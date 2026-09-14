TYM đổi địa điểm chi nhánh Quảng Trị và phòng giao dịch tại Ninh Bình

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM)

Chi nhánh Quảng Trị dự kiến giao dịch tại địa chỉ mới từ 25/9

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) vừa thông báo thay đổi địa điểm của chi nhánh Quảng Trị và Phòng giao dịch số 01 thuộc chi nhánh Nam Định. Khách hàng cần lưu ý hai địa chỉ mới cùng thời điểm dự kiến bắt đầu giao dịch, thay vì coi ngày chuyển địa điểm là lịch đã hoàn tất.

Theo thông báo của TYM về chi nhánh Quảng Trị, chi nhánh chuyển từ số 10 Nguyễn Huệ sang số 39 đường Hùng Vương, cùng thuộc phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. TYM dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới vào ngày 25/9/2026.

Thông báo dẫn Quyết định số 536/QĐ-KV8 ngày 8/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh.

Phòng giao dịch tại Phủ Lý dự kiến chuyển từ 5/10

Với Phòng giao dịch số 01 thuộc chi nhánh Nam Định, địa điểm cũ là 31 Bùi Văn Dị, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Địa điểm mới là số nhà 17 Lý Tự Trọng, tổ 9, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới là ngày 5/10/2026, theo thông báo riêng của TYM.

Tên đơn vị là chi nhánh Nam Định, nhưng địa chỉ của phòng giao dịch được TYM công bố tại tỉnh Ninh Bình. Thông báo dẫn Quyết định số 481/QĐ-KV7 ngày 7/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch.

Người có kế hoạch đến hai cơ sở này vào thời gian chuyển địa điểm nên kiểm tra lại thông báo của TYM trước khi đi, bởi cả hai ngày bắt đầu giao dịch tại nơi mới đều được tổ chức công bố là dự kiến.