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TYM đổi địa điểm chi nhánh Quảng Trị và phòng giao dịch tại Ninh Bình

Thế Kiên

Thế Kiên

16:27 | 14/09/2026
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TYM thông báo chuyển chi nhánh Quảng Trị sang đường Hùng Vương, dự kiến giao dịch từ 25/9. Phòng giao dịch số 01 của chi nhánh Nam Định chuyển đến phố Lý Tự Trọng, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, dự kiến giao dịch từ 5/10.
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Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM)
Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM)

Chi nhánh Quảng Trị dự kiến giao dịch tại địa chỉ mới từ 25/9

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) vừa thông báo thay đổi địa điểm của chi nhánh Quảng Trị và Phòng giao dịch số 01 thuộc chi nhánh Nam Định. Khách hàng cần lưu ý hai địa chỉ mới cùng thời điểm dự kiến bắt đầu giao dịch, thay vì coi ngày chuyển địa điểm là lịch đã hoàn tất.

Theo thông báo của TYM về chi nhánh Quảng Trị, chi nhánh chuyển từ số 10 Nguyễn Huệ sang số 39 đường Hùng Vương, cùng thuộc phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. TYM dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới vào ngày 25/9/2026.

Thông báo dẫn Quyết định số 536/QĐ-KV8 ngày 8/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh.

Phòng giao dịch tại Phủ Lý dự kiến chuyển từ 5/10

Với Phòng giao dịch số 01 thuộc chi nhánh Nam Định, địa điểm cũ là 31 Bùi Văn Dị, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Địa điểm mới là số nhà 17 Lý Tự Trọng, tổ 9, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới là ngày 5/10/2026, theo thông báo riêng của TYM.

Quảng Trị thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng tốc chuyển đổi số
Quảng Trị thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng tốc chuyển đổi số

Tên đơn vị là chi nhánh Nam Định, nhưng địa chỉ của phòng giao dịch được TYM công bố tại tỉnh Ninh Bình. Thông báo dẫn Quyết định số 481/QĐ-KV7 ngày 7/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch.

Người có kế hoạch đến hai cơ sở này vào thời gian chuyển địa điểm nên kiểm tra lại thông báo của TYM trước khi đi, bởi cả hai ngày bắt đầu giao dịch tại nơi mới đều được tổ chức công bố là dự kiến.

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương TYM TYM chuyển trụ sở YM đổi địa điểm TYM Quảng Trị TYM Nam Định TYM Phủ Lý địa chỉ giao dịch TYM

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Cập nhật: 14/09/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,920 ▼40K 14,520 ▼40K
Trang sức 99.99 13,930 ▼40K 14,530 ▼40K
Cập nhật: 14/09/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,426 ▲1283K 14,562 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,426 ▲1283K 14,563 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼4K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼4K 1,452 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,396 ▲1256K 1,441 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,673 ▼396K 142,673 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,436 ▼300K 108,236 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,348 ▲79486K 98,148 ▲88306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,826 ▼70678K 8,806 ▼79498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,369 ▼233K 84,169 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,446 ▼167K 60,246 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
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Cập nhật: 14/09/2026 16:45

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