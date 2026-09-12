TCP tiếp tục đưa 'Không gian thể thao thanh niên' đến với khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Trong năm đầu tiên triển khai, dự án đã hoàn thiện 9 sân chơi tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TP.HCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương.

Đến năm 2025, 6 sân thể thao nữa được hoàn thành tại Tuyên Quang, Gia Lai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên và An Giang.

TCP khánh thành "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp Năng Lượng, Bừng Sức Trẻ" tại KCN Mỹ Phước 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp nối thành tựu đó, TCP đã nâng mục tiêu hoàn thiện từ 5 sân lên 7 sân trong năm 2026, đưa tổng số không gian thể thao được nâng cấp trong toàn bộ 3 năm triển khai dự án đạt con số 22.

Với mục tiêu tiếp năng lượng tích cực và khơi dậy sức trẻ thông qua việc xây dựng môi trường rèn luyện thể chất và tinh thần, giúp thanh niên tích lũy sức trẻ để sẵn sàng đóng góp cho tương lai phát triển bền vững của đất nước. TCP Việt Nam đã thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng các tổ chức thanh niên không chỉ thông qua việc cung cấp về hạ tầng, mà còn thúc đẩy các phong trào thể thao trở thành một phần quan trọng của lối sống cộng đồng, qua đó nâng cao sức khỏe - tinh thần xã hội bằng những hành động cụ thể và thiết thực.

Đại diện TCP cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam và thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng vợt Pickleball cho các bạn thuộc CLB thanh niên

Dấu ấn mới nhất tại TP.HCM chính là công trình đầu tiên trong lòng khu công nghiệp dành riêng cho thanh niên công nhân tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương (Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3). Đây là không gian thể thao thứ 20 của dự án, ghi dấu bước ngoặt của dự án, khi lần đầu tiên công trình "Không gian Thể thao Thanh niên" được đưa vào trực tiếp giữa lòng khu công nghiệp, hướng tới phục vụ đời sống cộng đồng thanh niên công nhân.

Dựa trên khảo sát thực tế về cơ sở vật chất và nhu cầu vận động của người dân trong khu vực, công trình được cải tạo và nâng cấp khang trang trên tổng diện tích 800 m², bao gồm 2 sân Pickleball, cùng 1 khu tập thể dục ngoài trời đa năng. Dự kiến, công trình sẽ tiếp cận và đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao thường xuyên cho khoảng 20,000 cư dân và thanh niên công nhân đang sinh sống, làm việc tại khu vực.

Công trình được cải tạo và nâng cấp khang trang trên tổng diện tích 800 m², bao gồm 2 sân Pickleball, cùng 1 khu tập thể dục ngoài trời đa năng.

Sự ra đời của công trình không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt không gian sinh hoạt thể chất tại các khu công nghiệp, mà còn trở thành một "trạm sạc năng lượng" đúng nghĩa sau những giờ lao động vất vả. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm hẹn giao lưu thân tình, giúp các anh chị em công nhân giải tỏa căng thẳng, tái tạo sức lao động và cùng nhau lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực.

Trả lời về mong muốn khi triển khai dự án này, đại diện TCP Việt Nam chia sẻ: “Với định hướng “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống”, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực và khơi mở tiềm năng của con người nhất là thế hệ trẻ - những người mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần sáng tạo và khát vọng dẫn dắt những thay đổi tích cực. Sự kiện khánh thành không gian thể thao thứ 20 tại TP. Hồ Chí Minh chính là một dấu mốc đặc biệt, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình 3 năm (2024 – 2026) mà TCP bền bỉ tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi công trình không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện thể chất, mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, tính kỷ luật và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Đặc biệt, khi công trình được đặt ngay tại khu công nghiệp, chúng tôi mong muốn mang nguồn năng lượng tích cực ấy đến gần hơn với lực lượng thanh niên công nhân - những người đang ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự phát triển của đất nước.”

Đại diện Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khánh thành

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá: "Sau 3 năm triển khai, dự án 'Không gian Thể thao Thanh niên' đã chứng minh được giá trị thiết thực khi mang đến 20 công trình thể thao trên khắp cả nước, phục vụ trực tiếp nhu cầu rèn luyện của hàng chục nghìn thanh niên. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và tầm nhìn dài hạn giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam, khi hai bên cùng chung mục tiêu xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của TCP Việt Nam và tin rằng những công trình như thế này sẽ tiếp tục thúc đẩy phong trào thể thao, góp phần định hình lối sống tích cực trong cộng đồng thanh niên cả nước".

Đại diệnTrung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương, Anh Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Lễ Khánh thành: "Việc không gian thể thao thứ 20 của dự án được đặt tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương, ngay trong lòng Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, mang một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng sân chơi này sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc, giúp các bạn thanh niên công nhân tại địa phương rèn luyện sức khỏe và gắn kết với nhau sau những giờ làm việc, để đời sống công nhân không chỉ khỏe hơn, tốt hơn mà còn ngày càng vui hơn".