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Cựu CEO Green SM lập startup AVES, đặt mục tiêu ra mắt xe điện năm 2027

Đình Tưởng

Đình Tưởng

18:55 | 15/09/2026
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Sau ba tháng rời Green SM, ông Nguyễn Văn Thanh lập AVES, startup phát triển xe điện, năng lượng sạch và thiết bị thông minh, vốn 30 tỷ đồng.
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Ông Nguyễn Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành thương hiệu Green SM, vừa công bố dự án mới mang tên AVES. Tại doanh nghiệp này, ông Thanh giữ vai trò nhà sáng lập kiêm CEO.

Công ty cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026, đặt trụ sở tại Hà Nội, có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được các nguồn công bố, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ.

Hai cổ đông sáng lập còn lại gồm ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng, sở hữu 10% và ông Triệu Tuyên Hoàng sở hữu 5% vốn.

AVES ưu tiên phát triển xe máy điện và xe đạp điện

Ông Nguyễn Văn Thanh hiện là đồng sáng lập và Tổng giám đốc Aves. Ảnh: Thanh Nguyễn
Ông Nguyễn Văn Thanh hiện là đồng sáng lập và Tổng giám đốc Aves. Ảnh: Thanh Nguyễn

Theo giới thiệu của nhà sáng lập, AVES định hướng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe đạp điện, xe máy điện, xe ba bánh điện, giải pháp năng lượng tái tạo và các thiết bị công nghệ thông minh.

Ở giai đoạn đầu, xe điện sẽ là nhóm sản phẩm được ưu tiên. Hai dòng sản phẩm đầu tiên dự kiến được thương mại hóa là xe máy điện và xe đạp điện, với mục tiêu ra mắt vào mùa hè năm 2027.

Doanh nghiệp hiện trong quá trình xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu, phát triển tại Hưng Yên. Đây sẽ là những hạng mục quan trọng nếu AVES muốn tiến từ giai đoạn thiết kế, thử nghiệm sang sản xuất sản phẩm thương mại.

Tuy nhiên, đến nay AVES chưa công bố chi tiết cấu hình kỹ thuật, công nghệ pin, nền tảng phần mềm, giá bán, công suất nhà máy hay tỷ lệ nội địa hóa của các mẫu xe dự kiến ra mắt. Vì vậy, khả năng cạnh tranh thực tế của sản phẩm vẫn cần chờ thêm thông tin khi dự án bước sang giai đoạn thử nghiệm và sản xuất.

Đội ngũ sáng lập của AVES có một số nhân sự từng hoạt động trong lĩnh vực xe điện. Đáng chú ý, ông Lê Hoàng Long, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại, từng điều hành hãng xe điện Pega và giữ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

Ông Nguyễn Văn Thanh cũng có nhiều năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup. Trước khi điều hành GSM từ giai đoạn doanh nghiệp mới thành lập, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại VinBus và VinFast. Ông rời vị trí Tổng giám đốc GSM vào tháng 6/2026.

Bước vào thị trường xe máy điện đang tăng nhanh

Aves chuyên tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm năng lượng sạch, từ xe đạp điện, xe máy điện, xe 3 bánh điện đến giải pháp năng lượng tái tạo và thiết bị công nghệ thông minh. Ảnh: Thanh Nguyễn
Aves chuyên tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm năng lượng sạch, từ xe đạp điện, xe máy điện, xe 3 bánh điện đến giải pháp năng lượng tái tạo và thiết bị công nghệ thông minh. Ảnh: Thanh Nguyễn

AVES xuất hiện trong thời điểm thị trường xe hai bánh chạy điện tại Việt Nam tăng trưởng mạnh và có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia.

Theo dữ liệu của Motorcycles Data, trong 7 tháng đầu năm 2026, lượng xe hai bánh chạy điện bán tại Việt Nam đạt 513.742 chiếc, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 27,7% tổng lượng xe hai bánh tiêu thụ trên thị trường. Tốc độ tăng của xe điện cao hơn đáng kể so với mức tăng 19,6% của toàn thị trường.

Dù vậy, đây là số liệu của một đơn vị nghiên cứu thị trường độc lập và cần được nhìn nhận theo phạm vi, phương pháp thống kê của tổ chức này.

Sự mở rộng của thị trường cũng đồng nghĩa AVES sẽ phải cạnh tranh với các thương hiệu đã có sản phẩm và hệ thống phân phối như VinFast, Yadea, Dat Bike, cùng nhóm doanh nghiệp xe máy truyền thống đang tăng tốc chuyển sang phương tiện điện.

Trong bối cảnh đó, ngoài kiểu dáng và thông số vận hành, những yếu tố như công nghệ pin, khả năng kết nối thông minh, hệ thống phần mềm, hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi, chi phí sở hữu và năng lực sản xuất sẽ có vai trò đáng kể trong cuộc cạnh tranh của các hãng xe điện.

Với kế hoạch đưa sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027, AVES còn khoảng một năm để hoàn thiện đội ngũ, năng lực nghiên cứu, sản xuất và xác định vị trí của mình trong thị trường xe điện Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng.

AVES Nguyễn Văn Thanh xe máy điện Green SM startup xe điện Xe đạp điện Công nghệ xe điện Năng lượng sạch

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Thứ tư, 16/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
22°C
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27°C
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22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
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21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
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Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
31°C
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30°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
24°C
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28°C
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24°C
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Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
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28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
24°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
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Thứ năm, 17/09/2026 12:00
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Thứ năm, 17/09/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
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Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
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24°C
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Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
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Hải Phòng

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Cảm giác: 30°C
mưa vừa
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
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26°C
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27°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
25°C
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25°C
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26°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
25°C
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24°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
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Khánh Hòa

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Thứ năm, 17/09/2026 09:00
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Thứ năm, 17/09/2026 18:00
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Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 19:00
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Cập nhật: 15/09/2026 19:00
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Cập nhật: 15/09/2026 19:00
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