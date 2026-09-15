Cựu CEO Green SM lập startup AVES, đặt mục tiêu ra mắt xe điện năm 2027

Ông Nguyễn Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành thương hiệu Green SM, vừa công bố dự án mới mang tên AVES. Tại doanh nghiệp này, ông Thanh giữ vai trò nhà sáng lập kiêm CEO.

Công ty cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026, đặt trụ sở tại Hà Nội, có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được các nguồn công bố, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ.

Hai cổ đông sáng lập còn lại gồm ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng, sở hữu 10% và ông Triệu Tuyên Hoàng sở hữu 5% vốn.

AVES ưu tiên phát triển xe máy điện và xe đạp điện

Ông Nguyễn Văn Thanh hiện là đồng sáng lập và Tổng giám đốc Aves. Ảnh: Thanh Nguyễn

Theo giới thiệu của nhà sáng lập, AVES định hướng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe đạp điện, xe máy điện, xe ba bánh điện, giải pháp năng lượng tái tạo và các thiết bị công nghệ thông minh.

Ở giai đoạn đầu, xe điện sẽ là nhóm sản phẩm được ưu tiên. Hai dòng sản phẩm đầu tiên dự kiến được thương mại hóa là xe máy điện và xe đạp điện, với mục tiêu ra mắt vào mùa hè năm 2027.

Doanh nghiệp hiện trong quá trình xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu, phát triển tại Hưng Yên. Đây sẽ là những hạng mục quan trọng nếu AVES muốn tiến từ giai đoạn thiết kế, thử nghiệm sang sản xuất sản phẩm thương mại.

Tuy nhiên, đến nay AVES chưa công bố chi tiết cấu hình kỹ thuật, công nghệ pin, nền tảng phần mềm, giá bán, công suất nhà máy hay tỷ lệ nội địa hóa của các mẫu xe dự kiến ra mắt. Vì vậy, khả năng cạnh tranh thực tế của sản phẩm vẫn cần chờ thêm thông tin khi dự án bước sang giai đoạn thử nghiệm và sản xuất.

Đội ngũ sáng lập của AVES có một số nhân sự từng hoạt động trong lĩnh vực xe điện. Đáng chú ý, ông Lê Hoàng Long, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại, từng điều hành hãng xe điện Pega và giữ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

Ông Nguyễn Văn Thanh cũng có nhiều năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup. Trước khi điều hành GSM từ giai đoạn doanh nghiệp mới thành lập, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại VinBus và VinFast. Ông rời vị trí Tổng giám đốc GSM vào tháng 6/2026.

Bước vào thị trường xe máy điện đang tăng nhanh

Aves chuyên tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm năng lượng sạch, từ xe đạp điện, xe máy điện, xe 3 bánh điện đến giải pháp năng lượng tái tạo và thiết bị công nghệ thông minh. Ảnh: Thanh Nguyễn

AVES xuất hiện trong thời điểm thị trường xe hai bánh chạy điện tại Việt Nam tăng trưởng mạnh và có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia.

Theo dữ liệu của Motorcycles Data, trong 7 tháng đầu năm 2026, lượng xe hai bánh chạy điện bán tại Việt Nam đạt 513.742 chiếc, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 27,7% tổng lượng xe hai bánh tiêu thụ trên thị trường. Tốc độ tăng của xe điện cao hơn đáng kể so với mức tăng 19,6% của toàn thị trường.

Dù vậy, đây là số liệu của một đơn vị nghiên cứu thị trường độc lập và cần được nhìn nhận theo phạm vi, phương pháp thống kê của tổ chức này.

Sự mở rộng của thị trường cũng đồng nghĩa AVES sẽ phải cạnh tranh với các thương hiệu đã có sản phẩm và hệ thống phân phối như VinFast, Yadea, Dat Bike, cùng nhóm doanh nghiệp xe máy truyền thống đang tăng tốc chuyển sang phương tiện điện.

Trong bối cảnh đó, ngoài kiểu dáng và thông số vận hành, những yếu tố như công nghệ pin, khả năng kết nối thông minh, hệ thống phần mềm, hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi, chi phí sở hữu và năng lực sản xuất sẽ có vai trò đáng kể trong cuộc cạnh tranh của các hãng xe điện.

Với kế hoạch đưa sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027, AVES còn khoảng một năm để hoàn thiện đội ngũ, năng lực nghiên cứu, sản xuất và xác định vị trí của mình trong thị trường xe điện Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng.