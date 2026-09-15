SHB mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo

Với khách hàng cá nhân, thông tin cảnh báo được tích hợp trong một số hình thức gồm chuyển tiền đến người khác trong cùng hệ thống SHB, quét mã VietQR và các lệnh được khởi tạo từ nền tảng liên kết như Zalo Chat, ZaloPay thông qua đường dẫn trực tiếp tới ứng dụng SHB SAHA.

Khi người dùng nhập hoặc tiếp nhận thông tin tài khoản thụ hưởng, hệ thống thực hiện đối chiếu với dữ liệu cảnh báo. Trường hợp phát hiện thông tin cần lưu ý, màn hình sẽ hiển thị thông báo để người chuyển có thêm cơ sở kiểm tra trước khi tiếp tục.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lớp cảnh báo được tích hợp theo từng bước xử lý lệnh. Tại bước khởi tạo, Người tạo lệnh (Maker) nhận thông tin nếu tài khoản thụ hưởng thuộc diện cần lưu ý. Đến bước kiểm soát hoặc phê duyệt, Người kiểm soát/Người phê duyệt (Checker/Approver) tiếp tục được hiển thị nội dung này để rà soát trước khi quyết định duyệt.

Việc triển khai trên nhiều điểm chạm giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có thêm thông tin để kiểm chứng trước khi hoàn tất lệnh chuyển tiền.

Thông tin hiển thị mang tính hỗ trợ, không đồng nghĩa tài khoản được xác định chắc chắn có hành vi gian lận và cũng không tự động dẫn tới việc từ chối giao dịch. Quyết định tiếp tục hay dừng lệnh vẫn thuộc về khách hàng.

SHB khuyến nghị người dùng khi nhận được thông báo cần kiểm tra kỹ số tài khoản, xác minh danh tính người nhận và mục đích chuyển tiền qua các kênh đáng tin cậy. Đồng thời, khách hàng không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; thận trọng với các yêu cầu chuyển tiền từ nguồn không xác định.

Việc mở rộng phạm vi tính năng là một phần trong định hướng nâng cao khả năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ phát sinh trên môi trường số, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng đa dạng và tinh vi.

Song song với đầu tư công nghệ, SHB chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực phòng ngừa trong toàn hệ thống. Cán bộ nhân viên được đào tạo, cập nhật kiến thức về an toàn hoạt động ngân hàng, phòng chống gian lận và tội phạm công nghệ cao; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn các vụ việc có dấu hiệu bất thường.

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