SHB tăng tốc chuyển đổi số, đặt mục tiêu lãi hơn 19.000 tỷ đồng năm 2026

Tại ĐHĐCĐ 2026, SHB xây dựng hai kịch bản kinh doanh với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 18 - 28%, đồng thời trình kế hoạch chia cổ tức 16% và nâng vốn điều lệ lên gần 59.000 tỷ đồng.

Xây dựng hai kịch bản tăng trưởng năm 2026

Chiều 22/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Theo ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB sự tham gia đông đảo của cổ đông cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển của ngân hàng.

Năm 2026, SHB xây dựng hai kịch bản kinh doanh dựa trên hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ở kịch bản cơ sở, với tăng trưởng tín dụng tối đa 10,2%, dư nợ dự kiến đạt 681.703 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế mục tiêu 17.655 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025; tổng tài sản ước tăng 9% lên 974.773 tỷ đồng.

Trong kịch bản tích cực hơn, khi tăng trưởng tín dụng đạt 16%, dư nợ có thể lên 716.148 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 19.165 tỷ đồng, tăng 28%, trong khi tổng tài sản dự kiến tăng 15%, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác được giữ ở mức tương đồng giữa hai kịch bản, như tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, cổ tức dự kiến 18% và vốn điều lệ hướng tới 58.786 tỷ đồng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư công nghệ

Bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB cho biết, Ban điều hành sẽ triển khai một số nhóm giải pháp như tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh theo định hướng lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số. Trong năm 2026, SHB dự kiến tiếp tục hoàn thiện quy hoạch kiến trúc công nghệ gắn với chiến lược phát triển và mô hình kinh doanh bền vững; thúc đẩy số hóa hoạt động kinh doanh, vận hành và phát triển các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, hướng tới số hóa 100% dịch vụ dành cho khách hàng.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB.

SHB cũng sẽ tập trung quy hoạch, chuẩn hóa dữ liệu để đẩy mạnh ứng dụng AI và Big Data trong phân tích hành vi khách hàng, cá nhân hóa sản phẩm, dịch vụ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả khách hàng lẫn ngân hàng. Song song, nhà băng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Dự kiến, ngân sách đầu tư cho năm 2026 vào khoảng 2.500 - 3.000 tỷ đồng.

Một định hướng khác là mở rộng hợp tác quốc tế. Theo đó, SHB sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với các định chế tài chính nước ngoài, đa dạng hóa nguồn vốn và các sản phẩm dịch vụ tài chính quốc tế. Trong năm 2026, ngân hàng dự kiến nâng quy mô các khoản vay nước ngoài lên 2 tỷ USD, tương đương khoảng 6,5% tổng nguồn vốn huy động.

Trả cổ tức tổng tỷ lệ 16%

Tại đại hội, SHB trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%, trong đó 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tương đương 8.550 tỷ.

Trong năm 2026, ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Thông qua phương án phát hành gần 534,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 10%) năm 2025 cho cổ đông hiện hữu, SHB sẽ tiếp tục thực hiện việc tăng vốn điều lệ thêm 5.343 tỷ đồng.Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đầy đủ hồ sơ và dự kiến uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể.

Tính đến 31/12/2025, vốn điều lệ của SHB là 45.942 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành ESOP cho người lao động đã được ĐHĐCĐ trước đó thông qua, SHB sẽ nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng.

Sau các phương án tăng vốn trên, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng lên 58.786 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm dự kiến được phân bổ cho hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, trong đó khoảng 1.700 tỷ đồng dành cho tài trợ tài sản cố định, 3.263,7 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh và dự án, cùng 380 tỷ đồng cho vay tiêu dùng. Việc giải ngân dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm 2026, tùy theo tiến độ hoàn tất thủ tục.

Quang cảnh đại hội.

Theo SHB, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn các chuẩn an toàn như Basel III, Thông tư 14/2025/TT-NHNN.

Đồng thời, nguồn vốn bổ sung tạo điều kiện đẩy mạnh đầu tư công nghệ, phát triển ngân hàng số, nâng cấp cơ sở vật chất và triển khai các dự án chiến lược, phục vụ tăng trưởng dài hạn.

Dự kiến thành lập ngân hàng con tại VIFC

Tại đại hội, SHB cũng trình cổ đông chủ trương thành lập ngân hàng TNHH một thành viên 100% vốn trong nước tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC). Động thái này nhằm phục vụ chiến lược dài hạn, mở rộng hoạt động ra thị trường tài chính quốc tế và từng bước tái định vị mô hình theo chuẩn hiện đại.

Việc tham gia VIFC được kỳ vọng giúp SHB mở rộng kênh huy động vốn trong và ngoài nước, thúc đẩy hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện hệ sinh thái tài chính và tận dụng các cơ chế ưu đãi về thuế, pháp lý để tối ưu hiệu quả hoạt động.