khấu Tuồng và một nhân vật lịch sử.

Qua 16 mùa tổ chức, Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam tiếp tục là cầu nối giao lưu văn hóa, điện ảnh giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu. Thông qua ngôn ngữ phim tài liệu, những câu chuyện từ các nền văn hóa khác nhau được chia sẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa công chúng, những người làm điện ảnh Việt Nam và châu Âu.

Các suất chiếu miễn phí diễn ra tại Rạp chiếu phim Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, số 465 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội, từ ngày 18 đến 26/9; và Rạp DCINE Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 18 đến 25/9.

Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam phim tài liệu

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Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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34°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,010 ▲120K 14,610 ▲120K
Trang sức 99.99 14,020 ▲120K 14,620 ▲120K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
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Cập nhật: 16/09/2026 16:00
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Cập nhật: 16/09/2026 16:00

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