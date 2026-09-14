Doanh nghiệp số

Công nghệ lõi trở thành cuộc đua mới trên thị trường xe máy điện Việt

Đình Tưởng

Đình Tưởng

16:11 | 14/09/2026
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Thị trường xe máy điện Việt Nam tăng nhanh, kéo theo cuộc đua về pin, BMS, phần mềm và công nghệ sạc, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán.
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Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn khi số lượng nhà sản xuất, mẫu xe và công nghệ liên tục gia tăng. Nếu trước đây quãng đường di chuyển và giá bán là những yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu, cuộc cạnh tranh hiện nay ngày càng mở rộng sang pin, hệ thống quản lý pin, bộ điều khiển, phần mềm và giải pháp sạc.

Theo số liệu của Motorcycles Data được VnExpress dẫn lại, trong 7 tháng đầu năm 2026, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 513.742 xe máy điện, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện chiếm gần 28% tổng lượng xe hai bánh bán ra trong giai đoạn này.

FiinResearch đánh giá thị trường xe máy điện Việt Nam đã bước vào giai đoạn tăng trưởng cao, với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất trong và ngoài nước như VinFast, Yadea, Honda, Selex Motors và Dat Bike. Báo cáo cũng cho thấy 10 nhà sản xuất lớn nhất chiếm khoảng 90,7% lượng xe điện bán ra trong năm 2025, trong đó doanh nghiệp nội địa nắm hơn một nửa thị phần.

Xe máy điện ngày càng phụ thuộc vào điện tử và phần mềm

Mô hình đổi pin là một trong những hướng phát triển hạ tầng cho xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.
Mô hình đổi pin là một trong những hướng phát triển hạ tầng cho xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Khác với xe máy sử dụng động cơ đốt trong, năng lực vận hành của xe điện không chỉ phụ thuộc vào thiết kế cơ khí. Pin, hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển động cơ, phần mềm quản lý năng lượng và thuật toán điều khiển ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến quãng đường, hiệu suất và trải nghiệm sử dụng.

BMS có nhiệm vụ giám sát điện áp, nhiệt độ và trạng thái của các tế bào pin, đồng thời kiểm soát quá trình sạc và xả. Trong khi đó, bộ điều khiển cùng phần mềm quyết định cách năng lượng từ pin được truyền tới động cơ. Khả năng tối ưu các thành phần này có thể giúp nhà sản xuất cải thiện hiệu suất mà không nhất thiết phải liên tục tăng dung lượng bộ pin.

Điều này khiến năng lực nghiên cứu và phát triển trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh đáng chú ý của các hãng xe điện. Doanh nghiệp chủ động được phần cứng và phần mềm có nhiều dư địa hơn để điều chỉnh sản phẩm theo điều kiện vận hành, thói quen di chuyển cũng như hạ tầng sạc tại từng thị trường.

Tuy nhiên, làm chủ công nghệ không đồng nghĩa ngay với lợi thế thương mại. Phát triển pin, phần mềm hoặc hệ thống điều khiển đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thử nghiệm dài và năng lực kiểm soát chất lượng. FiinResearch nhận định ngành xe máy điện vẫn mang tính thâm dụng vốn và có chi phí sản xuất cao, phản ánh đặc điểm của một thị trường còn trong giai đoạn đầu phát triển.

Dat Bike thử nghiệm hướng đi tập trung vào công nghệ lõi

Trong nhóm doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường, Dat Bike lựa chọn hướng phát triển tập trung vào một số thành phần công nghệ như hệ thống quản lý pin, bộ điều khiển và phần mềm vận hành.

Theo thông tin do hãng công bố, mẫu Quantum S1 có quãng đường tối đa 285 km sau một lần sạc và khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong 2,69 giây. Đây là thông số của nhà sản xuất, quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông và cách sử dụng.

Một hướng phát triển khác xuất hiện trên dòng ERA là tích hợp bộ sạc trực tiếp vào xe. Thay vì sử dụng bộ sạc rời, người dùng có thể kết nối xe với nguồn điện dân dụng. Với phiên bản ERA E1, Dat Bike cho biết chế độ Boost có công suất 2.700 W, cho phép bổ sung lượng điện tương ứng khoảng 30 km di chuyển sau 15 phút sạc.

Xe máy điện được lắp ráp trên dây chuyền sản xuất của Dat Bike. Năng lực nghiên cứu, sản xuất và làm chủ các thành phần công nghệ đang trở thành một yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp xe điện Việt Nam. Ảnh: Dat Bike
Xe máy điện được lắp ráp trên dây chuyền sản xuất của Dat Bike. Năng lực nghiên cứu, sản xuất và làm chủ các thành phần công nghệ đang trở thành một yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp xe điện Việt Nam. Ảnh: Dat Bike

Giải pháp này cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý trong quá trình phát triển xe điện: bên cạnh việc tăng dung lượng pin, nhà sản xuất có thể tìm cách rút ngắn thời gian hoặc đơn giản hóa quá trình sạc.

Dù vậy, thông số về quãng đường hay tốc độ sạc chưa phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng cạnh tranh. Giá bán, độ bền pin trong thời gian dài, chi phí thay thế, dịch vụ hậu mãi, mạng lưới cửa hàng và khả năng tiếp cận điểm sạc vẫn là những tiêu chí quan trọng khi người tiêu dùng lựa chọn xe điện.

Thị trường cũng ngày càng cạnh tranh khi các hãng Việt Nam phải đối đầu với doanh nghiệp Trung Quốc, Nhật Bản và những thương hiệu đang đầu tư mạnh cho hệ sinh thái sạc hoặc đổi pin. Motorcycles Data ghi nhận trong năm 2026 nhiều hãng xe điện tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, trong đó không chỉ có các doanh nghiệp nội địa mà còn có Yadea và nhiều thương hiệu khác.

Trong bối cảnh tốc độ điện hóa phương tiện hai bánh đang tăng nhanh, cuộc cạnh tranh vì vậy có thể chuyển dần từ câu chuyện đưa một mẫu xe điện ra thị trường sang khả năng kiểm soát các công nghệ bên trong sản phẩm. Pin, quản lý năng lượng, phần mềm, sạc nhanh và khả năng cập nhật tính năng sẽ ngày càng ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Với các doanh nghiệp Việt Nam, phát triển được năng lực R&D có thể giúp giảm mức độ phụ thuộc vào giải pháp có sẵn và tạo thêm dư địa cải tiến sản phẩm. Tuy nhiên, lợi thế công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm chứng bằng độ ổn định, độ an toàn, chi phí sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

xe máy điện Việt Nam Công nghệ xe điện Dat Bike pin xe điện BMS công nghệ sạc xe điện Xe điện VinFast

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Cập nhật: 14/09/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,920 ▼40K 14,520 ▼40K
Trang sức 99.99 13,930 ▼40K 14,530 ▼40K
Cập nhật: 14/09/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,426 ▲1283K 14,562 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,426 ▲1283K 14,563 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼4K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼4K 1,452 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,396 ▲1256K 1,441 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,673 ▼396K 142,673 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,436 ▼300K 108,236 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,348 ▲79486K 98,148 ▲88306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,826 ▼70678K 8,806 ▼79498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,369 ▼233K 84,169 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,446 ▼167K 60,246 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
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Cập nhật: 14/09/2026 16:45
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