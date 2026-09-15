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Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Thế Kiên

Thế Kiên

16:31 | 15/09/2026
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Chiều ngày 14/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Tọa đàm “Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo” đã diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.
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Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Tọa đàm do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và các cơ quan, đối tác phía Áo tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước; đồng thời giới thiệu những bước phát triển mới của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam tới cộng đồng đầu tư Áo và châu Âu.

Tham dự Tọa đàm, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Tọa đàm; cùng dự có ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Áo có bà Barbara Eibinger-Miedl, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Cộng hoà Áo; ông Philipp Agathonos, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam; đại diện Cơ quan Quản lý thị trường tài chính Áo (FMA), Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Liên bang Áo, Phòng Kinh tế Áo, các ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp Áo.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Áo, nhất là khi hai nước hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Sự hiện diện của các cơ quan quản lý, quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp hai nước thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đầu tư Áo và châu Âu đối với thị trường Việt Nam, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác song phương.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Để thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư phát triển; qua đó mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Áo và châu Âu. Việt Nam ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao, bảo đảm đối xử bình đẳng và bảo hộ đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời đẩy mạnh xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng gắn với công nghệ tài chính, tài chính xanh và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Đối với thị trường vốn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Từ ngày 21/9/2026, cổ phiếu Việt Nam sẽ góp mặt vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell. Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách, hướng tới các chuẩn mực cao hơn, nâng cao tính minh bạch, an toàn và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Về quan hệ kinh tế song phương, Thứ trưởng đánh giá Việt Nam - Áo đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Nhờ động lực từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), kim ngạch thương mại hai nước đạt khoảng 2,5 - 2,7 tỷ USD; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo trong ASEAN. Áo hiện có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 150 triệu USD và khoảng 60 doanh nghiệp có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Hiệp định khung về hợp tác tài chính trị giá 150 triệu euro được ký giữa Bộ Tài chính hai nước vào tháng 6/2025 tiếp tục tạo nền tảng để triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới.

Sau hơn 3 năm thực thi, Hiệp định EVFTA đã góp phần tạo điều kiện cho xuất khẩu vào EU phục hồi mạnh mẽ
Sau hơn 3 năm thực thi, Hiệp định EVFTA đã góp phần tạo điều kiện cho xuất khẩu vào EU phục hồi mạnh mẽ

Tại Tọa đàm, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy ba hướng hợp tác trọng tâm: phối hợp thúc đẩy việc phê chuẩn đầy đủ Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo khuôn khổ pháp lý ổn định và dài hạn; khuyến khích các tập đoàn tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính Áo tham gia thị trường tài chính Việt Nam, trong đó có vai trò nhà đầu tư chiến lược; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và kinh tế tuần hoàn.

Phát biểu chào mừng, bà Barbara Eibinger-Miedl, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Cộng hoà Áo đánh giá cao việc tổ chức Tọa đàm và những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Áo. Bà cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, hai nước có dư địa lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan và doanh nghiệp hai bên tiếp tục duy trì đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành thêm nhiều dự án hợp tác cụ thể.

Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã theo dõi bộ phim “Thị trường chứng khoán Việt Nam - Vị thế mới, tầm nhìn mới”, giới thiệu những thành tựu nổi bật, tiến trình cải cách và định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời cập nhật các sản phẩm, thị trường cùng những cơ chế, chính sách mới đang được khẩn trương triển khai nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Tiếp đó, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trình bày về quy mô, hệ sinh thái và tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam; quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và những nền tảng đang được xây dựng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đại diện Vietcombank chia sẻ về yêu cầu huy động nguồn lực cho chặng đường phát triển mới của Việt Nam và vai trò của khu vực ngân hàng trong kết nối các cơ hội đầu tư trong nước với dòng vốn quốc tế.

Các tham luận tiếp theo tập trung vào những chủ đề có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển của thị trường tài chính và tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước. Đại diện Ngân hàng Raiffeisen Quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp của Áo trong phát triển tài chính bền vững, huy động nguồn vốn xanh, gắn với quản trị rủi ro và hiệu quả thương mại. Đại diện HDBank phân tích các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và quá trình chuyển đổi thị trường vốn trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư châu Âu, đại diện StageInvest chia sẻ những kỳ vọng đối với thị trường Việt Nam, cách thức đánh giá các cơ hội đầu tư và những yếu tố có thể thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ, thực chất và lâu dài hơn của dòng vốn châu Âu. Các nội dung trao đổi đã góp phần làm rõ tiềm năng của thị trường Việt Nam, đồng thời gợi mở những lĩnh vực và phương thức hợp tác cụ thể giữa các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Các ý kiến tại Tọa đàm thống nhất đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, có nền tảng chính trị - xã hội ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng và đang tạo lập thêm nhiều động lực tăng trưởng mới. Quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán, hoàn thiện thể chế, phát triển tài chính xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm cơ hội cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư Áo tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

Kết thúc chương trình, đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi trực tiếp, kết nối nhu cầu hợp tác và tìm hiểu các cơ hội đầu tư cụ thể. Tọa đàm góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực để quan hệ hợp tác tài chính, đầu tư Việt Nam - Áo tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Bộ Tài chính Việt Nam Đại sứ quán Việt Nam tại Áo Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi Vũ Lê Thái Hoàng Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương EVIPA EVFTA

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Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
34°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
25°C
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33°C
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34°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
28°C
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25°C
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24°C
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24°C
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23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
30°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
25°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
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30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
29°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
22°C
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28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
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Thừa Thiên Huế

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Cảm giác: 27°C
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Thứ tư, 16/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
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Thứ tư, 16/09/2026 06:00
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Thứ tư, 16/09/2026 09:00
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Thứ tư, 16/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
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Thứ tư, 16/09/2026 18:00
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Thứ năm, 17/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
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Thứ năm, 17/09/2026 06:00
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27°C
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Thứ năm, 17/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Hà Giang

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Thứ tư, 16/09/2026 18:00
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Thứ năm, 17/09/2026 00:00
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Thứ năm, 17/09/2026 15:00
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Thứ năm, 17/09/2026 18:00
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Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
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